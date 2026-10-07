El auge de la IA choca con la guerra en el tablero del comercio mundial

De acuerdo con el economista jefe de la Organización Mundial del Comercio, Robert Staiger, El comercio mostró un desempeño más sólido de lo esperado en 2025, pero ese impulso enfrenta nuevos riesgos.

Uno de los principales riesgos proviene del frente energético, pues el conflicto en Medio Oriente tiene implicaciones directas sobre los precios del petróleo , una variable crítica para el comercio internacional.

Si los precios se mantienen elevados durante todo el año, el crecimiento del comercio mundial de mercancías puede reducirse de 1.9% a 1.4%, lo que implica una caída de medio punto porcentual.

Este impacto se explica por el efecto que tiene la energía sobre los costos de producción y transporte. El encarecimiento del petróleo eleva los costos logísticos, presiona los márgenes de las empresas y reduce el dinamismo del intercambio de bienes.

La OMC explica que el efecto es aún más profundo en servicios, porque sectores como transporte y viajes son especialmente sensibles a este tipo de choques. Las cancelaciones de vuelos, las interrupciones en rutas marítimas y el aumento en los costos de seguros afectan directamente la actividad. Bajo este escenario, el crecimiento del comercio de servicios puede bajar de 4.8% a 4.1%.

Mientras el comercio de bienes depende en gran medida de factores físicos como transporte y energía, los servicios, aunque más resilientes, no son inmunes a las disrupciones.