HR Ratings bajó la calificación de largo plazo de la deuda soberana de México de HR BBB+ (G) a HR BBB (G), ante el deterioro de las finanzas públicas y una menor expectativa de crecimiento económico, factores que mantendrán las presiones sobre el endeudamiento del país.
HR Ratings baja la calificación de largo plazo de México por deterioro fiscal y menor crecimiento
La calificadora mantuvo la perspectiva estable y ratificó la nota de corto plazo en HR3 (G), de acuerdo con su comunicado.
La agencia reconoce los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda para contener el déficit desde el nivel alcanzado en 2024. Sin embargo, considera que han resultado insuficientes para reducir las necesidades de financiamiento del sector público por debajo de 4% del producto interno bruto (PIB).
Para 2026, estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit público, equivaldrán a 4.6% del PIB. Con ello, México acumularía cinco años consecutivos con déficits superiores a 4%, según sus cálculos.
¿Por qué bajó la calificación?
El diagnóstico de HR Ratings combina dos problemas: las cuentas públicas presentan un deterioro y la economía tiene una menor capacidad de crecimiento que la prevista anteriormente.
Por el lado fiscal , identifica una rigidez del gasto que dificulta reducir el déficit. Las transferencias, los subsidios, los servicios personales y otros gastos corrientes mantienen presiones sobre el presupuesto, mientras que el gasto total crece a un ritmo mayor que los ingresos.
A ello se suma el costo financiero de la deuda. La calificadora advierte que el pago de intereses ya supera rubros como las participaciones que reciben los estados y municipios.
Aunque reconoce los esfuerzos para incrementar la recaudación tributaria, considera que deben acompañarse de un mayor dinamismo económico. Un crecimiento superior a 2.5% anual ayudaría a mitigar las presiones del gasto y a reducir los desequilibrios del Gobierno Federal.
El desempeño de 2025 también quedó por debajo de lo esperado. Según el comunicado, los RFSP cerraron ese año con un déficit equivalente a 4.3% del PIB, mientras que la deuda neta, medida mediante el Saldo Histórico que utiliza la agencia, alcanzó 52.6%, frente al 52.2% que había estimado.
Deuda superaría 60% del PIB
HR Ratings proyecta que la deuda neta alcanzará 54.5% del PIB al cierre de 2026, medio punto porcentual por encima de la estimación de Hacienda que cita el documento y 0.8 puntos arriba de su propia previsión anterior.
La trayectoria continuaría al alza: la proporción llegaría a 56.4% en 2027, a 58.1% en 2028 y a 59.6% en 2029. Para 2030, la agencia calcula un nivel de 61.2% del PIB, que aumentaría hasta 65.6% en 2033.
Estas cifras son proyecciones de la calificadora, bajo un escenario de déficits persistentes y bajo crecimiento económico.
Durante el periodo analizado, HR Ratings prevé un déficit primario promedio de 0.3% del PIB. Esto significa que los ingresos públicos serían insuficientes para cubrir el gasto incluso antes del pago de intereses.
Además, calcula un costo financiero promedio de 3.9% del PIB y un déficit promedio de los RFSP de 4.6%. La combinación mantendría las necesidades de endeudamiento durante los siguientes ejercicios fiscales.
Recorta previsión de crecimiento
La calificadora redujo su expectativa de crecimiento económico de largo plazo de 1.85% a 1.50% real anual, un ajuste que también afecta su evaluación de la deuda soberana.
La revisión responde al modesto desempeño de la actividad económica en años recientes, la persistente debilidad de la inversión y el estancamiento de la productividad.
El documento incorpora, además, un escenario más conservador para la inversión asociado a la vigencia del T-MEC hasta 2036.
Para 2026, HR Ratings estima un avance del PIB de 1.3%, frente al 1.5% de Hacienda que recoge el comunicado. Para 2027 anticipa una expansión de 1.5%.
El menor crecimiento complica la corrección de las finanzas públicas por dos vías: limita el avance de la recaudación y dificulta reducir el peso de la deuda respecto al tamaño de la economía.
Pemex aún requerirá apoyo
Los compromisos financieros de Pemex también forman parte del análisis. HR Ratings reconoce los esfuerzos del Gobierno Federal para reducir la deuda bruta de la petrolera mediante esquemas que permiten afrontar sus vencimientos con mayor holgura.
Estas operaciones, señala, incluso permitirán a la empresa generar balances financieros positivos bajo su contabilidad fiscal.
Sin embargo, la calificadora considera que esos superávits serán insuficientes para que la petrolera deje de recibir recursos federales destinados al pago de deuda. Prevé que Pemex necesitará ese respaldo al menos hasta 2029.
¿Qué significa perspectiva estable?
La perspectiva estable acompaña a la nueva calificación de HR BBB (G). Indica que, bajo su escenario central, la agencia no anticipa por ahora otro cambio en la nota de largo plazo, en este peldaño México conserva su grado de inversión.
Esto no revierte la reducción anunciada: la calificación ya bajó un escalón, mientras que la perspectiva describe la posible dirección de futuras modificaciones.
Por separado, HR Ratings mantuvo la calificación de corto plazo en HR3 (G), correspondiente a su evaluación de las obligaciones con vencimientos próximos.
Riesgos de otra baja
La agencia identifica distintos escenarios que podrían provocar una nueva reducción. Entre ellos están un mayor deterioro fiscal, presiones adicionales sobre los intereses de la deuda y déficits de los RFSP superiores a 5% del PIB durante un periodo prolongado.
También advierte que un crecimiento económico inferior a 1% en el mediano y largo plazo afectaría las métricas de déficit y deuda, con un posible cambio de perspectiva o calificación.
En sentido contrario, una consolidación fiscal sostenida podría favorecer una mejora. Para ello, señala como factores positivos alcanzar superávits primarios superiores a 1% del PIB y reducir los RFSP por debajo de 3.5%.
Un crecimiento de largo plazo mayor a 2.5%, apoyado por más inversión, certidumbre y capacidad productiva, también contribuiría a elevar la recaudación y aliviar las presiones sobre las finanzas públicas.