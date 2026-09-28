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Economía

HSBC convierte su alcance global en valor para el patrimonio de sus clientes

A través de su oferta Premier Elite, el banco conecta su presencia en más de 60 mercados con asesoría local, para tomar decisiones financieras estratégicas.
lun 28 septiembre 2026 09:55 AM
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Presentado por: HSBC
Jorge Arce, director general de HSBC México
Para Jorge Arce, director general de HSBC México, eventos como el Wealth Investment Summit permiten fortalecer la relación con sus clientes, al brindarles la información clave que necesitan. (Ricardo Ramírez / Expansión Studios)

El manejo del patrimonio requiere una visión integral y enfocada en el futuro. Bajo esta premisa, el primer Wealth Investment Summit de HSBC en el país se convirtió en el escenario para dar a conocer la propuesta con la que el banco acompañará a sus clientes.

Premier Elite llega al mercado con una combinación de herramientas globales y atención especializada. Así, la institución reafirma su compromiso a la medida de las metas financieras, a través de soluciones de inversión, financiamiento y servicios.

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En entrevista durante el foro, Jorge Arce, director general de HSBC México, habló de los pilares de Premier Elite y la ventaja de contar con respaldo internacional para el segmento patrimonial.

Expansión: Uno de los grandes diferenciadores de HSBC es su alcance internacional. ¿Cómo se convierte esta presencia global en un valor concreto para sus clientes en México?

Jorge Arce: Nadie es tan internacional ni tan global como HSBC. Esta presencia en más de 60 países nos permite identificar, en cualquier parte del mundo, tendencias y riesgos que van a afectar a México. Es decir, podemos traer el mundo a México para el beneficio de nuestros clientes. Eso les ayuda a manejar sus riesgos, hacer crecer su patrimonio y definir dónde y cómo invertir.

E: ¿Cuál es la estrategia que tiene HSBC México para sus clientes patrimoniales?

JA: Gestionar el patrimonio no es algo para las próximas dos semanas o meses; se necesita una visión de largo plazo. No es el dinero para estar comprando y vendiendo activos al día siguiente, sino que es para planear tu futuro y el de tus hijos. Para eso se necesitan herramientas muy específicas y profesionales dedicados, así que queremos acompañar a nuestros clientes en el camino para acrecentar su patrimonio y, sobre todo, protegerlo.

E: ¿Cómo está conformada la propuesta de Premier Elite?

Tenemos cuatro pilares fundamentales:

1. Patrimonio: Inversiones, seguros, servicios de pago, hipotecas y tarjetas de crédito.

2. Internacional: Soporte en el manejo de activos en México y el extranjero.

3. Salud: Acompañamiento para los clientes y sus familias.

4. Viajes: Cobertura y beneficios globales para acompañar al cliente a donde vaya, con su tarjeta de crédito.

E. Hoy los inversionistas enfrentan un entorno que exige evaluar oportunidades, riesgos y horizontes de largo plazo. ¿Qué criterios considera relevantes para gestionar y proteger el patrimonio en este contexto?

JA: Contar con acceso a información, con los profesionales correctos y las herramientas adecuadas. Nuestra razón de ser es el cliente que está sentado enfrente de nosotros y nuestra obligación es poner a su disposición toda la red global para acompañarlo y ayudarlo a lograr sus objetivos.

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HSBC Asesoría de inversiones

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