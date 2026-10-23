La actividad económica de México avanzó 0.6% en agosto, lo cual llevó a Oxford Economics a elevar a 1.6% su pronóstico de crecimiento para este año, aunque persisten señales de debilidad en algunos sectores. La economía mexicana volvió a superar las expectativas en agosto, impulsada por la recuperación de las manufacturas y un rebote de las actividades del campo, aunque los servicios perdieron velocidad después del repunte de julio. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.6% respecto al mes previo y 3.5% frente a agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Economía mexicana crece más de lo esperado y mejora su perspectiva para 2026
El avance mensual superó el crecimiento de 0.3% que esperaba el consenso y contrastó con el estancamiento que anticipaba la propia firma. Además, dio continuidad al incremento de 0.8% registrado en julio, aunque a un ritmo más moderado. La sorpresa positiva llevó a Oxford Economics a elevar en una décima de punto porcentual su previsión de crecimiento para México en 2026, a 1.6%. Asimismo, para el tercer trimestre, la consultora estima una expansión de 0.6% respecto al trimestre anterior.
"La actividad económica en México ha presentado un dinamismo mejor al esperado en meses recientes, por lo que ahora estimamos un crecimiento del PIB de 2.0% para 2026", señaló una nota de análisis de Banamex.
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¿Qué sectores impulsaron el crecimiento de la economía mexicana en agosto?
De acuerdo con las cifras del Inegi, las actividades industriales crecieron 0.6% mensual en agosto, con un aumento de 1.2% en las manufacturas. La generación y suministro de electricidad, agua y gas también avanzó 1.2%, mientras que la construcción permaneció sin cambios y la minería retrocedió 1.6%.
De acuerdo con el análisis de Joan Domene, economista en jefe para América Latina de Oxford Economics, las manufacturas se recuperan gradualmente de la debilidad asociada con la industria automotriz, la inversión interna y la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense.
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La demanda de Estados Unidos de computadoras y equipo electrónico utilizado en industrias vinculadas con la inteligencia artificial ayuda a sostener la producción, señaló la firma. Sin embargo, el equipo de transporte y la maquinaria todavía muestran debilidad.
De hecho, entre enero y agosto, las manufacturas registraron una caída anual de 0.3%, de acuerdo con las cifras originales del Inegi, pese a su recuperación reciente.
¿Cómo les fue al comercio y los servicios en México?
Las actividades terciarias, que agrupan al comercio y los servicios, aumentaron 0.2% mensual, después del crecimiento de 1.2% de julio. Al interior, los servicios financieros y de seguros destacaron con un avance de 1.4%. Y el comercio al por mayor creció 0.4% y el comercio al por menor, 0.3%.
En contraste, los servicios recreativos cayeron 3.3%; los profesionales, científicos y técnicos retrocedieron 1.3%, y los transportes, correos y almacenamiento disminuyeron 0.3%.
Las actividades primarias tuvieron el mayor incremento mensual entre los tres grandes grupos de actividad, con 3.5%. Sin embargo, su nivel todavía fue 3.3% inferior al de agosto del año pasado.
¿Cuánto crecerá la economía mexicana en 2026 y 2027?
En los primeros ocho meses del año, la actividad económica acumuló un crecimiento anual de 1.7%, con cifras originales. Los servicios avanzaron 2.2%; la industria, 0.8%, y las actividades primarias, 1.2%.
Oxford Economics también elevó su pronóstico para 2027, de 1.4% a 1.5%, aunque lo mantuvo por debajo del consenso de 1.8% citado en su reporte. Una mayor fortaleza al cierre de 2026 podría mejorar el punto de partida del próximo año.
La firma considera que los riesgos para el crecimiento se han vuelto más equilibrados, pero advierte que los datos de empleo de septiembre apuntan a una menor creación de puestos en los servicios y a un debilitamiento del mercado laboral.
Cabe recordar que la OCDE y el FMI coinciden en que el PIB de México crecerá 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, según sus previsiones de septiembre y octubre, respectivamente.
La OCDE anticipa un impulso de la producción tecnológica y las menores tasas de interés, mientras que el FMI destaca las exportaciones vinculadas con la inteligencia artificial y la estabilización de la inversión, aunque persiste la incertidumbre comercial.