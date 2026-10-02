FMI urge a México a reducir la deuda y recuerda a Banxico que la meta de inflación es 3%

“Se debería considerar una consolidación más ambiciosa y acelerada para colocar a la deuda en una firme trayectoria descendente y recuperar margen de maniobra para la política fiscal”, sostuvo.

El desafío consiste en fortalecer las cuentas públicas y, al mismo tiempo, proteger la inversión necesaria para impulsar el crecimiento. Para lograrlo, el FMI recomendó incrementar la recaudación, mejorar las prioridades del gasto y permitir una mayor participación del sector privado.



Entre las opciones planteó aumentar los impuestos estatales y municipales sobre propiedades y vehículos, eliminar paulatinamente los incentivos fiscales en las zonas fronterizas, ampliar el impuesto al carbono, reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y fomentar la formalización.

Por el lado del gasto, sugirió dirigir mejor los programas sociales hacia sus beneficiarios, retirar progresivamente los subsidios a los combustibles y fortalecer de manera duradera las finanzas de Pemex.

Hacienda responde al FMI: consolidación es compatible con crecimiento

En respuesta al FMI, la Secretaría de Hacienda defendió que mantiene una consolidación fiscal ordenada y compatible con el crecimiento, orientada a reducir las necesidades de financiamiento sin comprometer la inversión productiva ni las prioridades sociales.

La dependencia señaló que el Paquete Económico 2027 plantea disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de una trayectoria multianual, apoyada en mayores ingresos, un gasto responsable y más inversión.

Hacienda también sostuvo que México cuenta con reglas fiscales sólidas, límites al endeudamiento y mecanismos de rendición de cuentas. Añadió que continuará evaluando mejoras al marco fiscal de mediano plazo, considerando las recomendaciones de organismos internacionales.

La recuperación enfrenta límites

Después de un débil 2025, el FMI espera que la economía mexicana cobre fuerza gracias a políticas fiscales y monetarias menos restrictivas y a la aceleración de las exportaciones hacia Estados Unidos.

No obstante, la incertidumbre sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), junto con los recientes cambios regulatorios e institucionales nacionales, seguirá restringiendo la actividad.



