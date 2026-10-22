La inflación sorprende al alza en octubre y llega a 3.62% anual: Inegi

La mayor diferencia frente a los pronósticos estuvo en la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles; pues avanzó 0.25% quincenal, frente al 0.17% esperado por los analistas. Además, su tasa anual fue de 3.78%.

Dentro de este componente, los servicios subieron 0.31% en la quincena y acumularon un incremento anual de 4.26%. Las mercancías, por su parte, aumentaron 0.17% y 3.28%, respectivamente.





Subió la electricidad por el fin del subsidio de verano

El precio de la electricidad creció 18.51% quincenal, principalmente por la conclusión del subsidio a las tarifas de verano en 18 ciudades del país, entre ellas Monterrey, Mérida, Acapulco, Cancún y Villahermosa. También destacaron las alzas del transporte aéreo, de 14.77%; el tomate verde, de 22.07%; los servicios profesionales, de 9.55%, y el gas doméstico LP, de 1.38%.

En sentido contrario, algunos alimentos ayudaron a moderar la presión, el limón bajó 10.43%; el aguacate, 4.79%; los plátanos, 4.15%, y el jitomate, 3.04%.

Por otro lado, el componente no subyacente aumentó 0.98% quincenal y registró una inflación anual de 3.08%. Aunque los productos agropecuarios bajaron 0.11% en la quincena, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno subieron 1.85%.

El resultado llega después de que los analistas consultados por Citi redujeran su expectativa de inflación subyacente para el cierre de 2026, de 3.88% a 3.80%, mientras mantuvieron en 3.90% su estimación para la inflación general. Además del ajuste estacional de la electricidad, persisten presiones en los servicios con un incremento anual de 4.26%, lo cual se mantiene por encima del registrado por las mercancías y por el índice general.