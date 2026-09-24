Colegiaturas y gas LP aumentan la inflación en primera quincena de septiembre por arriba de lo esperado por el mercado

El resultado superó las expectativas del mercado. La Encuesta Citi de Expectativas, publicada el 22 de septiembre y elaborada entre 36 instituciones, apuntaba a una mediana de 0.28% para la inflación general quincenal. Para la subyacente, el consenso esperaba un avance de 0.20%.

No obstante, el índice subyacente (el cual elimina los precios más volátiles, así como las tarifas establecidas por el gobierno) avanzó apenas 0.17%, por debajo de lo previsto por los analistas, y se ubicó en 3.79% anual. Dentro de este componente, las mercancías aumentaron 0.13% y los servicios 0.21%. Estos últimos mantienen una inflación anual de 4.33%, todavía por encima de la inflación general.





Regreso a clases vuelve a presionar el bolsillo

Septiembre volvió a mostrar el impacto estacional del inicio del ciclo escolar. Los precios del rubro de educación —principalmente colegiaturas— aumentaron 2.87% en sólo una quincena y acumularon un incremento anual de 5.84%.

Entre los productos y servicios que más incidieron en la inflación destacó la educación primaria, cuyo precio aumentó 5.85% a tasa quincenal; las colegiaturas de secundaria subieron 5.33%, mientras que las universitarias avanzaron 1.10%.

En una clasificación más amplia del gasto de los hogares, los servicios educativos registraron un aumento quincenal de 2.84% y uno anual de 5.85%, reflejando el golpe que suele representar septiembre para las familias con estudiantes.

Por otro lado, la inflación no subyacente aumentó 0.88% quincenal, muy por encima del 0.03% observado en la misma quincena de 2025 y su tasa anual se ubicó en 2.17%.

Los productos agropecuarios como las frutas y verduras se encarecieron 3.38% en sólo dos semanas. El jitomate encabezó las alzas, con un incremento de 22.79%, seguido de la cebolla, con 8.61%, además, el pollo subió 1.53%.

También volvió a aumentar el costo de la energía para los hogares, pues el gas doméstico LP se encareció 1.97% y fue uno de los productos con mayor incidencia sobre el INPC durante la quincena.

Tequila, autos y autobuses bajan de precio en el mes patrio

No todos los precios avanzaron durante la primera mitad de septiembre, los servicios profesionales bajaron 16.50%, mientras que la papa y otros tubérculos se abarataron 6.69%.

En pleno mes patrio, cuando las familias suelen celebrar con bebidas espirituosas y visitar a sus familias, el tequila cayó 2.91%, los automóviles disminuyeron 0.26% y los boletos de autobús foráneo bajaron 0.72%. También descendieron el aguacate (-4.02%), la naranja (-3.95%), los pañales (-1.00%) y algunos productos para el cabello (-0.93%).

Este jueves, también se dará a conocer la decisión de política monetaria del Banco de México, que mantiene actualmente su tasa objetivo en 6.50%. El mercado llega a la reunión después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subió el 16 de septiembre su tasa en 25 puntos base, a un rango de 3.75%-4.00%, ante una inflación que considera todavía elevada.

Además, la encuesta de Citi previa al anuncio mostraba un consenso casi absoluto, pues los 36 participantes esperaban que Banxico cerrara 2026 con la tasa en 6.50%, lo que pone especial atención hoy no sólo en la decisión, sino en cualquier cambio de lenguaje sobre inflación, balance de riesgos y próximos movimientos.