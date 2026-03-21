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Precios de boletos de avión subirán de manera inevitable por conflicto Irán-EU: IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aseguró que esta situación ya se observa en varios mercados como EU en donde varias aerolíneas europeas anunciaron subidas en los vuelos de larga distancia.
sáb 21 marzo 2026 05:06 PM
Los precios de boletos de avión se incrementarán por conflicto entre Irán -Israel
Las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de 88 dólares por barril, pero ya alcanzó los 216 dólares. (gece33/Getty Images)

La subida de los precios de los billetes de avión es inevitable debido al fuerte encarecimiento de los hidrocarburos a raíz de la guerra en Oriente Medio, afirmó Willie Walsh, director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El precio del queroseno se ha duplicado desde que estalló el conflicto el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, superando incluso el alza de los precios del petróleo, indicó Walsh durante una conferencia de prensa.

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Las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de 88 dólares por barril, pero ya alcanzó los 216 dólares.

Con márgenes medios del 4%, Walsh advirtió que las compañías no podrán absorber estos costos si la situación continúa, por lo que el aumento de los precios de los billetes es inevitable.

Esto, señaló, ya se observa en algunos mercados, particularmente en Estados Unidos. Varias aerolíneas europeas también han anunciado subidas en los vuelos de larga distancia.

Walsh comparó la magnitud de la crisis con la vivida tras los atentados del 11‑S, cuando la frecuentación de las líneas trasatlánticas se derrumbó durante algunos meses.

Durante este tipo de crisis “la gente sigue viajando, pero viajan menos tiempo”, apuntó, presagiando que los hoteles podrían sufrir un impacto mayor que las propias aerolíneas.

La IATA agrupa a más de 360 aerolíneas que en conjunto concentran alrededor del 85% del tráfico aéreo mundial.

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Aerolíneas

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