Nacional Financiera (Nafin) colocó 9,750 millones de pesos de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo para impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas ( MiPymes ) y sectores estratégico dentro del marco del Plan México. De esta manera también se confirmó la tercera colocación de Nafin en el mercado local en 2026.
Nafin quiere apoyar a más MiPymes y coloca 9,750 mdp como parte del Plan México
Nacional Financiera (Nafin) colocó 9,750 millones de pesos de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo para impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas ( MiPymes ) y sectores estratégico dentro del marco del Plan México. De esta manera también se confirmó la tercera colocación de Nafin en el mercado local en 2026.
Emisión de Nafin respaldada por solidez
Nafin explicó que los recursos obtenidos contribuirán a fortalecer la capacidad de Mipymes y sectores estratégicos mediante crédito de segundo piso, garantías y financiamiento directo, en línea con su mandato de banca de desarrollo.
El banco de desarrollo, dirigido por Carlos Torres Rosas, agregó que el resultado de la emisión de los certificados se sustenta en fundamentos financieros sólidos.
Sostienen que, al cierre del primer semestre del año, la cartera de crédito de Nafin creció 14.6% anual para alcanzar 279,969 millones de pesos. A la par, explican, el índice de capitalización se ubicó en 18.8%, superior al mínimo prudencial de 12%.
En el marco del Plan México, Nafin impulsa programas orientados al fortalecimiento de proveedores nacionales, la integración de cadenas de valor y la ampliación de la inclusión financiera.
En este sentido, los programas que Nafin impulsa son: Financiamiento Plan México, Credicadenas Plan México, Mujeres Empresarias y Tu Primer Crédito.
BBVA México y Santander Casa de Bolsa, intermediarios
En la operación participaron como intermediarios colocadores BBVA México, Invex Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa y Scotiabank. La colocación también cuenta con calificaciones crediticias de AAA (mex) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings.
“Con esta emisión, su tercera colocación en el mercado local en 2026, la institución continúa fortaleciendo un perfil ordenado de vencimientos, diversificando sus fuentes de fondeo y manteniendo una presencia activa en el mercado de deuda”, sostuvo Nafin.
¿Qué financia Nafin en el Plan México?
En la presentación del Plan México, Nafin aseguró que su visión estratégica para els sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo será desempeñar un papel catalizador en la creación de nuevos mercados y actividades productivas en etapas tempranas de desarrollo.
Para busca la meta, Nafin impulsa vehículos y esquemas financieros, que contribuyan a reducir riesgos, acreditar su viabilidad y facilitar una mayor participación de la banca comercial, estructurando proyectos estratégicos que detonen la inversión e integren a las Mipymes en las cadenas de valor.
Además, los sectores claves dentro del Plan México son el de semiconductores y los servicios digitales, la industria aeroespacial, las energías renovables, la industria automotriz, la industria química y petroquímica, la farmacéutica y la tecnología médica, así como la agroindustria.
“Esta visión busca fortalecer la productividad, competitividad y consolidación de las Mipymes mexicanas, mediante su acceso al financiamiento y a la capacitación especializada, para su integración a las cadenas globales de valor. Con ello se busca promover un crecimiento regional más equitativo y sostenible y fortalecer el ecosistema empresarial del país”, aseguró Nafin.