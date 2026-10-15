HR Ratings baja calificación de Pemex en línea con ajuste a nota de México

La reducción de la deuda, señaló HR Ratings, estuvo asociada principalmente a amortizaciones cubiertas con aportaciones del Gobierno Federal. La deuda neta también disminuyó, tanto en pesos como en dólares.

En materia de ingresos, Pemex registró en 2025 una caída anual de 8.6%, al alcanzar 1.529 billones de pesos, debido principalmente a un menor precio de la Mezcla Mexicana de Exportación y a una reducción en el volumen de crudo exportado. Sin embargo, durante el primer semestre de 2026 los ingresos crecieron 11.3%, a 876 mil millones de pesos, impulsados por un aumento de 17.4% en las ventas nacionales.

La producción de hidrocarburos líquidos también mostró una ligera recuperación. En el segundo trimestre de 2026 promedió 1.655 millones de barriles diarios, 2% más que un año antes, aunque el incremento estuvo explicado por los condensados. Sin éstos, la producción de crudo se mantuvo prácticamente sin cambios, en 1.367 millones de barriles diarios.

Pemex mantendrá deuda elevada, dice HR Ratings

Para los próximos años, HR Ratings prevé que Pemex mantenga una trayectoria de reducción moderada de su endeudamiento. La calificadora estima una deuda neta de 1.298 billones de pesos para 2026, 1.283 billones para 2027 y 1.250 billones para 2028, bajo el supuesto de que continuará el refinanciamiento de las amortizaciones y las aportaciones de capital del Gobierno Federal.

La calificadora también anticipa una mejora en el flujo de efectivo de la petrolera, con un Flujo de Libre Efectivo Ajustado estimado en 210 mil millones de pesos para 2026, frente a 126 mil millones en 2025, aunque proyecta una moderación posterior a 173 mil millones en 2027 y 160 mil millones en 2028.

Para 2026, HR Ratings estima además un precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación de 82.39 dólares por barril, 34.8% superior al promedio de 2025. Para el periodo 2026-2028 prevé un promedio de 79.44 dólares por barril.

