Fernando Chico Pardo quiere llevar a Banamex al nivel de BBVA y sus hijos podrían concretar el plan

La apuesta digital y el reto de la rentabilidad

Banamex prevé invertir alrededor de 1,700 millones de dólares en seis años para modernizar sus plataformas y dejar de depender de los sistemas tecnológicos de Citi. La separación tiene como fecha límite 2029. Según cifras del banco, su cuenta digital Switch supera las 100,000 aperturas mensuales y más de 90% de los montos operados pasa por canales digitales.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banamex obtuvo una utilidad neta de 13,494 millones de pesos entre enero y julio de 2026, 57.8% más que un año antes. Parte del avance se explica por la venta de su participación en el Buró de Crédito. A julio, su retorno sobre capital rondaba 11.5%, por debajo del promedio del sector.

La futura oferta pública inicial, prevista para el primer trimestre de 2027, pondrá sus resultados bajo la lupa de los inversionistas. Chico Pardo busca trasladar a Banamex la experiencia que acumuló en Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), cuya utilidad neta creció a una tasa anual compuesta de 17.2% entre 1999 y 2025, según la presentación de la empresa a inversionistas.

La continuidad familiar también forma parte de su visión empresarial: sus hijos participan como socios en sus negocios, una relación que abre la posibilidad de que acompañen el desarrollo de Banamex a largo plazo. Su objetivo es ampliar el crédito, recuperar negocios y modernizar el servicio para acercar al banco al tamaño de BBVA.