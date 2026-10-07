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Economía

Programa del SAT que condona multas y recargos hasta 100% cierra solicitudes el 31 de octubre

De acuerdo con el organismo, la fecha límite para acceder al pago en dos parcialidades es el 15 de octubre.
mié 07 octubre 2026 12:08 PM
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Vista de la fachada del edificio del SAT sobre Paseo de la Reforma, la perspectiva fotográfica también permite admirar parte de la escultura del Caballito del artista Sebastián.
Los beneficios del Programa de Regularización Fiscal 2026 están dirigidos a personas o empresas cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos. También a contribuyentes con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad. (Foto: Anylu Hinojosa-Peña. )

Las solicitudes para el Programa de Regularización Fiscal 2026 con el que se pueden reducir hasta 100% las multas, recargos y gastos de ejecución, serán aceptadas hasta el 31 de octubre de este año, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En un comunicado, el organismo recordó que el programa que está vigente desde el primero de enero de 2026, promueve la regularización de la situación fiscal de contribuyentes con ingresos totales de hasta 300 millones en el ejercicio fiscal 2024 y aplica para el ejercicio fiscal 2024 y anteriores.

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Así, el contribuyente se pone al tanto de sus pagos de impuestos como el IVA e ISR, y a cambio se le puede descontar hasta el 100% de sus recargos, multas y gastos de ejecución.

No obstante, la fecha límite para acceder al pago en dos parcialidades es el 15 de octubre, por lo que el SAT invitó a las personas y empresas interesadas a presentar la solicitud correspondiente para que no pierdan la oportunidad, detalló la autoridad fiscal.

Las solicitudes proceden bajo dos opciones. Cuando se tiene una deuda o crédito fiscal determinado por la autoridad, y cuando se corrige la situación de manera voluntaria, refiere el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Los beneficios del Programa de Regularización Fiscal 2026 están dirigidos a:

• Personas o empresas cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos.

• Contribuyentes con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad.

• Que estén sujetos a facultades de comprobación.

• Con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Los adeudos generados en el ejercicio 2024 o anteriores y que fueron determinados por el SAT o la ANAM, deben incluir:

• Contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias, así como recargos y gastos de ejecución.
• Multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.
• Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.
• Multas con agravantes. Para ingresar a este esquema, las y los contribuyentes pueden acudir de manera presencial a alguna de las oficinas del SAT o realizar el trámite en línea.

En caso de que el procedimiento se haga en el Portal del SAT, se deben seguir estos pasos:

• Ingresar a sat.gob.mx
• Enviar el escrito libre desde Mi portal, únicamente se necesita RFC y contraseña.

• Esperar la respuesta y realizar su pago en los plazos establecidos.

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Tags

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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