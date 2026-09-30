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Sofipos quieren el mercado de pagos que todavía domina el efectivo

Las nuevas reglas por venir abren una oportunidad para que Sofipos amplíen su participación en las transacciones digitales y lleguen a pequeños comercios y usuarios que todavía dependen del efectivo.
mié 30 septiembre 2026 08:48 PM
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Othón Moreno, de Banxico; Ángel Cabrera, presidente de la CNBV, y Marlene Garayzar, presidenta de la AMS, durante el panel sobre la participación de las Sofipos en el ecosistema de pagos en México.
Las Sofipos buscan ampliar su participación en los pagos digitales y aprovechar los cambios regulatorios para llegar a más usuarios y pequeños comercios donde todavía predomina el efectivo. En la fotografía, de izquierda a derecha, Othón Moreno, de Banxico; Ángel Cabrera, presidente de la CNBV, y Marlene Garayzar, presidenta de la AMS, durante el panel sobre la participación de las Sofipos en el ecosistema de pagos en México. (ASM)

SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.- Las Sofipos quieren aprovechar los cambios que Banxico y la CNBV preparan para el mercado de pagos con tarjeta para ganar terreno en un negocio en el que hasta ahora han participado principalmente como emisoras.

La apuesta es aprovechar el beneficio de las inminentes menores cuotas de intercambio a cambio de multiplicar las transacciones y llevar los pagos digitales a pequeños comercios donde todavía domina el efectivo.

Después de varios años en los que buena parte de la agenda regulatoria del sector estuvo concentrada en capital, liquidez, administración de riesgos y resiliencia, la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) considera que comienza una segunda etapa en la que las reglas también pueden abrir nuevos canales de distribución y ampliar su participación en los pagos digitales.

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“Sentamos ya las bases de temas prudenciales”, dijo Marlene Garayzar, presidenta de la AMS, en entrevista con Expansión durante la XI Convención del organismo. Ahora, explicó, existen iniciativas que pueden ayudar a estas instituciones a crecer y participar más en pagos, un negocio en el que las Sofipos han estado principalmente del lado de la emisión.

“Estamos muy enfocados en emisión, pero también nos interesa estar del otro lado, en adquirencia y agregador, y participar en la red de medios de disposición”, señaló.

Desde hace algunos meses, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) trabajan en cambios a la regulación de las redes de medios de disposición para aumentar la competencia, reducir barreras e impulsar una mayor aceptación de pagos electrónicos. Y, para las Sofipos, esos cambios representan la posibilidad de llevar las transacciones digitales a segmentos de la población donde tienen una presencia relevante y en los que el efectivo todavía mantiene un peso importante.

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“Dado que nuestro alcance es mayor en una población que la banca ha ignorado por siempre, en la medida en que nos vayamos sumando, que entremos a los pagos digitales (...) tenemos que hacer lo que ya sabemos hacer con los segmentos que bien conocemos y hacer llegar los pagos digitales a todos ellos”, dijo Garayzar.

Menores costos para aceptar pagos

Uno de los cambios que pueden modificar este mercado está relacionado con las cuotas de intercambio, uno de los componentes del costo asociado a las operaciones con tarjetas. Ángel Cabrera, presidente de la CNBV, explicó durante un panel de la Convención que uno de los objetivos de la actualización regulatoria es garantizar mejores condiciones de competencia en un mercado en el que todavía existen barreras para la entrada y aceptación de medios electrónicos.

La actualización regulatoria contempla, entre otros cambios, reducir gradualmente las cuotas de intercambio que se cobran en los pagos con tarjeta y facilitar la entrada de nuevos participantes al mercado.

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Banxico y la CNBV cerraron en septiembre la consulta pública del proyecto y ahora analizan los comentarios antes de publicar las reglas definitivas.

Las autoridades proponen reducir gradualmente, en un periodo de tres años, las cuotas de intercambio que reciben los emisores de tarjetas. Como referencia, al cierre de 2024 promediaban 0.45% en débito y 1.35% en crédito; con las nuevas reglas, los límites agregados convergerían hasta 0.30% y 1%, respectivamente.

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La expectativa de las autoridades es que una reducción de esos costos facilite que pequeños comercios, personas físicas con actividad empresarial y otros negocios comiencen a aceptar pagos con tarjeta. “Necesitamos más aceptación y necesitamos que más comercios sean competitivos para aceptar pagos a través de estos medios”, señaló Cabrera.

El regulador consideró que todavía existe un mercado amplio de actividades económicas que no reciben pagos electrónicos y que una reducción de las barreras económicas podría ampliar su adopción.

La disminución de esas cuotas es vista por algunos actores del sistema financiero como un costo a asumir. Garayzar reconoció que reducir las tasas de intercambio puede disminuir el ingreso obtenido por cada operación de los bancos, pero considera que el sector debe apostar a compensarlo mediante un aumento en el número de transacciones.

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“Sí va a haber un sacrificio. Vamos a tener que reducir todos parejo, bancos y no bancos, las tasas de intercambio en débito y crédito, pero mejor enfoquémonos en volumen, en ir a más personas”, dijo.

La hipótesis es que menores costos permitan incorporar comercios que actualmente no aceptan pagos electrónicos y que ese incremento en el volumen compense parte de la reducción del ingreso por transacción. “Si bajas la barrera, si bajas los costos (...) vas a poder penetrar a más personas, a más comercios y vas a poder convencerlos de usarlos”, agregó.

Mayores ingresos para Sofipos

La transformación del mercado tampoco se limita a las tarjetas, Othón Moreno, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados de Banxico, señaló que la evolución del ecosistema está llevando a integrar diferentes infraestructuras y mecanismos de pago. “El plástico dejó de ser plástico hace tiempo”, dijo.

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Para el funcionario, las instituciones financieras tendrán que integrar diferentes alternativas para cobrar y pagar, desde tarjetas hasta transferencias mediante SPEI y otras soluciones digitales. Las Sofipos, añadió, tienen una oportunidad particular porque atienden segmentos en los que se espera un incremento de la transaccionalidad.

Moreno sostuvo que un mayor volumen de operaciones puede reducir los costos medios por transacción y generar mayores ingresos para las Sofipos que posteriormente puedan destinarse a inversiones para desarrollar el mercado.

Por otro lado, Cabrera explicó que la regulación busca mantener, a través de la interoperabilidad, un piso mínimo que permita que diferentes tarjetas, terminales, procesadores y participantes puedan interactuar, al tiempo que deja espacio para acuerdos entre los integrantes de la industria. La entrada de nuevos procesadores también puede aumentar la competencia, de acuerdo con Moreno.

Cabe recordar que las Sofipos comenzaron en 2026 la adopción de IFRS 9, con nuevos criterios contables para el reconocimiento de pérdidas crediticias, mientras que la regulación prudencial también incorporó nuevas exigencias de liquidez, cuya implementación será gradual.

Tras estos ajustes en capital, liquidez, riesgos y contabilidad, el sector busca que la siguiente etapa regulatoria amplíe sus posibilidades de crecimiento mediante nuevos canales digitales, una mayor participación en pagos y mejores condiciones de interoperabilidad.

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