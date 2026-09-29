“Si bien es cierto que en la exposición de motivos de la propuesta de Ley , ni siquiera se tocan los temas de la fiscalización, ni prevención de lavado de dinero, el efecto secundario o colateral de los pagos digitales, es que a la larga, esa información le puede servir a las instituciones para fiscalizar. Y para prevenir el lavado de dinero, por otro lado”, explicó Jesús Guillermo Mendieta González, vocero de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de la Contaduría Pública de México.

La digitalización de pagos deja huellas en el sistema financiero, mismas que proporcionan de inmediato elementos y evidencias a la autoridad fiscal, por acciones como depósitos en cuentas bancarias y transferencias electrónicas, algo que no sucede con el uso del dinero en efectivo.

Actualmente, sin Ley de Economía Digital, en una auditoría, el SAT solicita y cruza tres elementos: registros contables, declaraciones y estados de cuenta bancarios. “De entrar en vigor la nueva Ley, no se necesitará de un RFC, tener una contabilidad, ni declaraciones. Con la CURP, que es un requisito para las cuentas bancarias, tu identificación y tus movimientos de estados de cuenta ya pueden armar una auditoría. Todo lo que aparezca cargado. Es decir, lo que te depositen queda, salvo prueba de la parte, en este caso, en manos del contribuyente, persona física o moral, ser aclarado”, detalló Mendieta González.



En reunión con diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para discutir esta propuesta de Ley, la semanada pasada, el sector contable expresó que se debe blindar a los contribuyentes de presunciones automáticas del SAT.

“Es indispensable dar certeza fiscal. La existencia de un pago digital no necesariamente significa que se trate de un ingreso acumulable para las empresas y personas", expresó Pedro Callejas Sánchez, del despacho de Asesores y Auditores Fiscales, S.C.