Fernando Chico Pardo quiere llevar a Banamex a competir en tamaño con BBVA. Para lograrlo, busca ampliar el crédito, recuperar negocios que el banco dejó de atender y modernizar sus servicios digitales.
Fernando Chico Pardo quiere llevar a Banamex al nivel de BBVA y sus hijos podrían concretar el plan
En entrevista para la portada de octubre de Expansión , el empresario planteó su ambición: “¿ Por qué no aspirar a ser del tamaño de BBVA en unos años?”.
En diciembre de 2025, compró a Citi 25% de Grupo Financiero Banamex por 2,300 millones de dólares y asumió la presidencia de su consejo. Aunque reconoce que quizá no alcance a ver concluida la transformación del banco, confía en que sus hijos, quienes también son sus socios de negocios, puedan dar continuidad al proyecto.
Puedes leer la entrevista completa con el empresario Fernando Chico Pardo en este enlace.
Banamex busca prestar más y recuperar terreno
El banco ocupa el cuarto lugar de la banca mexicana por activos y el quinto por cartera de crédito. Según Moody’s Local México, convierte en préstamos 67 de cada 100 pesos que capta, 20 puntos porcentuales menos que el promedio del sistema. Su costo de fondeo, cercano a 2%, le da margen para prestar más.
A julio de 2026, la cartera de crédito creció 11.9% anual, frente a 8% del sistema. Sin embargo, su índice de morosidad fue de 3.18%, por encima del 2.31% de la banca en conjunto.
Aunque concentra casi una cuarta parte del mercado de tarjetas de crédito, su participación en los segmentos hipotecario y empresarial no llega a 6%, y su actividad en crédito automotriz y microcrédito es limitada. La institución reportó un crecimiento anual de 14.2% en su cartera empresarial y de 16.6% en pequeñas y medianas empresas, aunque ambas parten de una base reducida.
La apuesta digital y el reto de la rentabilidad
Banamex prevé invertir alrededor de 1,700 millones de dólares en seis años para modernizar sus plataformas y dejar de depender de los sistemas tecnológicos de Citi. La separación tiene como fecha límite 2029. Según cifras del banco, su cuenta digital Switch supera las 100,000 aperturas mensuales y más de 90% de los montos operados pasa por canales digitales.
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Banamex obtuvo una utilidad neta de 13,494 millones de pesos entre enero y julio de 2026, 57.8% más que un año antes. Parte del avance se explica por la venta de su participación en el Buró de Crédito. A julio, su retorno sobre capital rondaba 11.5%, por debajo del promedio del sector.
La futura oferta pública inicial, prevista para el primer trimestre de 2027, pondrá sus resultados bajo la lupa de los inversionistas. Chico Pardo busca trasladar a Banamex la experiencia que acumuló en Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), cuya utilidad neta creció a una tasa anual compuesta de 17.2% entre 1999 y 2025, según la presentación de la empresa a inversionistas.
La continuidad familiar también forma parte de su visión empresarial: sus hijos participan como socios en sus negocios, una relación que abre la posibilidad de que acompañen el desarrollo de Banamex a largo plazo. Su objetivo es ampliar el crédito, recuperar negocios y modernizar el servicio para acercar al banco al tamaño de BBVA.