Los retiros por desempleo en las Afores no solo alcanzaron en septiembre su monto más elevado en 2026, sino que registraron la cantidad más elevada para ese mismo mes desde que se tiene registro. Información de la Consar refiere que los trabajadores retiraron 4,707 millones de pesos.
Retiros por desempleo de Afores marcan récord en septiembre; alcanza 36,200 millones de pesos
En comparación anual el monto incrementó 33.6% en términos reales, es decir ya considerando los efectos inflacionarios sobre el valor del dinero, con base en información de Consar.
De acuerdo con Amafore, el comportamiento de los retiros parciales por desempleo no es una señal de alarma en 2026 porque en los últimos años se ha observado una tendencia en incrementos salariales, así como los aumentos en las cuotas patronales en las cuenta Afore de los trabajadores.
Sumado al desempeño del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) y que en este año se reflejan en plusvalías.
Todo lo anterior “ha dado lugar a un incremento en los activos administrados en las cuentas de cada persona trabajadora, el incremento en montos retirados es razonable”, acotó la Amafore.
Información de la Consar también arrojó que entre enero y septiembre las personas han retirado 36,222 millones de pesos, un 25.3% más que lo observado en el mismo periodo del 2025.
De la misma manera se informó que 1.6 millones de trabajadores han sacado dinero de cuenta de ahorro para el retiro, un 18% más que en los primeros nueve meses del 2025.
Cabe recordar que el monto máximo que una persona puede retirar por desempleo es la cantidad que resulte menor entre tres meses de su último salario base de cotización y el 11.5% del saldo total de su cuenta.
Plusvalías en Afores impactada cae 92% anual
Paralelamente, la Consar informó que las Afores registraron plusvalías por 15,525 millones de pesos durante septiembre, lo que significó una caída anual real de 92%.
El organismo regulador de las Afores explicó en una nota que la generación de plusvalía fue moderada por la persistencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente incrementaron la aversión al riesgo y generaron inestabilidad en los mercados financieros y energéticos.
Además impactó la postura restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en septiembre incrementó en 25 puntos base su tasa de interés de referencia a un rango de 3.75% a 4%.
A pesar del entorno, entre enero y septiembre del año en curso, las Afores generaron plusvalías por 490,957 millones de pesos.