La iniciativa de expide Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, no sólo desincentivará el uso de efectivo sino también combatirá la corrupción y reducirá la inseguridad, afirmó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.
Ley de Pagos Digitales combatirá inseguridad y corrupción, dice BBVA México
En la presentación del informe "Situación México", el economista del banco de origen español declaró que una vez que el Congreso de la Unión apruebe la ley desde luego que reducirá el uso de efectivo en el país, lo que se traducirá en disminuir los índices de delincuencia.
Un menor uso de efectivo significa un menor crimen. Buena parte de las actividades criminales se hacen con efectivo. No es imposible, pero es más difícil que haya actividades criminales digitales.
Serrano aseguró que realizar pagos digitales ayudará a reducir la evasión fiscal, disminuirá la corrupción y aumentará la inclusión financiera. De la misma forma, BBVA México prevé que la economía sea más eficiente con pagos digitales.
“Tenemos una visión muy positiva de esa propuesta de ley, tiene elementos positivos como la identificación digital y el uso de firmas digitales (...) Todos los elementos son muy positivos”, declaró.
¿Qué dice la Ley de Economía Digital?
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, cada pago digital contribuye al desarrollo de un historial financiero que facilita el perfilamiento crediticio y, por tanto, el acceso al crédito y la inclusión financiera: quien percibe sus ingresos en efectivo no necesariamente puede acreditar documentalmente su capacidad de pago y esa es una de las razones por las que con frecuencia se le niega el acceso al financiamiento formal.
El documento sostiene que una economía más formal , más conectada y eficiente produce más oportunidades económicas, mejores servicios y mayores capacidades del Estado para atender las necesidades de la población.
Topar retiros a programas del Bienestar
Una estrategia adicional para que los mexicanos dejen de usar efectivo radica en cambiar la forma en cómo se entregan los programas del Bienestar. En palabras de Carlos Serrano debería de existir un tope a los retiros de cada beneficiario.
“Se pueden hacer más cosas para aumentar la digitalización. Una importante sería que todos los apoyos sociales que da el gobierno tuvieran limitado cuánto se puede retirar en efectivo”, acotó.
Para dimensionar cuántas personas reciben un programa del Bienestar, u otro programa gubernamental, Inegi recientemente informó que, de cada 100 casas, 41 son las que reciben apoyos del gobierno.
Además de lo anterior, para programas sociales prioritarios —en donde se encuentra la política de Bienestar—, el gobierno destinará cerca de 987,160 millones de pesos en 2026 y para 2027 el monto subirá a 1.02 billones de pesos.
PIB de México crecerá 1.4% por boom de la IA
En la misma conferencia, el equipo de analistas de BBVA México prevé que por el boom de la Inteligencia Artificial (IA) la economía del país crecerá 1.4% en 2026, proyección mayor a 1.2% pronosticado previamente. Además que el Producto Interno Bruto (PIB) ha dejado atrás las señales de debilidad.
David Cervantes Arenillas, economista senior de BBVA México, dijo en rueda de prensa que el sector exportador tiene una dinámica positiva asociado a la industria de la IA en Estados Unidos.
“Vemos que el boom se refleja ya en la economía mexicana, sobre todo en el equipo de cómputo y comunicaciones. Es decir, estamos integrándonos a la cadena de la IA vía este sector. El sector ya opera con un 96% de su capacidad instalada y esto nos hace pensar que en la medida en que se incremente la demanda por parte de EU derivaría en mayores inversiones”, declaró.
No obstante, a pesar de la integración en la cadena de valor de la IA, las mercancías nacionales generan poco valor agregado, es decir el bien deje de ser sólo un insumo básico por algo de mayor manufactura.
De acuerdo con BBVA México, México aporta a la cadena de IA entre 3% y 7%. Mientras que en el sector automotriz representa un 39%.
Los especialistas del banco también aseguran que la proyección de crecimiento económico se da tras conocer el rebote a tasa trimestral de 1.4% del PIB entre abril y junio, después de la caída de 0.3% en los tres meses previos. Además de que el consumo interno muestra resiliencia.