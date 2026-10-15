Retiros por desempleo de Afores marcan récord en septiembre; alcanza 36,200 millones de pesos

En comparación anual el monto incrementó 33.6% en términos reales, es decir ya considerando los efectos inflacionarios sobre el valor del dinero, con base en información de Consar.

De acuerdo con Amafore, el comportamiento de los retiros parciales por desempleo no es una señal de alarma en 2026 porque en los últimos años se ha observado una tendencia en incrementos salariales, así como los aumentos en las cuotas patronales en las cuenta Afore de los trabajadores.

Sumado al desempeño del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) y que en este año se reflejan en plusvalías.

Todo lo anterior “ha dado lugar a un incremento en los activos administrados en las cuentas de cada persona trabajadora, el incremento en montos retirados es razonable”, acotó la Amafore.

Información de la Consar también arrojó que entre enero y septiembre las personas han retirado 36,222 millones de pesos, un 25.3% más que lo observado en el mismo periodo del 2025.

De la misma manera se informó que 1.6 millones de trabajadores han sacado dinero de cuenta de ahorro para el retiro, un 18% más que en los primeros nueve meses del 2025.

Cabe recordar que el monto máximo que una persona puede retirar por desempleo es la cantidad que resulte menor entre tres meses de su último salario base de cotización y el 11.5% del saldo total de su cuenta.