El Niño pone a prueba las finanzas de 10 estados en México, alerta Standard and Poor's

El análisis identifica dos grandes frentes de riesgo. En el norte y centro del país predominan las amenazas asociadas con las sequías, las altas temperaturas y la menor disponibilidad de agua. En el Golfo de México y el sur y sureste, las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves representan los principales retos. A estos se suma la exposición a ciclones tropicales de entidades costeras como Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Veracruz.

Sequías y ciclones amenazan la actividad productiva

La exposición económica de los estados depende, en buena medida, del peso que tienen las actividades sensibles a las alteraciones de temperatura, precipitación y disponibilidad de agua. S&P considera sectores como la agricultura, la preparación de alimentos y bebidas, la manufactura textil, la industria química, la construcción, la generación de electricidad y el turismo.

En conjunto, estas actividades representan alrededor de 24% del empleo local en México, según el reporte. La calificadora clasifica como de alta exposición a las entidades donde más de 34% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de sectores vulnerables al fenómeno.

Sinaloa y Durango destacan por su exposición económica directa a condiciones de sequía. Una menor disponibilidad de agua podría afectar las actividades agropecuarias y las industrias relacionadas con la producción de alimentos, con posibles repercusiones sobre el empleo y la actividad económica.

En el caso de Sinaloa, el riesgo combina la dependencia de actividades sensibles al agua con la exposición a ciclones tropicales. Para Durango, el análisis destaca la vulnerabilidad ante condiciones de sequía. Sin embargo, S&P no cuantifica las pérdidas económicas que podría enfrentar cada entidad ni estima el costo de un eventual episodio climático.

En los estados turísticos, como Quintana Roo y Baja California Sur, los ciclones y las lluvias intensas pueden representar riesgos para la continuidad de las actividades económicas y la infraestructura. En Veracruz, las precipitaciones extremas, las inundaciones y los deslaves pueden elevar las necesidades de atención de emergencias y reparación de daños.

La exposición también alcanza a estados cuya economía depende de actividades manufactureras intensivas en agua. S&P advierte que Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora podrían enfrentar presiones por su dependencia de industrias vinculadas con la manufactura automotriz.

Este segmento representa, en promedio, alrededor de 27% del PIB estatal y genera cerca de 13% del empleo local, de acuerdo con el documento. Aunque estas seis entidades no forman parte del grupo de 10 estados con exposición económica alta, la calificadora señala que la escasez de agua puede representar un riesgo relevante para sus actividades productivas.

