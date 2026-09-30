Ley de Pagos Digitales combatirá inseguridad y corrupción, dice BBVA México

En la presentación del informe "Situación México", el economista del banco de origen español declaró que una vez que el Congreso de la Unión apruebe la ley desde luego que reducirá el uso de efectivo en el país, lo que se traducirá en disminuir los índices de delincuencia.

Un menor uso de efectivo significa un menor crimen. Buena parte de las actividades criminales se hacen con efectivo. No es imposible, pero es más difícil que haya actividades criminales digitales. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.



Serrano aseguró que realizar pagos digitales ayudará a reducir la evasión fiscal, disminuirá la corrupción y aumentará la inclusión financiera. De la misma forma, BBVA México prevé que la economía sea más eficiente con pagos digitales.

“Tenemos una visión muy positiva de esa propuesta de ley, tiene elementos positivos como la identificación digital y el uso de firmas digitales (...) Todos los elementos son muy positivos”, declaró.