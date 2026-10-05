Querétaro, Cancún y Los Cabos crecen, pero falta vivienda para sus trabajadores

De hecho, la construcción de viviendas con valor de hasta 200 UMA (equivalentes a 687.9 mil pesos en 2025) se redujo 87.3%, de acuerdo con información del Infonavit y del Registro Único de Vivienda (RUV). Además, en 33 ciudades, la caída de este segmento superó 90%.



El resultado es una brecha creciente entre las ciudades donde se están creando empleos y aquellas donde existe suficiente vivienda para atender a las personas que llegan a ocuparlos. El propio Infonavit reconoce, en su Reporte Anual de Vivienda 2026, que los problemas de asequibilidad se han intensificado particularmente en los centros urbanos con mayor dinamismo económico, generación de empleo y atracción de población, debido a que la oferta no ha respondido con la misma velocidad que la demanda.

El crédito sigue a los nuevos polos de empleo

Para los financiadores de desarrolladores inmobiliarios, este cambio ya está modificando hacia dónde se dirigen las oportunidades de negocio. Serfimex Capital, una de las financieras que participan en el crédito puente para vivienda, identifica plazas como Querétaro, Mérida, Cancún y Los Cabos entre los mercados donde existe mayor necesidad de nuevos proyectos habitacionales.



“Estamos enfocados en Ciudad de México, Querétaro, Mérida, Cancún y Los Cabos”, explicó José Luis González, director de Crédito Puente en Serfimex Capital. En este último destino, señaló, existe una demanda importante de vivienda económica para los trabajadores vinculados con las actividades de servicios.

La financiera también mantiene operaciones en Monterrey, aunque se trata de una plaza con mayor competencia entre Sofomes y bancos y donde algunos incumplimientos de desarrolladores llevaron recientemente a los financiadores a reforzar sus procesos de análisis.

De hecho, para ampliar su capacidad de financiamiento, Serfimex incrementó recientemente en 500 millones de pesos una línea con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), con lo que alcanzó 1,000 millones de pesos. Una parte de los nuevos recursos ya está comprometida en proyectos identificados, mientras otros desarrollos se encuentran en proceso de maduración. Pero según el directivo, la compañía busca principalmente financiar vivienda de primera necesidad.