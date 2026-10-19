Asigna Consar 9.4 millones de cuentas de Afore a XXI Banorte; será la nueva prestadora de servicios del SAR

El encargo tendrá una vigencia de seis años. Durante este periodo, XXI Banorte gestionará las cuentas que aún no están asignadas o registradas en una Afore. En tanto, los recursos permanecerán en el Banco de México, con lo que la administradora se encargará de recibir las aportaciones patronales y de implementar estrategias para localizar a los titulares de las cuentas.

De acuerdo con Afore XXI Banorte, el objetivo es que las personas conozcan su cuenta individual, reciban sus estados de cuenta y puedan tomar decisiones informadas sobre su ahorro para el retiro.

Para facilitar este proceso, XXI Banorte pondrá a disposición de los trabajadores a sus asesores previsionales. Quienes aún no estén registrados en una Afore podrán solicitar orientación y formalizar su registro mediante la aplicación de la firma en el sitio web de XXI Banorte o vía WhatsApp.

¿Qué es una prestadora de servicios del SAR?

Es la Afore que la Consar designa para administrar temporalmente las cuentas de trabajadores que aún no han sido asignadas o registradas en una administradora. Su función es recibir las aportaciones patronales, localizar a los titulares y facilitar que conozcan y regularicen su situación. En este proceso, los recursos permanecen en el Banco de México.