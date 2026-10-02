Luego de que en septiembre pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que lo más importante de la lucha binacional contra los cárteles de la droga no es perseguir la mercancías, ni las armas, sino seguir la ruta del dinero, la banca mexicana ha reforzado sus estrategias de prevención.
Bancos en México refuerzan prevención de lavado de dinero ante mayores exigencias de EU en combate a cárteles
Luego de que en septiembre pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que lo más importante de la lucha binacional contra los cárteles de la droga no es perseguir la mercancías, ni las armas, sino seguir la ruta del dinero, la banca mexicana ha reforzado sus estrategias de prevención.
De acuerdo con fuentes del sector financiero consultadas por Expansión, el discurso del funcionario estadounidense fue un recordatorio de la vigilancia que mantiene el principal socio comercial de México, luego de la sacudida que representó el señalamiento contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, en junio de 2025 por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La declaración del ex integrante de las boinas verdes del Ejército de los Estados Unidos se dio el pasado 2 de septiembre en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST en la Ciudad de México. El también ex miembro de la CIA, por más de dos décadas, aseguró que el gobierno Donald Trump va “tras la corrupción” que lastima y aleja las inversiones.
En el mismo sentido, remarcó que la corrupción no sólo daña a las personas, sino también afecta la recepción de inversiones.
“Seguimos el dinero y quienes lo tocan quedan manchados y no tendrán en dónde esconderse. Si les quitamos las drogas pueden intentar reemplazarlas, si les quitamos la armas pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero, que hace posible todo lo demás, les pegamos en el corazón de sus redes criminales”, declaró Ronald Johnson.
A dicho foro asistieron 40 instituciones bancarias con operaciones en México, de las cuales hubo representación de las firmas más importantes y que concentran el negocio en el país.
“Este foro trata de hacer más efectivas nuestras acciones, unir esfuerzos e ir por sus recursos en todas las etapas, la red completa. Y a quienes la facilitan y vamos contra la corrupción. La corrupción aleja inversiones, lastima a los ciudadanos y genera inseguridad”, declaró.
El encuentro del mes pasado también remarcó la cooperación entre Estados Unidos y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el combate contra recursos de procedencia ilícita.
“Este foro es importante para los dos países, es un gran ejemplo de cooperación que impulsa el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, una cooperación que da resultados y cierra espacios a los cárteles. Nuestros gobierno hacen operaciones, detenciones y decomisos, dando fuertes golpes a los cárteles”, mencionó.
Según las fuentes, la banca mexicana ha reforzado sus estrategias antilavado, consciente de que será un factor de presión por parte del gobierno estadounidense en su lucha por debilitar a los cárteles de la droga.
Banca mexicana en la mira
Después de que en junio del 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó a CI Banco, Vector e Intercam por supuestas operaciones relacionadas con lavado de dinero, el sistema bancario nacional ha hecho adecuaciones para evitar que un nuevo escándalo suceda otra vez.
Según la información de FinCEN fueron más de 191.6 millones de dólares que supuestamente estuvieron inmiscuidos en actividades ilícitas y que tuvieron acceso al sistema financiero, a través de Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. A pesar de la acusación, el gobierno mexicano aseguro que Estados Unidos señaló sin pruebas.
Para mitigar el impacto de la acusación, en el marco de la 89 Convención Bancaria, realizada en marzo pasado en Cancún, la Asociación de Bancos de México (ABM) firmó un acuerdo de autorregulación con parámetros más estrictos que los impuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con Emilio Romano, presidente de la ABM, los más de 50 bancos del país adoptaron un convenio de autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas “con estándares incluso más estrictos que los recomendados a nivel internacional”.
Además de ello informó que llevaron a cabo la firma de un código para mejorar las prácticas dentro del sistema bancario y así elevar la calidad del servicio.