El peso mexicano se depreció ante el dólar en el inicio de operaciones de este 14 de octubre. Información de Bloomberg arrojó que el tipo de cambio alcanzó los 18.60 pesos por cada dólar (Ciudad de México, 8:13 horas), lo que representó el nivel más alto desde noviembre del año pasado.
Peso mexicano toca los 18.60 por dólar; se deprecia por dato de inflación de Estados Unidos
No obstante, minutos antes, el tipo de cambio abrió operaciones en 18.51 unidades por dólar, una depreciación de 0.81% respecto al cierre de la jornada previa.
James Salazar Salinas, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, explicó a Expansión que la depreciación del peso fue impulsada por el reporte de la inflación en los Estados Unidos y con ello abre la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por su sigla en inglés) vuelva a subir su tasa de interés.
El comportamiento cambiario respondió al reporte de inflación de Estados Unidos. Superó las expectativas del mercado, sobre todo el indicador subyacente, y esto pone en la mesa la posibilidad otra alza en la tasa de la Fed en octubre.
Inflación de EU impacta al peso mexicano
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por su sigla en inglés) informó que la inflación se ubicó en 3.7% a tasa anual impulsada por los precios de las gasolinas. El consenso de analistas, consultados por Dow Jones, esperaba un 3.6%.
Con el panorama inflacionario, James Salazar detalló que en el mercado de futuros las apuestas para que la Fed suba la tasa de interés a finales de mes están en 50% y 50%. Antes del dato de la BLS las posturas estaban inclinadas a un 80% de que el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal no subirá la tasa.
Apenas en septiembre la Fed decidió subir su tasa de interés en 25 puntos base para colocarla en un rango de 3.75% a 4%.
A nivel internacional, el peso mexicano es la segunda divisa más depreciada en la sesión con una pérdida de 0.81%, sólo por detrás de la corona sueca que observa un retroceso de 0.85%.
Un análisis de Banco Base refiere que las monedas con apreciación son el dólar taiwanés con 0.21%, el won surcoreano con 0.17%, la rupia india con 0.13% y el ringgit de Malasia con 0.07%.