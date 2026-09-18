Con la Ley de Economía Digital, Sheinbaum quiere disminuir el uso de efectivo en México y 'despertar' a Codi y DiMo

El escenario es complejo para el país en su lucha contra el efectivo. México es el sexto país del mundo donde más se usan billetes y monedas, al registrar 80% de las transacciones diarias ejecutadas con dinero físico, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Forex Cash Index 2025

En primer lugar se encuentra Etiopía, donde 95% de las operaciones diarias se pagan en efectivo, seguido de Pakistán, 90%. I rak y Cuba comparten el tercer sitio, con 85%, mientras que Jamaica y México empatan, al registrar 80%.

Debajo de México aparece Colombia, donde el efectivo representa 70% de las transacciones. Siguen Chile y Perú, ambos con proporción de 60% en operaciones realizadas de forma física.





Hacienda determinará en qué se sectores ya no se aceptará efectivo

El gobierno plantea que el problema ya no está únicamente en contar con infraestructura, sino en lograr que más personas y negocios la utilicen. La propuesta busca que las autoridades de los tres órdenes de gobierno acepten medios de pago digitales para trámites y servicios y que los proveedores de bienes y servicios cuenten con infraestructura para recibirlos.

Uno de los cambios de mayor alcance está en la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda determine los sectores estratégicos y actividades relevantes donde los pagos digitales puedan convertirse en la única forma de pago aceptada.

La iniciativa no identifica desde ahora cuáles serían esos sectores. El artículo 13 del documento plantea que Hacienda los determinará y que las autoridades correspondientes establecerán posteriormente las condiciones y plazos para la transición. Los transitorios marcan un plazo de 15 días hábiles, una vez aprobada la iniciativa, para que las autoridades sectoriales emitan las reglas de operación.