¿Cuál es el nuevo horario de BBVA?

BBVA México modificará a partir del próximo 5 de octubre el horario de atención de sus más de 1,500 sucursales comerciales en el país, que abrirán de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

En tanto, las oficinas que operan los sábados conservarán su horario habitual de 09:00 a 14:30 horas.



BBVA también llamó a sus clientes a utilizar sus canales digitales, disponibles las 24 horas, para realizar consultas y operaciones bancarias. El cambio ocurre en medio de una mayor migración de operaciones hacia aplicaciones móviles y servicios digitales, mientras los bancos ajustan el papel de sus redes físicas de sucursales.

Horarios de otros bancos en México

El horario de BBVA quedará más cerca del que utilizan varios de los principales bancos del país. Datos de la CNBV a junio de 2026 muestran que Banco Azteca tenía 1,970 sucursales; BBVA, 1,604; Bancoppel, 1,392; Banamex, 1,258; Banorte, 1,229; Santander, 962; HSBC, 600; Inbursa, 563, y Scotiabank, 409.

Banamex suele atender de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas, aunque existen sucursales con horarios distintos.

Banorte utiliza generalmente un horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, con variaciones dependiendo de la sucursal.

Santander también tiene oficinas que operan habitualmente de 9:00 a 16:00 horas entre semana.

En HSBC, los horarios pueden variar por ubicación y algunas sucursales comienzan operaciones desde las 8:30 horas.

Scotiabank informa como horario normal de atención de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes, aunque algunas oficinas ubicadas en centros comerciales también operan los sábados.

Banco Azteca, que tiene la mayor red de sucursales entre los bancos reportados por la CNBV, destaca por ofrecer horarios más amplios. Muchas de sus oficinas operan dentro de tiendas Elektra y mantienen atención durante fines de semana, aunque el horario exacto depende de cada ubicación.

Bancoppel, otro de los bancos con mayor presencia física del país, también cuenta con sucursales dentro de tiendas Coppel, lo que permite horarios más extendidos que los de la banca tradicional en numerosas ubicaciones.

Por ello, a partir del 5 de octubre, el horario de BBVA de 9:00 a 16:00 horas será similar al utilizado por Banamex, Banorte y Santander, mientras que bancos con modelos ligados a tiendas comerciales, como Banco Azteca y Bancoppel, mantienen generalmente ventanas de atención más amplias.