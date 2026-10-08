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Economía

Jitomate, cebolla y gas LP impulsan la inflación en México a 3.45% en septiembre

La inflación anual repuntó desde 3.26% en agosto, aunque quedó ligeramente por debajo de lo esperado por los analistas. El componente subyacente disminuyó a 3.75%.
jue 08 octubre 2026 07:57 AM
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Imagen de mujer viendo y revisando su ticket de compra en un supermercado
El jitomate, la cebolla y el gas LP fueron de los productos con mayores aumentos durante septiembre, mes patrio. Además, persiste la inflación en los servicios por encima del 4%. (Hispanolistic/Getty Images)

La inflación en México repuntó a 3.45% anual en septiembre, desde 3.26% en agosto, impulsada por el encarecimiento del jitomate, la cebolla y el gas LP, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42% respecto al mes anterior. Aunque la inflación anual se aceleró, el resultado quedó ligeramente por debajo del consenso de los analistas consultados por Citi, quienes anticipaban un incremento mensual de 0.43% y una tasa anual de 3.46%.

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El repunte del indicador general contrastó con una moderación de la inflación subyacente, que excluye los productos con precios más volátiles. Este componente se ubicó en 3.75% anual, frente a 3.88% en agosto, y registró un avance mensual de 0.20%.

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Jitomate y cebolla presionan el bolsillo

El precio del jitomate subió 30.25% mensual y el de la cebolla, 23%. Juntos aportaron 0.203 puntos porcentuales a la inflación mensual, equivalentes a casi la mitad del aumento del índice general.

También destacaron los incrementos del gas doméstico LP, de 3.14%; el pollo, de 1.78%, y los alimentos vendidos en loncherías, fondas, torterías y taquerías, de 0.42%.

Las colegiaturas añadieron presión al gasto familiar. Los precios de la educación primaria aumentaron 6% mensual y los de universidad, 1.50%. En conjunto, el rubro de educación dentro del índice subyacente avanzó 3.14% mensual y 5.84% anual.

En contraste, bajaron los precios de la papa y otros tubérculos, 13.92%; el aguacate, 8.11%, y los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, 2.06%.

La subyacente da una señal de moderación

Dentro de la inflación subyacente, las mercancías aumentaron 3.21% anual y los servicios, 4.27%. Estos últimos mantuvieron un ritmo de encarecimiento superior al del indicador general.

La inflación no subyacente registró un incremento mensual de 1.20% y una tasa anual de 2.45%. Las frutas y verduras subieron 4.40% en el mes y acumularon un alza de 8.78% respecto a septiembre de 2025.

El resultado subyacente también fue inferior a lo previsto en la encuesta de Citi del 6 de octubre: los especialistas esperaban una tasa de 3.78% anual y un aumento mensual de 0.23%.

En ese ejercicio, previo a la publicación del Inegi, el consenso estimaba que la inflación general cerraría 2026 en 3.90% y la subyacente en 3.88%. Asimismo, anticipaba que la tasa de referencia de Banco de México permanecería en 6.50% al cierre del año.

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Inflación Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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