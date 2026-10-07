Así, el contribuyente se pone al tanto de sus pagos de impuestos como el IVA e ISR, y a cambio se le puede descontar hasta el 100% de sus recargos, multas y gastos de ejecución.

No obstante, la fecha límite para acceder al pago en dos parcialidades es el 15 de octubre, por lo que el SAT invitó a las personas y empresas interesadas a presentar la solicitud correspondiente para que no pierdan la oportunidad, detalló la autoridad fiscal.

Las solicitudes proceden bajo dos opciones. Cuando se tiene una deuda o crédito fiscal determinado por la autoridad, y cuando se corrige la situación de manera voluntaria, refiere el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Los beneficios del Programa de Regularización Fiscal 2026 están dirigidos a:

• Personas o empresas cuyos ingresos totales durante el ejercicio fiscal 2024 no hayan excedido los 300 millones de pesos.

• Contribuyentes con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad.

• Que estén sujetos a facultades de comprobación.

• Con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Los adeudos generados en el ejercicio 2024 o anteriores y que fueron determinados por el SAT o la ANAM, deben incluir:

• Contribuciones propias, retenidas, trasladadas, aprovechamientos o con cuotas compensatorias, así como recargos y gastos de ejecución.

• Multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

• Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

• Multas con agravantes. Para ingresar a este esquema, las y los contribuyentes pueden acudir de manera presencial a alguna de las oficinas del SAT o realizar el trámite en línea.

En caso de que el procedimiento se haga en el Portal del SAT, se deben seguir estos pasos:

• Ingresar a sat.gob.mx

• Enviar el escrito libre desde Mi portal, únicamente se necesita RFC y contraseña.



• Esperar la respuesta y realizar su pago en los plazos establecidos.