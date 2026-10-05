Nafin quiere apoyar a más MiPymes y coloca 9,750 mdp como parte del Plan México

Emisión de Nafin respaldada por solidez

Nafin explicó que los recursos obtenidos contribuirán a fortalecer la capacidad de Mipymes y sectores estratégicos mediante crédito de segundo piso, garantías y financiamiento directo, en línea con su mandato de banca de desarrollo.

El banco de desarrollo, dirigido por Carlos Torres Rosas, agregó que el resultado de la emisión de los certificados se sustenta en fundamentos financieros sólidos.

Sostienen que, al cierre del primer semestre del año, la cartera de crédito de Nafin creció 14.6% anual para alcanzar 279,969 millones de pesos. A la par, explican, el índice de capitalización se ubicó en 18.8%, superior al mínimo prudencial de 12%.

En el marco del Plan México, Nafin impulsa programas orientados al fortalecimiento de proveedores nacionales, la integración de cadenas de valor y la ampliación de la inclusión financiera. Nafin.





En este sentido, los programas que Nafin impulsa son: Financiamiento Plan México, Credicadenas Plan México, Mujeres Empresarias y Tu Primer Crédito.