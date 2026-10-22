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Economía

La inflación sorprende al alza en octubre y llega a 3.62% anual: Inegi

Los precios aumentaron 0.41% en la primera quincena, frente al 0.38% previsto por el mercado. La inflación subyacente también sorprendió al alza, con presiones en los servicios.
jue 22 octubre 2026 06:40 AM
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Trabajador con casco azul, gafas de protección y guantes ajusta una eslinga al gancho de una grúa para maniobrar postes de concreto, con cableado aéreo al fondo.
La electricidad subió 18.51% en la primera quincena de octubre, tras el fin del subsidio de verano en 18 ciudades, e impulsó la inflación por encima de lo esperado. (Diego Alvarez Esquivel)

La inflación en México superó las expectativas del mercado en la primera quincena de octubre, impulsada por el encarecimiento de la electricidad y aumentos en servicios como el transporte aéreo. La sorpresa también alcanzó al componente subyacente, que permite identificar las presiones más persistentes sobre los precios.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.41% quincenal, por encima del 0.38% que anticipaba el consenso de la Encuesta Citi de Expectativas. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.62%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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La mayor diferencia frente a los pronósticos estuvo en la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles; pues avanzó 0.25% quincenal, frente al 0.17% esperado por los analistas. Además, su tasa anual fue de 3.78%.

Dentro de este componente, los servicios subieron 0.31% en la quincena y acumularon un incremento anual de 4.26%. Las mercancías, por su parte, aumentaron 0.17% y 3.28%, respectivamente.

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Subió la electricidad por el fin del subsidio de verano

El precio de la electricidad creció 18.51% quincenal, principalmente por la conclusión del subsidio a las tarifas de verano en 18 ciudades del país, entre ellas Monterrey, Mérida, Acapulco, Cancún y Villahermosa. También destacaron las alzas del transporte aéreo, de 14.77%; el tomate verde, de 22.07%; los servicios profesionales, de 9.55%, y el gas doméstico LP, de 1.38%.

En sentido contrario, algunos alimentos ayudaron a moderar la presión, el limón bajó 10.43%; el aguacate, 4.79%; los plátanos, 4.15%, y el jitomate, 3.04%.

Por otro lado, el componente no subyacente aumentó 0.98% quincenal y registró una inflación anual de 3.08%. Aunque los productos agropecuarios bajaron 0.11% en la quincena, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno subieron 1.85%.

El resultado llega después de que los analistas consultados por Citi redujeran su expectativa de inflación subyacente para el cierre de 2026, de 3.88% a 3.80%, mientras mantuvieron en 3.90% su estimación para la inflación general. Además del ajuste estacional de la electricidad, persisten presiones en los servicios con un incremento anual de 4.26%, lo cual se mantiene por encima del registrado por las mercancías y por el índice general.

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Inflación Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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