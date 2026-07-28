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El SAT disminuye multas y recargos por más de 5,700 mdp a 36,000 contribuyentes

Los interesados en acceder al Programa de Regularización Fiscal 2026 tienen como fecha límite el 31 de octubre para presentar su solicitud.
mar 28 julio 2026 07:22 PM
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Los contribuyentes pueden hacer su solicitud para el Programa de Regularización Fiscal en el portal del SAT o de manera presencial en oficinas del fisco. (Foto: SAT. )

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) disminuyó las deudas fiscales de 36,185 contribuyentes por concepto de multas, recargos y gastos de ejecución por más de 5,739 millones de pesos, como parte del Programa de Regularización Fiscal 2026.

Al cierre del 16 de julio, del total de contribuyentes que se han regularizado con el fisco bajo este Programa; 10,775 son empresas que representan al 29.8%, y 25,410, que representan 70.2%, son personas. El estímulo total aplicado a las empresas que se regularizaron fue de más de 3,970 millones de pesos. En tanto, las personas que corrigieron su situación fiscal aplicaron un estímulo total de más de 1,768 millones, detallan cifras del SAT en un comunicado.

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¿A qué equivalen los descuentos a multas y recargos?

Frente a otros estímulos que otorga el SAT durante el año, el correspondiente al Programa de Regularización Fiscal, hasta el último corte, se distancia solo 999 millones de pesos del monto que Hacienda dejará de recaudar todo este 2026, por otorgar deducciones del ISR por colegiaturas; 4,740 millones.

El descuento a multas, es más del doble de las renuncias de todo el año por la exención de ISR a cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones. Es 94% del monto total que se deja de recaudar por tasa Cero IVA en productos sanitarios para la gestión menstrual, como toallas y tampones, durante todo 2026, que ascienden a 6,121 millones, detalla el documento Renuncias Recaudatorias 2026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El programa, vigente desde el primero de enero de 2026, promueve la regularización de la situación fiscal de contribuyentes con ingresos totales de hasta 300 millones en el ejercicio fiscal 2024, otorgando descuentos o estímulos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Del monto que resulte por incumplimientos fiscales, ya con el estímulo o descuento aplicado, los contribuyentes tienen la opción de pagar en seis parcialidades, siempre y cuando la última parcialidad se pague antes del 30 de noviembre de este mismo año.

También para gozar de los beneficios de este programa son requisitos que las empresas no se encuentren en concurso mercantil o sean declaradas en quiebra, y los pagos se efectúen a más tardar en la fecha de vencimiento de cada línea de captura.

En caso de incumplimiento, el estímulo fiscal no tendrá efectos y la autoridad aplicará los pagos conforme al orden establecido en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF), requiriendo el pago de la cantidad que resulte.

Requisitos para aplicar al Programa de Regularización Fiscal 2026

Los contribuyentes tienen hasta el próximo 31 de octubre para presentar su solicitud en línea, a través del portal del SAT, o de manera presencial en oficinas del SAT.

Las solicitudes proceden bajo dos opciones, cuando se tiene una deuda o crédito fiscal determinado por la autoridad, y cuando se corrige la situación de manera voluntaria, refiere el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

De acuerdo con la autoridad fiscal, quienes deseen aplicar no debieron haberse beneficiado de este programa en su edición 2025, con créditos fiscales firmes o consentidos. Tampoco haber recibido condonaciones en los programas generalizados previos. De igual forma, no deben estar publicados en las listas negras del SAT.

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El fisco recupera hasta 6,000 millones de pesos

Además de apoyar para la regularización fiscal, el programa del SAT, busca incentivar la llegada de recursos al erario.

Del primero de enero al 16 de julio, por este Programa, Hacienda recuperó más de 5,968 millones de pesos. De este total, por la regularización de empresas se recuperaron 4,113 millones. Por las personas que corrigieron su situación fiscal se recuperaron 1,855 millones.

Del monto total recuperado, poco más de 60% corresponde al ISR; 32% a IVA; 1.2% a comercio exterior, y 2.6% a otros rubros.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público Servicio de Administración Tributaria (SAT)

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