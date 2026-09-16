Bancos, en alerta nacional por fraudes con malware

En el sector financiero existe preocupación por las distintas modalidades utilizadas por los ciberdelincuentes para atacar a los usuarios. Desde el primer trimestre de 2026 se han emitido alertas ante la proliferación de mensajes SMS fraudulentos que, mediante técnicas de ingeniería social, buscan obtener datos personales y financieros.

El tema escaló a inicios de septiembre, cuando la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Condusef reforzaron las alertas ante nuevas modalidades de fraude. Una de las principales amenazas es el malware, mediante el cual los delincuentes buscan que las personas instalen aplicaciones o archivos que pueden permitirles obtener credenciales, interceptar códigos de verificación o tomar el control del teléfono.

De acuerdo por la alerta emitida por los bancos, el malware se ha detectado principalmente en sistemas Android.

Los mensajes provienen de redes sociales, SMS o WhatsApp con ofertas, supuestos accesos a información de espectáculos o deportes, ofertas de plataformas streaming a bajo costo, entre otros.

“La prevención y mitigación de este tipo de fraude es prioritario para las instituciones bancarias, ya que el malware permite que el atacante opere desde el propio dispositivo o entorno digital del cliente al utilizar credenciales legítimas y mecanismos de autenticación previamente comprometidos”, señala la alerta conjunta de la ABM y la Condusef.

Una vez que el dispositivo es comprometido, los delincuentes pueden intentar utilizar las credenciales legítimas del cliente o mecanismos de autenticación que hayan sido vulnerados para realizar operaciones no autorizadas. Esto también puede dificultar que la institución financiera identifique de inmediato el origen de una transacción fraudulenta.

Entre las modalidades identificadas están el control remoto del teléfono, la superposición de pantallas, extensiones maliciosas y la instalación de archivos o aplicaciones comprometidas.