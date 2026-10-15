HR Ratings baja la calificación de largo plazo de México por deterioro fiscal y menor crecimiento

La calificadora mantuvo la perspectiva estable y ratificó la nota de corto plazo en HR3 (G), de acuerdo con su comunicado.

La agencia reconoce los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda para contener el déficit desde el nivel alcanzado en 2024. Sin embargo, considera que han resultado insuficientes para reducir las necesidades de financiamiento del sector público por debajo de 4% del producto interno bruto (PIB).

Para 2026, estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del déficit público, equivaldrán a 4.6% del PIB. Con ello, México acumularía cinco años consecutivos con déficits superiores a 4%, según sus cálculos.

¿Por qué bajó la calificación?

El diagnóstico de HR Ratings combina dos problemas: las cuentas públicas presentan un deterioro y la economía tiene una menor capacidad de crecimiento que la prevista anteriormente.

Por el lado fiscal , identifica una rigidez del gasto que dificulta reducir el déficit. Las transferencias, los subsidios, los servicios personales y otros gastos corrientes mantienen presiones sobre el presupuesto, mientras que el gasto total crece a un ritmo mayor que los ingresos.

A ello se suma el costo financiero de la deuda. La calificadora advierte que el pago de intereses ya supera rubros como las participaciones que reciben los estados y municipios.

Aunque reconoce los esfuerzos para incrementar la recaudación tributaria, considera que deben acompañarse de un mayor dinamismo económico. Un crecimiento superior a 2.5% anual ayudaría a mitigar las presiones del gasto y a reducir los desequilibrios del Gobierno Federal.

El desempeño de 2025 también quedó por debajo de lo esperado. Según el comunicado, los RFSP cerraron ese año con un déficit equivalente a 4.3% del PIB, mientras que la deuda neta, medida mediante el Saldo Histórico que utiliza la agencia, alcanzó 52.6%, frente al 52.2% que había estimado.

