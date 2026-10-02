Sofipos buscan entrar a la adquirencia para competir por los pagos de comercios

La confirmación abre una nueva posibilidad para las Sofipos, que hasta ahora han concentrado buena parte de su participación en pagos del lado de la emisión y en la oferta de cuentas y servicios financieros a sus clientes.

Desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria, señaló que uno de los proyectos en desarrollo es precisamente la actualización de las redes de medios de disposición, con el objetivo de aumentar la competencia y favorecer una mayor participación de las Sofipos en adquirencia. "Ahora espero que quede más claro y que las reglas sean también más claras en cómo podrían hacer esto”, señaló la funcionaria.



La autoridad busca que las entidades puedan aprovechar la infraestructura tecnológica para ampliar su alcance, después de una etapa regulatoria enfocada principalmente en fortalecer capital, solvencia, liquidez, reservas y administración de riesgos.

Más competencia en la aceptación de pagos

La mayor participación de las Sofipos en adquirencia ocurre en medio de los esfuerzos de Banxico y la CNBV por reducir el uso de efectivo y disminuir los costos asociados con la aceptación de pagos electrónicos.

Buenrostro señaló que uno de los principales incentivos para que más comercios migren hacia medios electrónicos es precisamente reducir los costos de cobrar con tarjeta.

Esto cobra relevancia para el sector, en especial en lo que respecta a pequeños negocios, donde el efectivo todavía mantiene una presencia importante y donde el costo de aceptar tarjetas puede representar una barrera.

Romero explicó que la estrategia de digitalización tampoco se limita a instalar terminales. Las Sofipos buscan "aprovechar distintos medios de pago, entre ellos SPEI, CoDi, DiMo y códigos QR", añadió en entrevista con Expansión.

Estas alternativas requieren, en algunos casos, menos infraestructura que la adquirencia tradicional. Mientras una terminal implica equipo y conectividad específica, un comercio puede recibir pagos mediante transferencias o códigos QR con una infraestructura más sencilla.

“Para la adquirencia necesitas un equipo, mientras que en el tema del SPEI o CoDi, poniendo una cartulina con el QR vas a poder justamente recibir pagos”, explicó Romero.