Peso mexicano toca los 18.60 por dólar; se deprecia por dato de inflación de Estados Unidos

Inflación de EU impacta al peso mexicano

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por su sigla en inglés) informó que la inflación se ubicó en 3.7% a tasa anual impulsada por los precios de las gasolinas. El consenso de analistas, consultados por Dow Jones, esperaba un 3.6%.

Con el panorama inflacionario, James Salazar detalló que en el mercado de futuros las apuestas para que la Fed suba la tasa de interés a finales de mes están en 50% y 50%. Antes del dato de la BLS las posturas estaban inclinadas a un 80% de que el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal no subirá la tasa.

Apenas en septiembre la Fed decidió subir su tasa de interés en 25 puntos base para colocarla en un rango de 3.75% a 4%.

A nivel internacional, el peso mexicano es la segunda divisa más depreciada en la sesión con una pérdida de 0.81%, sólo por detrás de la corona sueca que observa un retroceso de 0.85%.

Un análisis de Banco Base refiere que las monedas con apreciación son el dólar taiwanés con 0.21%, el won surcoreano con 0.17%, la rupia india con 0.13% y el ringgit de Malasia con 0.07%.