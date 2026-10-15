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Economía

HR Ratings baja calificación de Pemex en línea con ajuste a nota de México

El movimiento refleja el vínculo entre la petrolera y el gobierno federal, en un momento en que la calificadora mantiene su evaluación en escala local y reconoce una reducción en los niveles de deuda.
jue 15 octubre 2026 10:44 PM
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Plataforma petrolera de Pemex en aguas del Golfo de México.
La deuda total de Pemex disminuyó 11.6% al segundo trimestre de 2026, apoyada principalmente por aportaciones del Gobierno Federal para cubrir amortizaciones. (Pemex/Facebook)

HR Ratings redujo la calificación global de Pemex de HR BBB+ a HR BBB, en línea con el ajuste aplicado a la nota soberana de México, aunque mantuvo en escala local las calificaciones de la petrolera en HR AAA y HR+1, ambas con Perspectiva Estable.

La decisión se produce el mismo 15 de octubre en que HR Ratings recortó la calificación de México de HR BBB a HR BBB, también con perspectiva estable. De acuerdo con la calificadora, el movimiento sobre Pemex responde a la estrecha relación entre la empresa y el gobierno federal.

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HR Ratings considera que la deuda de Pemex mantiene, de facto, el respaldo soberano, debido a los apoyos que el gobierno federal ha otorgado a la petrolera mediante aportaciones destinadas al pago del servicio de la deuda, inversiones de capital y apoyos fiscales.

A ello se suma la relevancia de Pemex como fuente de ingresos para el país, factor que refuerza el vínculo entre la situación financiera de la empresa y México.

Según la firma, eese al recorte en la calificación global, la situación financiera de Pemex muestra algunos avances. Al cierre del segundo trimestre de 2026, la deuda total de la empresa se ubicó en 1.353 billones de pesos, una disminución de 11.6% respecto al cierre de 2025. En dólares, la deuda cayó 9.1%, a 77.5 mil millones de dólares, frente a los 85.2 mil millones registrados al cierre del año pasado.

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La reducción de la deuda, señaló HR Ratings, estuvo asociada principalmente a amortizaciones cubiertas con aportaciones del Gobierno Federal. La deuda neta también disminuyó, tanto en pesos como en dólares.

En materia de ingresos, Pemex registró en 2025 una caída anual de 8.6%, al alcanzar 1.529 billones de pesos, debido principalmente a un menor precio de la Mezcla Mexicana de Exportación y a una reducción en el volumen de crudo exportado. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 los ingresos crecieron 11.3%, a 876 mil millones de pesos, impulsados por un aumento de 17.4% en las ventas nacionales.

La producción de hidrocarburos líquidos también mostró una ligera recuperación. En el segundo trimestre de 2026 promedió 1.655 millones de barriles diarios, 2% más que un año antes, aunque el incremento estuvo explicado por los condensados. Sin éstos, la producción de crudo se mantuvo prácticamente sin cambios, en 1.367 millones de barriles diarios.

Pemex mantendrá deuda elevada, dice HR Ratings

Para los próximos años, HR Ratings prevé que Pemex mantenga una trayectoria de reducción moderada de su endeudamiento. La calificadora estima una deuda neta de 1.298 billones de pesos para 2026, 1.283 billones para 2027 y 1.250 billones para 2028, bajo el supuesto de que continuará el refinanciamiento de las amortizaciones y las aportaciones de capital del Gobierno Federal.

La calificadora también anticipa una mejora en el flujo de efectivo de la petrolera, con un Flujo de Libre Efectivo Ajustado estimado en 210 mil millones de pesos para 2026, frente a 126 mil millones en 2025, aunque proyecta una moderación posterior a 173 mil millones en 2027 y 160 mil millones en 2028.

Para 2026, HR Ratings estima además un precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación de 82.39 dólares por barril, 34.8% superior al promedio de 2025. Para el periodo 2026-2028 prevé un promedio de 79.44 dólares por barril.

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Pemex Mercados de deuda Inversión

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