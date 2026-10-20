Mayor esperanza de vida implicará más gastos en la vejez

Alarcón explicó que la expectativa de vida al nacer actualmente ronda los 73 años para los hombres y supera los 79 años para las mujeres. Sin embargo, para una persona adulta o cercana a la edad de jubilación, la expectativa puede extenderse hasta alrededor de los 85 a 88 años.

Esto implica que una persona que se jubile entre los 60 y 65 años puede necesitar recursos para financiar entre 20 y 25 años de vida después de dejar de trabajar. Dentro de ese periodo también puede presentarse una etapa en la que requiera asistencia para realizar actividades cotidianas.

El cambio demográfico también modifica la capacidad de las familias para asumir estos gastos. En generaciones anteriores, las familias tenían más hijos y el cuidado de los padres podía distribuirse entre varios integrantes. Actualmente, los hogares tienen menos hijos y existe una mayor movilidad laboral y geográfica.

La menor disponibilidad de familiares puede incrementar la necesidad de contratar servicios de asistencia. Además, el cuidado de un adulto mayor por parte de un familiar puede implicar costos adicionales cuando esa persona debe reducir su actividad laboral o asumir gastos relacionados con la atención.

