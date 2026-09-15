Retiros por desempleo de las Afore perfilan máximo histórico en 2026; suman 31 mil 514 mdp al cierre de agosto

Afores acumulan plusvalías en agosto por 475 mil mdp
El aumento en los retiros por desempleo se dio mientras los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registraron plusvalías por 475 mil 433 millones de pesos entre enero y agosto de 2026.
Sólo en agosto, las ganancias derivadas de las inversiones de las Afore ascendieron a 84 mil 126 millones de pesos, de acuerdo con información de la Consar.
Las plusvalías representan las ganancias registradas en las cuentas individuales como resultado de las inversiones que realizan las Afore en distintos instrumentos financieros. Estos rendimientos contribuyen al crecimiento del ahorro para el retiro y su evolución está vinculada con el comportamiento de los mercados financieros y las estrategias de inversión de las administradoras.
El resultado se presentó en un año marcado por episodios de elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales. En marzo, el SAR registró minusvalías por 417 mil 321 millones de pesos, mientras que en abril tuvo plusvalías por 347 mil 525 millones. En julio volvió a registrar minusvalías por 92 mil 763 millones, antes de cerrar agosto con ganancias por 84 mil 126 millones de pesos.
La Consar señaló que este comportamiento ocurre en un escenario de volatilidad asociado, entre otros factores, al conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre la economía global. Pese a este entorno, el balance acumulado del SAR se mantiene positivo, aunque la autoridad consideró necesario dar seguimiento a la evolución de los mercados financieros internacionales durante los próximos meses.
Sobre el tema, la Amafore destacó que las variaciones mensuales de las plusvalías y minusvalías deben analizarse desde una perspectiva de largo plazo, debido a que los movimientos positivos y negativos forman parte del ciclo de inversión de los recursos pensionarios.
Al cierre de agosto, los recursos administrados por el SAR equivalían a más de 25% del PIB nacional y 57% correspondía a rendimientos obtenidos mediante la inversión de los recursos.