Sofipos quieren el mercado de pagos que todavía domina el efectivo

Banxico y la CNBV cerraron en septiembre la consulta pública del proyecto y ahora analizan los comentarios antes de publicar las reglas definitivas.
Las autoridades proponen reducir gradualmente, en un periodo de tres años, las cuotas de intercambio que reciben los emisores de tarjetas. Como referencia, al cierre de 2024 promediaban 0.45% en débito y 1.35% en crédito; con las nuevas reglas, los límites agregados convergerían hasta 0.30% y 1%, respectivamente.
La expectativa de las autoridades es que una reducción de esos costos facilite que pequeños comercios, personas físicas con actividad empresarial y otros negocios comiencen a aceptar pagos con tarjeta. “Necesitamos más aceptación y necesitamos que más comercios sean competitivos para aceptar pagos a través de estos medios”, señaló Cabrera.
El regulador consideró que todavía existe un mercado amplio de actividades económicas que no reciben pagos electrónicos y que una reducción de las barreras económicas podría ampliar su adopción.
La disminución de esas cuotas es vista por algunos actores del sistema financiero como un costo a asumir. Garayzar reconoció que reducir las tasas de intercambio puede disminuir el ingreso obtenido por cada operación de los bancos, pero considera que el sector debe apostar a compensarlo mediante un aumento en el número de transacciones.
“Sí va a haber un sacrificio. Vamos a tener que reducir todos parejo, bancos y no bancos, las tasas de intercambio en débito y crédito, pero mejor enfoquémonos en volumen, en ir a más personas”, dijo.
La hipótesis es que menores costos permitan incorporar comercios que actualmente no aceptan pagos electrónicos y que ese incremento en el volumen compense parte de la reducción del ingreso por transacción. “Si bajas la barrera, si bajas los costos (...) vas a poder penetrar a más personas, a más comercios y vas a poder convencerlos de usarlos”, agregó.
Mayores ingresos para Sofipos
La transformación del mercado tampoco se limita a las tarjetas, Othón Moreno, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados de Banxico, señaló que la evolución del ecosistema está llevando a integrar diferentes infraestructuras y mecanismos de pago. “El plástico dejó de ser plástico hace tiempo”, dijo.