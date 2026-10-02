Bancos en México refuerzan prevención de lavado de dinero ante mayores exigencias de EU en combate a cárteles

De acuerdo con fuentes del sector financiero consultadas por Expansión, el discurso del funcionario estadounidense fue un recordatorio de la vigilancia que mantiene el principal socio comercial de México, luego de la sacudida que representó el señalamiento contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, en junio de 2025 por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La declaración del ex integrante de las boinas verdes del Ejército de los Estados Unidos se dio el pasado 2 de septiembre en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-FIRST en la Ciudad de México. El también ex miembro de la CIA, por más de dos décadas, aseguró que el gobierno Donald Trump va “tras la corrupción” que lastima y aleja las inversiones.

En el mismo sentido, remarcó que la corrupción no sólo daña a las personas, sino también afecta la recepción de inversiones.

“Seguimos el dinero y quienes lo tocan quedan manchados y no tendrán en dónde esconderse. Si les quitamos las drogas pueden intentar reemplazarlas, si les quitamos la armas pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero, que hace posible todo lo demás, les pegamos en el corazón de sus redes criminales”, declaró Ronald Johnson.

