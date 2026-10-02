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Economía

FMI urge a México a reducir la deuda y recuerda a Banxico que la meta de inflación es 3%

El FMI pide acelerar el ajuste fiscal para reducir la deuda y reforzar el mensaje de Banxico: el rango de variabilidad de la inflación no es un rango de tolerancia
vie 02 octubre 2026 02:59 PM
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Montaje del emblema del FMI frente a Palacio Nacional y la bandera mexicana, con una carpeta rotulada “Deuda pública”, documentos y billetes mexicanos en primer plano.
El FMI recomienda acelerar el ajuste fiscal para reducir la deuda pública de México y prevé un retorno duradero de la inflación a la meta hasta principios de 2028. (DALL-E)

México necesita acelerar sus esfuerzos para reducir el déficit público y colocar la deuda en una trayectoria descendente, advirtió el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estima que la economía crecerá 1.5% este año y 1.8% en 2027.

En sus conclusiones preliminares de la misión del Artículo IV de 2026, publicadas este viernes, el organismo reconoció que el país ha continuado fortaleciendo sus finanzas públicas. Sin embargo, señaló que la propuesta de presupuesto para 2027 plantea un ajuste más gradual al anunciado previamente y una trayectoria ascendente de la deuda en los próximos años.

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“Se debería considerar una consolidación más ambiciosa y acelerada para colocar a la deuda en una firme trayectoria descendente y recuperar margen de maniobra para la política fiscal”, sostuvo.

El desafío consiste en fortalecer las cuentas públicas y, al mismo tiempo, proteger la inversión necesaria para impulsar el crecimiento. Para lograrlo, el FMI recomendó incrementar la recaudación, mejorar las prioridades del gasto y permitir una mayor participación del sector privado.

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Entre las opciones planteó aumentar los impuestos estatales y municipales sobre propiedades y vehículos, eliminar paulatinamente los incentivos fiscales en las zonas fronterizas, ampliar el impuesto al carbono, reformar el impuesto sobre la renta de las personas físicas y fomentar la formalización.

Por el lado del gasto, sugirió dirigir mejor los programas sociales hacia sus beneficiarios, retirar progresivamente los subsidios a los combustibles y fortalecer de manera duradera las finanzas de Pemex.

Hacienda responde al FMI: consolidación es compatible con crecimiento

En respuesta al FMI, la Secretaría de Hacienda defendió que mantiene una consolidación fiscal ordenada y compatible con el crecimiento, orientada a reducir las necesidades de financiamiento sin comprometer la inversión productiva ni las prioridades sociales.

La dependencia señaló que el Paquete Económico 2027 plantea disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de una trayectoria multianual, apoyada en mayores ingresos, un gasto responsable y más inversión.

Hacienda también sostuvo que México cuenta con reglas fiscales sólidas, límites al endeudamiento y mecanismos de rendición de cuentas. Añadió que continuará evaluando mejoras al marco fiscal de mediano plazo, considerando las recomendaciones de organismos internacionales.

La recuperación enfrenta límites

Después de un débil 2025, el FMI espera que la economía mexicana cobre fuerza gracias a políticas fiscales y monetarias menos restrictivas y a la aceleración de las exportaciones hacia Estados Unidos.

No obstante, la incertidumbre sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), junto con los recientes cambios regulatorios e institucionales nacionales, seguirá restringiendo la actividad.

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El organismo consideró que los riesgos para el crecimiento están equilibrados. Mayores tensiones comerciales y geopolíticas, tasas de interés globales más altas y retrasos en el ajuste fiscal podrían debilitar la recuperación. En cambio, una demanda estadounidense más sólida y una solución más rápida a la incertidumbre arancelaria podrían favorecerla.

La inflación exigiría cautela hasta 2028

Aunque la inflación general ha disminuido y se encuentra cerca de la meta de Banxico, el FMI advirtió que persisten presiones en el componente subyacente y expectativas inflacionarias relativamente elevadas.

Estas condiciones probablemente retrasarán hasta principios de 2028 el retorno duradero de la inflación al objetivo de 3%. Por ello, recomendó mantener una política monetaria moderadamente restrictiva hasta que existan señales claras de una convergencia sostenida.

Incluso consideró que podría ser necesario endurecerla si la desinflación se estanca o si nuevos choques en energía y alimentos amenazan con provocar aumentos generalizados de precios.

También pidió reforzar la comunicación de Banxico y subrayar que el rango de variabilidad alrededor de la meta no constituye un rango de tolerancia.

Banca sólida, con pendientes en prevención de lavado

El FMI destacó que los bancos mexicanos mantienen niveles sólidos de capital y liquidez, baja morosidad y una elevada rentabilidad. Sin embargo, recomendó vigilar su vínculo con las finanzas públicas ante las mayores tasas globales y la expansión prevista de mecanismos de financiamiento respaldados por el Estado.

Reconoció que la entrada de bancos digitales y el crecimiento de entidades digitales no bancarias favorecen el acceso a servicios financieros y la competencia. Para ampliar esos beneficios, propuso fortalecer las finanzas abiertas y la interoperabilidad.

El organismo también pidió una aplicación efectiva del marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Señaló que la informalidad, el uso extendido de efectivo y la exposición a la delincuencia organizada transnacional incrementan las vulnerabilidades de México.

Las conclusiones corresponden al personal técnico que visitó el país del 7 al 15 de septiembre y sostuvo reuniones virtuales adicionales. Son preliminares y no representan necesariamente la posición del Directorio Ejecutivo del FMI.

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