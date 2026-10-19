Afore XXI Banorte fue designada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) como nueva prestadora de servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), tras ganar la licitación de 2026 del organismo regulador.
Asigna Consar 9.4 millones de cuentas de Afore a XXI Banorte; será la nueva prestadora de servicios del SAR
Afore XXI Banorte fue designada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) como nueva prestadora de servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), tras ganar la licitación de 2026 del organismo regulador.
Como resultado, la administradora recibió 9 millones 417 mil 381 cuentas individuales que se encuentran pendientes de ser asignadas o registradas, con un saldo acumulado superior a 121 mil millones de pesos.
Con esta operación, XXI Banorte se convierte en la Afore que gestionará el mayor número de cuentas de trabajadores en el país, con 16 millones 986 mil registros.
La Consar determinó que XXI Banorte cuenta con la infraestructura, capacidad de atención y condiciones financieras necesarias para ofrecer una operación eficiente y de menor costo para el SAR.. La autoridad destacó además que la tasa ofrecida por la administradora permitirá generar ahorros en la prestación del servicio.
El encargo tendrá una vigencia de seis años. Durante este periodo, XXI Banorte gestionará las cuentas que aún no están asignadas o registradas en una Afore. En tanto, los recursos permanecerán en el Banco de México, con lo que la administradora se encargará de recibir las aportaciones patronales y de implementar estrategias para localizar a los titulares de las cuentas.
De acuerdo con Afore XXI Banorte, el objetivo es que las personas conozcan su cuenta individual, reciban sus estados de cuenta y puedan tomar decisiones informadas sobre su ahorro para el retiro.
Para facilitar este proceso, XXI Banorte pondrá a disposición de los trabajadores a sus asesores previsionales. Quienes aún no estén registrados en una Afore podrán solicitar orientación y formalizar su registro mediante la aplicación de la firma en el sitio web de XXI Banorte o vía WhatsApp.
¿Qué es una prestadora de servicios del SAR?
Es la Afore que la Consar designa para administrar temporalmente las cuentas de trabajadores que aún no han sido asignadas o registradas en una administradora. Su función es recibir las aportaciones patronales, localizar a los titulares y facilitar que conozcan y regularicen su situación. En este proceso, los recursos permanecen en el Banco de México.