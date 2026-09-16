Los fraudes contra usuarios de servicios financieros aumentan en México y han llevado a bancos y autoridades a reforzar una alerta nacional. Entre enero y julio, los clientes de la banca presentaron 42 mil 791 reclamaciones por cargos o transferencias no reconocidas, 18.1% más que las 36 mil 222 registradas en igual periodo de 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
A esta alerta se suma el riesgo que enfrentan las propias instituciones financieras en materia de ciberseguridad. Una investigación de la firma especializada Proofpoint encontró que 42% de las principales instituciones financieras en México presenta rezagos en medidas básicas de seguridad, una situación que incrementa la exposición de clientes, empleados y otros usuarios a ataques de suplantación de identidad mediante correo electrónico.