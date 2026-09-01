BBVA tiene una beca nueva de hasta 1 millón de pesos y esta es la fecha límite de la convocatoria

¿Cómo puedes conseguir la beca de 1 millón de pesos BBVA?

Las Becas Leonardo son un apoyo pensado para financiar proyectos relacionados con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la creación artística y cultural. Entre las áreas contempladas están:

- Ciencias básicas.

- Biología y biomedicina.

- Tecnología limpia y biodiversidad.

- Ingenierías.

- Computación.

- Ciencia de datos e inteligencia artificial.

También pueden participar proyectos de ciencias sociales, humanidades, artes plásticas, música y ópera, creación literaria y artes escénicas.



La convocatoria establece que la dedicación al proyecto deberá tener un carácter preferente frente a otros proyectos de investigación o creación y que el dinero solicitado deberá ser la fuente principal y, preferentemente, única de financiamiento del proyecto.

Los proyectos seleccionados tendrán un periodo de realización de 12 a 18 meses, contado a partir de la firma de la carta de aceptación, y deberán estar concluidos al finalizar ese periodo.

¿Cómo se recibirá el apoyo a los proyectos?

Aunque la beca puede alcanzar hasta el millón de pesos, el beneficiario no recibirá todo el monto en un solo pago.

Las bases establecen que, de manera general, la cantidad se entregará en tres partes: 50% al inicio, después de formalizar la aceptación; 40% a la mitad del proyecto, sujeto a la entrega del informe correspondiente, y el 10% restante una vez presentada la memoria final.

Además, para recibir el apoyo será necesario contar con una cuenta BBVA, ya que las bases establecen que esta será la vía para entregar los recursos.