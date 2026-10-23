Economía mexicana crece más de lo esperado y mejora su perspectiva para 2026

El avance mensual superó el crecimiento de 0.3% que esperaba el consenso y contrastó con el estancamiento que anticipaba la propia firma. Además, dio continuidad al incremento de 0.8% registrado en julio, aunque a un ritmo más moderado. La sorpresa positiva llevó a Oxford Economics a elevar en una décima de punto porcentual su previsión de crecimiento para México en 2026, a 1.6%. Asimismo, para el tercer trimestre, la consultora estima una expansión de 0.6% respecto al trimestre anterior.

"La actividad económica en México ha presentado un dinamismo mejor al esperado en meses recientes, por lo que ahora estimamos un crecimiento del PIB de 2.0% para 2026", señaló una nota de análisis de Banamex.





¿Qué sectores impulsaron el crecimiento de la economía mexicana en agosto?

De acuerdo con las cifras del Inegi, las actividades industriales crecieron 0.6% mensual en agosto, con un aumento de 1.2% en las manufacturas. La generación y suministro de electricidad, agua y gas también avanzó 1.2%, mientras que la construcción permaneció sin cambios y la minería retrocedió 1.6%.

De acuerdo con el análisis de Joan Domene, economista en jefe para América Latina de Oxford Economics, las manufacturas se recuperan gradualmente de la debilidad asociada con la industria automotriz, la inversión interna y la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense.



La demanda de Estados Unidos de computadoras y equipo electrónico utilizado en industrias vinculadas con la inteligencia artificial ayuda a sostener la producción, señaló la firma. Sin embargo, el equipo de transporte y la maquinaria todavía muestran debilidad.

De hecho, entre enero y agosto, las manufacturas registraron una caída anual de 0.3%, de acuerdo con las cifras originales del Inegi, pese a su recuperación reciente.

¿Cómo les fue al comercio y los servicios en México?

Las actividades terciarias, que agrupan al comercio y los servicios, aumentaron 0.2% mensual, después del crecimiento de 1.2% de julio. Al interior, los servicios financieros y de seguros destacaron con un avance de 1.4%. Y el comercio al por mayor creció 0.4% y el comercio al por menor, 0.3%.

En contraste, los servicios recreativos cayeron 3.3%; los profesionales, científicos y técnicos retrocedieron 1.3%, y los transportes, correos y almacenamiento disminuyeron 0.3%.