El SAT disminuye multas y recargos por más de 5,700 mdp a 36,000 contribuyentes

¿A qué equivalen los descuentos a multas y recargos?

Frente a otros estímulos que otorga el SAT durante el año, el correspondiente al Programa de Regularización Fiscal, hasta el último corte, se distancia solo 999 millones de pesos del monto que Hacienda dejará de recaudar todo este 2026, por otorgar deducciones del ISR por colegiaturas; 4,740 millones.

El descuento a multas, es más del doble de las renuncias de todo el año por la exención de ISR a cuotas de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrones. Es 94% del monto total que se deja de recaudar por tasa Cero IVA en productos sanitarios para la gestión menstrual, como toallas y tampones, durante todo 2026, que ascienden a 6,121 millones, detalla el documento Renuncias Recaudatorias 2026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El programa, vigente desde el primero de enero de 2026, promueve la regularización de la situación fiscal de contribuyentes con ingresos totales de hasta 300 millones en el ejercicio fiscal 2024, otorgando descuentos o estímulos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución.

Del monto que resulte por incumplimientos fiscales, ya con el estímulo o descuento aplicado, los contribuyentes tienen la opción de pagar en seis parcialidades, siempre y cuando la última parcialidad se pague antes del 30 de noviembre de este mismo año.

También para gozar de los beneficios de este programa son requisitos que las empresas no se encuentren en concurso mercantil o sean declaradas en quiebra, y los pagos se efectúen a más tardar en la fecha de vencimiento de cada línea de captura.

En caso de incumplimiento, el estímulo fiscal no tendrá efectos y la autoridad aplicará los pagos conforme al orden establecido en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación (CFF), requiriendo el pago de la cantidad que resulte.

Requisitos para aplicar al Programa de Regularización Fiscal 2026

Los contribuyentes tienen hasta el próximo 31 de octubre para presentar su solicitud en línea, a través del portal del SAT, o de manera presencial en oficinas del SAT.

Las solicitudes proceden bajo dos opciones, cuando se tiene una deuda o crédito fiscal determinado por la autoridad, y cuando se corrige la situación de manera voluntaria, refiere el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

De acuerdo con la autoridad fiscal, quienes deseen aplicar no debieron haberse beneficiado de este programa en su edición 2025, con créditos fiscales firmes o consentidos. Tampoco haber recibido condonaciones en los programas generalizados previos. De igual forma, no deben estar publicados en las listas negras del SAT.