Cuando el trabajo consume más de lo que produce

Hay una distinción útil para leer este problema. La energía en el trabajo no es lo mismo que estar ocupado: es la capacidad de orientar el esfuerzo hacia una prioridad clara y convertirlo en decisiones, aprendizaje o resultados. Una investigación de la Universidad de St. Gallen, en Suiza, encontró una relación entre esa energía y la efectividad de los equipos. El punto no es que las personas trabajen más, sino que su esfuerzo produzca algo observable.

Aquí aparece una paradoja. Las organizaciones hablan cada vez más de bienestar y ofrecen programas y beneficios. Pero no garantizan una experiencia sostenible. Deloitte encontró que solo 43% de los trabajadores consideraba que su organización los había dejado mejor que cuando empezaron (Deloitte, “When people thrive, business thrives”, 2024). El problema no es que los programas no sirvan, sino que no compensan un sistema que sigue drenando energía.

El problema no es la intensidad. Hay temporadas exigentes y proyectos que requieren esfuerzo extraordinario. Una exigencia alta puede movilizar concentración, aprendizaje y orgullo cuando existe una meta clara, un margen de decisión y una posibilidad razonable de cerrar ciclos.

Recuerdo a un ejecutivo sénior con quien trabajé en Accenture, en Alemania, que repetía: “Work hard, play hard”. Trabajábamos durísimo, pero teníamos energía porque sabíamos para qué estábamos ahí, veíamos avances y avanzábamos como equipo. También me ha tocado trabajar en lugares donde las prioridades cambiaban más por la preferencia de un líder que por el contexto. Ahí el esfuerzo obligaba a rehacer, esperar y volver a explicar.

Con suficiente repetición, el sistema termina imponiéndose sobre la intención individual. Una persona puede llegar motivada y terminar trabajando a la defensiva, agotada y desconectada. También puede ocurrir lo contrario: alguien recupera impulso cuando encuentra claridad, apoyo y una forma visible de avanzar. No basta con mirar la actitud de las personas; hay que observar el sistema en el que esa actitud intenta sostenerse.

