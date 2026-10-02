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Sofipos buscan entrar a la adquirencia para competir por los pagos de comercios

Las Sofipos buscan dejar de ser únicamente emisoras y ganar terreno en la aceptación de pagos. El sector asegura que ya tiene luz verde para entrar a la adquirencia.
vie 02 octubre 2026 08:03 AM
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Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV, de pie durante una conferencia de la 11a Convención de la Asociación Mexicana de Sofipos, en Querétaro.
Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV, durante la Convención de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), donde habló de los cambios regulatorios para ampliar la participación del sector en pagos.

 (AMS)

Las Sociedades financieras populares (Sofipos) quieren ampliar su papel dentro del negocio de pagos. Además de emitir tarjetas y cuentas, buscan participar con mayor fuerza del lado de la aceptación de pagos en comercios. David Romero, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) y director general de Fincomún, aseguró que las autoridades ya confirmaron al sector que puede realizar actividades de adquirencia.

“No es que no podíamos, es que también ya nos confirmaron que podemos realizarlo”, señaló durante la Convención de la AMS. La adquirencia comprende los servicios que permiten a los comercios aceptar pagos con tarjetas y otros medios electrónicos. En este mercado participan adquirentes y agregadores que conectan a los negocios con las redes de pago y les proporcionan infraestructura o soluciones para procesar las operaciones.

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La confirmación abre una nueva posibilidad para las Sofipos, que hasta ahora han concentrado buena parte de su participación en pagos del lado de la emisión y en la oferta de cuentas y servicios financieros a sus clientes.

Desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Lucía Buenrostro, vicepresidenta de Política Regulatoria, señaló que uno de los proyectos en desarrollo es precisamente la actualización de las redes de medios de disposición, con el objetivo de aumentar la competencia y favorecer una mayor participación de las Sofipos en adquirencia. "Ahora espero que quede más claro y que las reglas sean también más claras en cómo podrían hacer esto”, señaló la funcionaria.

Lee:

Othón Moreno, de Banxico; Ángel Cabrera, presidente de la CNBV, y Marlene Garayzar, presidenta de la AMS, durante el panel sobre la participación de las Sofipos en el ecosistema de pagos en México.
Economía

Sofipos quieren el mercado de pagos que todavía domina el efectivo


La autoridad busca que las entidades puedan aprovechar la infraestructura tecnológica para ampliar su alcance, después de una etapa regulatoria enfocada principalmente en fortalecer capital, solvencia, liquidez, reservas y administración de riesgos.

Más competencia en la aceptación de pagos

La mayor participación de las Sofipos en adquirencia ocurre en medio de los esfuerzos de Banxico y la CNBV por reducir el uso de efectivo y disminuir los costos asociados con la aceptación de pagos electrónicos.

Buenrostro señaló que uno de los principales incentivos para que más comercios migren hacia medios electrónicos es precisamente reducir los costos de cobrar con tarjeta.

Esto cobra relevancia para el sector, en especial en lo que respecta a pequeños negocios, donde el efectivo todavía mantiene una presencia importante y donde el costo de aceptar tarjetas puede representar una barrera.

Romero explicó que la estrategia de digitalización tampoco se limita a instalar terminales. Las Sofipos buscan "aprovechar distintos medios de pago, entre ellos SPEI, CoDi, DiMo y códigos QR", añadió en entrevista con Expansión.

Estas alternativas requieren, en algunos casos, menos infraestructura que la adquirencia tradicional. Mientras una terminal implica equipo y conectividad específica, un comercio puede recibir pagos mediante transferencias o códigos QR con una infraestructura más sencilla.

“Para la adquirencia necesitas un equipo, mientras que en el tema del SPEI o CoDi, poniendo una cartulina con el QR vas a poder justamente recibir pagos”, explicó Romero.

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El reto ahora es aterrizar las reglas

Aunque Romero aseguró que el sector ya recibió confirmación de que puede realizar adquirencia, todavía falta precisar el alcance operativo y regulatorio de esa participación.

Entre los puntos pendientes está determinar qué servicios podrán prestar directamente las Sofipos, qué requisitos deberán cumplir para afiliar comercios o proporcionar infraestructura de aceptación y cómo se integrarán con adquirentes, agregadores y redes de medios de disposición existentes.

La CNBV también trabaja en otros proyectos para ampliar las posibilidades de operación del sector, entre ellos nuevos canales digitales y modificaciones a los límites de transaccionalidad de algunas cuentas. Para las Sofipos, la posibilidad de participar en adquirencia representa un paso adicional en su estrategia para dejar de ser únicamente proveedoras de ahorro y crédito y ganar espacio dentro de la infraestructura cotidiana de pagos.

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