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Retiros por desempleo de las Afore perfilan máximo histórico en 2026; suman 31 mil 514 mdp al cierre de agosto

Las disposiciones de recursos acumulan su mayor monto para un periodo enero-agosto desde que existen registros de la Consar. El aumento ocurre mientras el ahorro registra plusvalías por 475 mil 433 millones de pesos.
mar 15 septiembre 2026 06:20 PM
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Una persona rompe una alcancía y salen disparadas unas cuantas monedas.
Al cierre de agosto de 2026, un millón 454 mil trabajadores habían realizado un retiro por desempleo de su cuenta individual, 216 mil 140 más que un año antes. (twinsterphoto/Getty Images/iStockphoto)

De enero a agosto de 2026, los retiros por desempleo de las Afore acumularon 31 mil 514 millones de pesos, un incremento de 24.1% en términos reales frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Con este ritmo, los retiros por desempleo se encaminan a superar en 2026 el máximo histórico de 38 mil 882 millones de pesos registrado durante todo 2025, en un contexto de debilidad en el mercado laboral. El acumulado de enero a agosto de este año ya representa el monto más alto para un periodo similar en la serie de la Consar, disponible desde enero de 2005.

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En agosto, los trabajadores retiraron 4 mil 461.9 millones de pesos de sus cuentas individuales, un aumento anual de 28.7% en términos reales. Se trata también del monto más elevado para un agosto desde que existen registros del organismo.

El retiro por desempleo es un derecho al que pueden acceder los trabajadores con una cuenta individual de Afore cuando han transcurrido al menos 46 días naturales desde que quedaron desempleados y cumplen con los demás requisitos establecidos para el trámite.

Los datos de la Consar muestran que entre enero y agosto de 2026, un millón 454 mil personas realizaron un retiro por desempleo de su cuenta de Afore, 216 mil 140 más que en el mismo periodo de 2025.

El incremento en el número de trabajadores que recurren a este mecanismo ocurre mientras las autoridades también han alertado sobre la operación de falsos gestores o “coyotes” que ofrecen realizar trámites relacionados con las Afore.

La propia Consar lanzó recientemente la campaña #DeSARmandoElCoyotaje, mediante la cual advierte que estos falsos gestores prometen retiros rápidos y cobran por trámites que son gratuitos. El organismo recomienda realizar directamente los trámites relacionados con la cuenta individual a través de la Afore o de sus canales oficiales.

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Afores acumulan plusvalías en agosto por 475 mil mdp

El aumento en los retiros por desempleo se dio mientras los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registraron plusvalías por 475 mil 433 millones de pesos entre enero y agosto de 2026.

Sólo en agosto, las ganancias derivadas de las inversiones de las Afore ascendieron a 84 mil 126 millones de pesos, de acuerdo con información de la Consar.

Las plusvalías representan las ganancias registradas en las cuentas individuales como resultado de las inversiones que realizan las Afore en distintos instrumentos financieros. Estos rendimientos contribuyen al crecimiento del ahorro para el retiro y su evolución está vinculada con el comportamiento de los mercados financieros y las estrategias de inversión de las administradoras.

El resultado se presentó en un año marcado por episodios de elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales. En marzo, el SAR registró minusvalías por 417 mil 321 millones de pesos, mientras que en abril tuvo plusvalías por 347 mil 525 millones. En julio volvió a registrar minusvalías por 92 mil 763 millones, antes de cerrar agosto con ganancias por 84 mil 126 millones de pesos.

La Consar señaló que este comportamiento ocurre en un escenario de volatilidad asociado, entre otros factores, al conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre la economía global. Pese a este entorno, el balance acumulado del SAR se mantiene positivo, aunque la autoridad consideró necesario dar seguimiento a la evolución de los mercados financieros internacionales durante los próximos meses.

Sobre el tema, la Amafore destacó que las variaciones mensuales de las plusvalías y minusvalías deben analizarse desde una perspectiva de largo plazo, debido a que los movimientos positivos y negativos forman parte del ciclo de inversión de los recursos pensionarios.

Al cierre de agosto, los recursos administrados por el SAR equivalían a más de 25% del PIB nacional y 57% correspondía a rendimientos obtenidos mediante la inversión de los recursos.

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Retiro Ahorro plusvalía

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