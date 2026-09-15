Retiros por desempleo de las Afore perfilan máximo histórico en 2026; suman 31 mil 514 mdp al cierre de agosto

En agosto, los trabajadores retiraron 4 mil 461.9 millones de pesos de sus cuentas individuales, un aumento anual de 28.7% en términos reales. Se trata también del monto más elevado para un agosto desde que existen registros del organismo.

El retiro por desempleo es un derecho al que pueden acceder los trabajadores con una cuenta individual de Afore cuando han transcurrido al menos 46 días naturales desde que quedaron desempleados y cumplen con los demás requisitos establecidos para el trámite.

Los datos de la Consar muestran que entre enero y agosto de 2026, un millón 454 mil personas realizaron un retiro por desempleo de su cuenta de Afore, 216 mil 140 más que en el mismo periodo de 2025.

El incremento en el número de trabajadores que recurren a este mecanismo ocurre mientras las autoridades también han alertado sobre la operación de falsos gestores o “coyotes” que ofrecen realizar trámites relacionados con las Afore.

La propia Consar lanzó recientemente la campaña #DeSARmandoElCoyotaje, mediante la cual advierte que estos falsos gestores prometen retiros rápidos y cobran por trámites que son gratuitos. El organismo recomienda realizar directamente los trámites relacionados con la cuenta individual a través de la Afore o de sus canales oficiales.

