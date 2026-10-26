Afores obtienen más dinero vía comisiones mientras Consar vuelve a bajar la tasa de cobro para 2027





Afores cobraron 35,080 millones de pesos

Información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) confirmó que el ingreso de las 10 Afores del mercado sumó 35,080 millones de pesos entre enero y septiembre, esto representó un crecimiento anual de 12.4% en términos reales es decir ya considerando los efectos inflacionarios sobre el valor del dinero.

Con ello, los ingresos de las Afores, cuya principal fuente es el cobro promedio de 0.54% sobre el saldo de los trabajadores, sumaron cuatro años consecutivos con aumentos anuales en el periodo referido.

No obstante, las administradoras de fondos aún siguen un 7.6% por debajo de lo generado antes de la entrada en vigor al tope de comisiones como parte de la reforma a la Ley de Seguridad Social y del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Las Afores se vieron obligadas a disminuir la comisión que cobran a sus clientes con motivo de los cambios a la ley. De 2021 a 2022 pasaron de cobrar 0.81% a 0.57%.