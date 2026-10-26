La generación de plusvalías en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) no sólo tiene un impacto en el ahorro de los trabajadores con una cuenta Afore, sino también impulsa los ingresos de la industria. La aritmética es sencilla, debido a que un mayor saldo da como resultado el aumento en la base del cobro de la comisión.
Afores obtienen más dinero vía comisiones mientras Consar vuelve a bajar la tasa de cobro para 2027
Afores cobraron 35,080 millones de pesos
Información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) confirmó que el ingreso de las 10 Afores del mercado sumó 35,080 millones de pesos entre enero y septiembre, esto representó un crecimiento anual de 12.4% en términos reales es decir ya considerando los efectos inflacionarios sobre el valor del dinero.
Con ello, los ingresos de las Afores, cuya principal fuente es el cobro promedio de 0.54% sobre el saldo de los trabajadores, sumaron cuatro años consecutivos con aumentos anuales en el periodo referido.
No obstante, las administradoras de fondos aún siguen un 7.6% por debajo de lo generado antes de la entrada en vigor al tope de comisiones como parte de la reforma a la Ley de Seguridad Social y del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Las Afores se vieron obligadas a disminuir la comisión que cobran a sus clientes con motivo de los cambios a la ley. De 2021 a 2022 pasaron de cobrar 0.81% a 0.57%.
Amafore: aún no se recupera impacto de tope a comisión
Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), confirmó recientemente que los fondos de pensiones aún no superan el tope a las comisiones, el cual se calcula con los precios internacionales. Particularmente, Estados Unidos, Chile y Colombia.
“En términos reales todavía estamos muy abajo (...) Eso sucedió por el cambio legal y por las Afores lo que han hecho es cumplir con el nuevo marco con ese tope que entró en vigor en 2022 y eso nos llevó a tener un ajuste muy fuerte”, consideró.
De ahí que el directivo recordará que entre el 2022 y el 2024 la comisión promedio del SAR se mantuviera sin cambios en 0.57%. En 2025 y 2026 hubo disminuciones “marginales” a 0.55% y 0.54%, respectivamente.
“Han sido bajas bien marginales porque ya lograste la convergencia a lo que es el precio de referencia de la industria y yo creo que es lo que va a seguir sucediendo y en ese sentido, pues es muy distinto de lo que obtienen en otros intermediarios financieros, nuestra realidad”, mencionó.
Consar baja la comisión a las Afores para 2027
La Consar informó, el pasado 23 de octubre, que su Junta de Gobierno determinó el tope máximo al que estarán sujetas las comisiones que cobren las Administradoras de Fondos para el Retiro en 2027. El veredicto quedó establecido en 0.53% sobre el saldo de los activos administrados.
De esta forma se confirma que el regulador y supervisor del SAR bajó por tercera ocasión consecutiva la comisión máxima.
De acuerdo con la Consar, el promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones en los sistemas de pensiones de contribución definida de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile se ubicó en 0.66%, 0.34% y 0.59%, respectivamente.
Cabe recordar que la Junta de Gobierno de Consar está formada por algunas instituciones públicas como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Édgar Amador Zamora, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y el IMSS de Zoé Robledo.
Dentro de los representantes de los trabajadores se encuentran la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM).
Mientras que el representante del sector patronal se encuentra la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).