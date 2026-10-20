Nemak invierte 100 millones de dólares en expansión, pero su utilidad cae a casi cero

Sus ingresos aumentaron 22.3% anual, hasta 1,501 millones de dólares, mientras que el flujo creció 21.7%, a 174 millones. Sin embargo, estos avances no se reflejaron en la utilidad neta, afectada también por un menor beneficio fiscal respecto al año anterior.

La inversión en Georgia forma parte de la estrategia de la empresa para ampliar sus capacidades y atender la demanda de la industria automotriz, mientras integra las operaciones de GF Casting Solutions, adquiridas recientemente.

La planta de Georgia es uno de los principales destinos del capital que Nemak está destinando a ampliar sus operaciones. La instalación tiene previsto iniciar la producción en el cuarto trimestre de 2026, aunque la compañía no detalló en la información reportada el monto específico destinado al proyecto.

El aumento de 43% en las inversiones de capital, frente al tercer trimestre de 2025, se produjo mientras la empresa avanza en la integración de GF Casting Solutions y desarrolla nuevas aplicaciones para fabricantes automotrices de distintas regiones.

En su mensaje a los accionistas, Hervé Boyer, director general de Nemak, destacó que la reciente adquisición amplió las capacidades tecnológicas, las relaciones con clientes y la presencia geográfica de la compañía. La integración, añadió, avanza conforme a lo planeado en las áreas de operaciones, comercial, finanzas y tecnología.

Los resultados comerciales también apuntan a una mayor actividad. En lo que va del año, Nemak obtuvo contratos por aproximadamente 620 millones de dólares en ingresos anuales. Cerca de 30% corresponde a aplicaciones para vehículos eléctricos , estructura y chasis, mientras que el resto está relacionado con componentes para tren motriz de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés).

“Este balance nos permite respaldar a nuestros clientes en las distintas tecnologías de propulsión mientras la industria sigue evolucionando”, comentó Boyer.

Durante el tercer trimestre, la compañía inició la producción de varias aplicaciones para vehículos eléctricos y componentes de estructura y chasis en Europa, Norteamérica y China, incluidos programas con fabricantes chinos.

El segmento de vehículos eléctricos, estructura y chasis representó 14% de los ingresos totales del trimestre. La compañía busca desarrollar ese negocio sin perder la escala de sus operaciones tradicionales, que siguen siendo una parte central de su actividad.

Los ingresos crecen, pero las ganancias se reducen

La expansión de Nemak coincide con un crecimiento de sus ingresos, impulsado por la demanda sostenida en Norteamérica, las operaciones recientemente adquiridas y los mayores precios del aluminio.

Los ingresos sumaron 1,501 millones de dólares, frente a los 1,227 millones del tercer trimestre de 2025. La incorporación de GF Casting Solutions contribuyó a ese avance, pero también elevó la estructura de costos de la empresa.

El costo de venta aumentó 20.6%, de 1,107 millones a 1,335 millones de dólares. Nemak atribuyó el incremento a la incorporación de las nuevas operaciones, al mayor costo del aluminio y al efecto cambiario derivado de la apreciación del peso mexicano frente al dólar.

Los gastos generales también aumentaron, al pasar de 80 millones a 112 millones de dólares, un alza de 40%. La compañía explicó que el movimiento respondió principalmente a la inclusión de GF Casting Solutions y al efecto cambiario.