Sofipos quieren el mercado de pagos que todavía domina el efectivo

“Sentamos ya las bases de temas prudenciales”, dijo Marlene Garayzar, presidenta de la AMS, en entrevista con Expansión durante la XI Convención del organismo. Ahora, explicó, existen iniciativas que pueden ayudar a estas instituciones a crecer y participar más en pagos, un negocio en el que las Sofipos han estado principalmente del lado de la emisión.

“Estamos muy enfocados en emisión, pero también nos interesa estar del otro lado, en adquirencia y agregador, y participar en la red de medios de disposición”, señaló.

Desde hace algunos meses, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) trabajan en cambios a la regulación de las redes de medios de disposición para aumentar la competencia, reducir barreras e impulsar una mayor aceptación de pagos electrónicos. Y, para las Sofipos, esos cambios representan la posibilidad de llevar las transacciones digitales a segmentos de la población donde tienen una presencia relevante y en los que el efectivo todavía mantiene un peso importante.



“Dado que nuestro alcance es mayor en una población que la banca ha ignorado por siempre, en la medida en que nos vayamos sumando, que entremos a los pagos digitales (...) tenemos que hacer lo que ya sabemos hacer con los segmentos que bien conocemos y hacer llegar los pagos digitales a todos ellos”, dijo Garayzar.

Menores costos para aceptar pagos

Uno de los cambios que pueden modificar este mercado está relacionado con las cuotas de intercambio, uno de los componentes del costo asociado a las operaciones con tarjetas. Ángel Cabrera, presidente de la CNBV, explicó durante un panel de la Convención que uno de los objetivos de la actualización regulatoria es garantizar mejores condiciones de competencia en un mercado en el que todavía existen barreras para la entrada y aceptación de medios electrónicos.

La actualización regulatoria contempla, entre otros cambios, reducir gradualmente las cuotas de intercambio que se cobran en los pagos con tarjeta y facilitar la entrada de nuevos participantes al mercado.