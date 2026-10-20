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Nemak invierte 100 millones de dólares en expansión, pero su utilidad cae a casi cero

La compañía destinó 100 millones de dólares a inversiones de capital en el tercer trimestre, principalmente para su nueva planta en Georgia. Pero el deterioro de activos y gastos financieros redujeron su utilidad neta.
mar 20 octubre 2026 09:54 PM
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Nemak fabrica componentes para el sector automotriz.
Nemak destinó 100 millones de dólares a inversiones de capital en el tercer trimestre, principalmente para su planta en Georgia, Estados Unidos, cuyo arranque de producción está previsto para el cierre de 2026. (Cortesía)

Nemak aumentó 43% sus inversiones de capital en el tercer trimestre de 2026, hasta 100 millones de dólares, impulsada principalmente por la construcción de su planta en Georgia, Estados Unidos, cuyo arranque de producción está previsto para los últimos tres meses del año. La apuesta por ampliar su capacidad productiva coincidió con un periodo en el que la compañía automotriz elevó sus ingresos y su flujo, pero prácticamente se quedó sin ganancias.

La compañía registró una utilidad neta de apenas 113,000 dólares entre julio y septiembre, frente a los 25 millones de dólares reportados en el mismo periodo de 2025. Los deterioros de activos por 24 millones de dólares, asociados con iniciativas de optimización de su base de activos, y los mayores gastos financieros explican principalmente el resultado.

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Sus ingresos aumentaron 22.3% anual, hasta 1,501 millones de dólares, mientras que el flujo creció 21.7%, a 174 millones. Sin embargo, estos avances no se reflejaron en la utilidad neta, afectada también por un menor beneficio fiscal respecto al año anterior.

La inversión en Georgia forma parte de la estrategia de la empresa para ampliar sus capacidades y atender la demanda de la industria automotriz, mientras integra las operaciones de GF Casting Solutions, adquiridas recientemente.

La planta de Georgia es uno de los principales destinos del capital que Nemak está destinando a ampliar sus operaciones. La instalación tiene previsto iniciar la producción en el cuarto trimestre de 2026, aunque la compañía no detalló en la información reportada el monto específico destinado al proyecto.

El aumento de 43% en las inversiones de capital, frente al tercer trimestre de 2025, se produjo mientras la empresa avanza en la integración de GF Casting Solutions y desarrolla nuevas aplicaciones para fabricantes automotrices de distintas regiones.

En su mensaje a los accionistas, Hervé Boyer, director general de Nemak, destacó que la reciente adquisición amplió las capacidades tecnológicas, las relaciones con clientes y la presencia geográfica de la compañía. La integración, añadió, avanza conforme a lo planeado en las áreas de operaciones, comercial, finanzas y tecnología.

Los resultados comerciales también apuntan a una mayor actividad. En lo que va del año, Nemak obtuvo contratos por aproximadamente 620 millones de dólares en ingresos anuales. Cerca de 30% corresponde a aplicaciones para vehículos eléctricos , estructura y chasis, mientras que el resto está relacionado con componentes para tren motriz de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés).

“Este balance nos permite respaldar a nuestros clientes en las distintas tecnologías de propulsión mientras la industria sigue evolucionando”, comentó Boyer.

Durante el tercer trimestre, la compañía inició la producción de varias aplicaciones para vehículos eléctricos y componentes de estructura y chasis en Europa, Norteamérica y China, incluidos programas con fabricantes chinos.

El segmento de vehículos eléctricos, estructura y chasis representó 14% de los ingresos totales del trimestre. La compañía busca desarrollar ese negocio sin perder la escala de sus operaciones tradicionales, que siguen siendo una parte central de su actividad.

Los ingresos crecen, pero las ganancias se reducen

La expansión de Nemak coincide con un crecimiento de sus ingresos, impulsado por la demanda sostenida en Norteamérica, las operaciones recientemente adquiridas y los mayores precios del aluminio.

Los ingresos sumaron 1,501 millones de dólares, frente a los 1,227 millones del tercer trimestre de 2025. La incorporación de GF Casting Solutions contribuyó a ese avance, pero también elevó la estructura de costos de la empresa.

El costo de venta aumentó 20.6%, de 1,107 millones a 1,335 millones de dólares. Nemak atribuyó el incremento a la incorporación de las nuevas operaciones, al mayor costo del aluminio y al efecto cambiario derivado de la apreciación del peso mexicano frente al dólar.

Los gastos generales también aumentaron, al pasar de 80 millones a 112 millones de dólares, un alza de 40%. La compañía explicó que el movimiento respondió principalmente a la inclusión de GF Casting Solutions y al efecto cambiario.

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Pese a la presión sobre los costos, el flujo avanzó de 143 millones a 174 millones de dólares, favorecido por la contribución de la adquisición, una mezcla de productos favorable y las negociaciones comerciales.

“Durante el tercer trimestre, los ingresos aumentaron 22% año contra año, reflejando los beneficios de nuestra plataforma global ampliada tras la reciente adquisición, en conjunto con la demanda sostenida en Norteamérica”, señaló Boyer en su mensaje a los accionistas.

Sin embargo, la utilidad de operación disminuyó de 26 millones a 25 millones de dólares. El principal factor fue el reconocimiento de deterioros de activos por 24 millones de dólares, una partida que redujo el resultado operativo pese al crecimiento del flujo.

Los gastos financieros completan la presión

La rentabilidad también estuvo condicionada por el costo del financiamiento. Nemak registró un resultado integral de financiamiento negativo de 30 millones de dólares, el mismo monto que un año antes.

Durante el trimestre, las ganancias cambiarias y los mayores ingresos por intereses compensaron parcialmente el incremento de los gastos por intereses. Aun así, el costo financiero contribuyó a reducir el resultado final.

La compañía registró además un beneficio por impuesto sobre la renta de seis millones de dólares, derivado del cálculo de impuestos diferidos relacionado con las fluctuaciones cambiarias. En el tercer trimestre de 2025, el beneficio fiscal había sido de 28 millones de dólares, por lo que su contribución a la utilidad fue menor en la comparación anual.

La presión sobre las ganancias se produce mientras Nemak trabaja para fortalecer su estructura financiera. Durante el trimestre concluyó el refinanciamiento de sus notas sénior por 500 millones de euros con vencimiento en 2028, mediante una combinación de emisiones de deuda en el mercado local y financiamiento bancario. La operación extendió el perfil de vencimientos de su deuda y diversificó sus fuentes de financiamiento.

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Nemak Sector automotriz Industria automotriz

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