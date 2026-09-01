BBVA tiene una beca nueva de hasta 1 millón de pesos y esta es la fecha límite de la convocatoria

La Fundación BBVA México abrió una nueva convocatoria dirigida a investigadores y creadores culturales que desarrollen proyectos innovadores en México. El apoyo puede llegar a 50,000 dólares por persona, una cantidad que, dependiendo del tipo de cambio al momento de formalizar el apoyo, puede llegar a 1 millón de pesos.
La convocatoria contempla apoyar al menos 50 proyectos individuales, por lo que el monto destinado al programa puede alcanzar los 2.5 millones de dólares. El dinero deberá utilizarse para desarrollar el proyecto presentado.
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¿Cómo puedes conseguir la beca de 1 millón de pesos BBVA?
Las Becas Leonardo son un apoyo pensado para financiar proyectos relacionados con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la creación artística y cultural. Entre las áreas contempladas están:
- Ciencias básicas.
- Biología y biomedicina.
- Tecnología limpia y biodiversidad.
- Ingenierías.
- Computación.
- Ciencia de datos e inteligencia artificial.
También pueden participar proyectos de ciencias sociales, humanidades, artes plásticas, música y ópera, creación literaria y artes escénicas.
La convocatoria establece que la dedicación al proyecto deberá tener un carácter preferente frente a otros proyectos de investigación o creación y que el dinero solicitado deberá ser la fuente principal y, preferentemente, única de financiamiento del proyecto.
Los proyectos seleccionados tendrán un periodo de realización de 12 a 18 meses, contado a partir de la firma de la carta de aceptación, y deberán estar concluidos al finalizar ese periodo.
¿Cómo se recibirá el apoyo a los proyectos?
Aunque la beca puede alcanzar hasta el millón de pesos, el beneficiario no recibirá todo el monto en un solo pago.
Las bases establecen que, de manera general, la cantidad se entregará en tres partes: 50% al inicio, después de formalizar la aceptación; 40% a la mitad del proyecto, sujeto a la entrega del informe correspondiente, y el 10% restante una vez presentada la memoria final.
Además, para recibir el apoyo será necesario contar con una cuenta BBVA, ya que las bases establecen que esta será la vía para entregar los recursos.
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¿Quién puede solicitar la beca de BBVA?
La convocatoria está abierta a personas físicas, específicamente investigadores y creadores culturales, y no a empresas, asociaciones, grupos de solicitantes u otras personas morales. Además, tienen que tener entre 30 y 45 años.
Los participantes deberán comprobar su identidad, situación fiscal y formación académica, además de presentar su trayectoria profesional, publicaciones o trabajos anteriores y cartas de referencia.
Uno de los puntos centrales de la evaluación será precisamente la trayectoria del candidato, para asignar el apoyo económico se tendrá en cuenta un 50% de la valoración al perfil curricular y 50% a la originalidad y carácter innovador del proyecto.
Además, cada persona que decida concursar podrá presentar una sola solicitud.
¿Cuándo termina la convocatoria?
Quienes quieran competir por uno de estos apoyos todavía tienen tiempo para presentar su proyecto, pero la fecha límite está próxima.
Las solicitudes deberán enviarse a más tardar el 21 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo de México. El trámite es gratuito y debe realizarse mediante el formulario digital habilitado para la convocatoria.
Los resultados se darán a conocer a partir del 1 de febrero de 2027, en caso de resultar seleccionado, el beneficiario deberá formalizar la aceptación antes del 31 de marzo de 2027.
La convocatoria señala que las comisiones podrán otorgar el total de la cantidad solicitada o modificarla de acuerdo con las características y necesidades del proyecto.
Por ello, 50,000 dólares representan el monto máximo individual y no una cantidad que todos los seleccionados recibirán automáticamente.
¿La beca paga impuestos?
Las bases hacen una distinción dependiendo del área del proyecto, el dinero otorgado a creadores culturales e investigadores científicos y tecnológicos están contempladas como exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
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Mientras que los proyectos correspondientes a ciencias sociales y humanidades están sujetos a retención conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta.