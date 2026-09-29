México quiere emular a Brasil y masificar en un año los pagos digitales

¿Qué pasó con CoDi y DiMo?

El nuevo impulso a los pagos digitales parte de una herramienta que México ya tiene, pero que no logró convertirse en un hábito de consumo. CoDi, desarrollado por Banco de México y puesto en operación en septiembre de 2019, fue diseñado para permitir pagos y cobros mediante códigos QR desde el celular, sin comisiones y con disponibilidad permanente.

A julio de 2026, CoDi acumulaba 23.2 millones de cuentas validadas, frente a una meta de 37 millones que la banca se había planteado en los primeros años de operación.

El número de cuentas, sin embargo, no se tradujo en un volumen equivalente de operaciones. La plataforma acumula alrededor de 21.5 millones de transacciones y 20,263 mdp movilizados, según los datos de operación con corte a julio. Esto contrasta con la escala alcanzada por Pix en Brasil, donde solo en enero de 2026 se procesaron más de 7,000 millones de operaciones.

Parte del problema está en la experiencia de uso. CoDi requiere generar o escanear un código QR y completar varios pasos desde la aplicación bancaria.

La propia infraestructura también presenta diferencias entre instituciones. Aunque Banco de México mantiene el esquema y ha actualizado el registro de participantes, la integración de CoDi no ha tenido la misma presencia en todas las aplicaciones financieras.

Otro ejemplo es el caso de DiMo. La plataforma lanzada en 2023, tampoco ha logrado conectar con los usuarios y cuenta apenas con 11 millones de teléfonos vinculados.

El principio de DiMo es que desde su app bancaria, el usuario puede transferir solamente con conocer el número telefónico del beneficiario, sin necesidad de escribir la cuenta o la CLABE interbancaria.

Ante el escenario, la estrategia del gobierno busca simplificar la experiencia y aprovechar sistemas como SPEI y CoDi desde las aplicaciones de las instituciones financieras. José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ha planteado que el objetivo es acelerar el uso de estas herramientas y cerrar la distancia entre la infraestructura disponible y su utilización.