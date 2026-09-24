En tanto, las previsiones para la inflación general de Banxico se ajustaron a la baja para el tercer trimestre de 2026 debido a niveles observados para la inflación no subyacente menores a los anticipados, este indicador es el que agrupa a los productos más volátiles que se consideran en la medición den Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Adicionalmente, las perspectivas para la inflación subyacente, la menos volátil, se modificaron ligeramente al alza para el tercer y cuarto trimestre de 2026.

"Se sigue anticipando que la inflación general converja a la meta en el cuarto trimestre de 2027", agregó el banco central mexicano.

De acuerdo con la institución, los pronósticos están sujetos a diversos riesgos al alza resaltando: la persistencia de la inflación subyacente; disrupciones por políticas comerciales o un impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos; afectaciones climáticas; presiones de costos; y una tendencia a la depreciación del peso mexicano.

Entre los factores que pueden llevar los índices de precios a la baja destacó: una actividad económica menor a la anticipada en México y/o Estados Unidos; un menor traspaso de aumentos en los costos; y menores presiones por la apreciación que la moneda nacional registra desde el año pasado.

¿Para qué sube o baja la tasa de interés de referencia Banxico?

Todos los bancos e instituciones financieras, tienen una cuenta en Banco de México, a la que recurren para obtener recursos para sus clientes, a una tasa que Banxico determina y que es conocida como “tasa de interés de referencia”, refiere información del banco central.

La tasa de interés de referencia sirve de guía para que los bancos y otras instituciones financieras fijen las tasas de los productos financieros que ofrecen a la sociedad, como inversiones, tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios, automotrices, al consumo, etc.

Para detener el alza en los precios, el Banco de México reduce, de manera indirecta, la cantidad de gasto en la economía aumentando el precio del dinero. Esto lo hace aumentando la “tasa de interés de referencia”. La tasa de interés es el precio del dinero, si Banxico la sube, lo encarece.