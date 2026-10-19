La caída en la tasa de fecundidad y el incremento de la población adulta mayor abre una discusión en México sobre cómo adaptarse a una nueva realidad laboral, económica y pensionaria. Desde el punto de vista de finanzas públicas, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) señaló que se tienen revisar los “subsidios intergeneracionales”.
Ante envejecimiento del país Afores piden revisar sistema de pensiones, pero descartan elevar la edad de retiro
La Encuesta Intercensal 2025, elaborada por el Inegi, reportó una reducción en el promedio de hijas e hijos nacidos de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025. “El cambio implica una población más longeva y generaciones futuras potencialmente más pequeñas, con efectos sobre el ahorro, la empleabilidad y la planeación del retiro”, agregó la Asociación Mexicana de Afores.
Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, mencionó en rueda de prensa que en un entorno en que la demografía de México está cambiando y envejece: “no puede haber tanto subsidio intergeneracional porque cada vez hay menos jóvenes apoyando en edad productiva a un grupo de adultos mayores”.
La estructura del sistema debe ser tal que este apoyo intergeneracional sea razonable y no excesivo
Entre los “subsidios generacionales” se encuentran la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, el Fondo de Pensiones para el Bienestar y la reforma a la Ley de Seguro de Social aprobada en 2020, la cual incrementó las aportaciones patronales a la Afore de los trabajadores del sector privado.
Si bien en México se cuenta con un esquema pensionario multiplicar, Zamarripa aseguró que las cuentas individuales, es decir las Afores, atiende el cambio demográfico. Además con la suma de los esquemas se dan “pensiones adecuadas a la realidad de un trabajador”.
Información de la Consar señaló que se han autorizaron 120,900 pensiones bajo el régimen de las Afores, de las cuales, 120,553 son pensiones mínimas garantizadas. La pensión mínima garantizada, en promedio sumó 5,297 pesos.
Con la ayuda del Fondo de Pensiones para el Bienestar las pensiones que otorgan las Afores han mejorado en casi cinco mil pesos en promedio. En 2026 se proyecta que 8,230 personas tramitarán su complemento de pensión en el fondo y con ello su ingreso mensual subirá hasta 10 mil 545 pesos en promedio.
Amafore contra subir la edad del retiro
Para mejorar el esquema pensionario la Amafore sugiere que el gobierno, en dado caso, no suba la edad de retiro como generalmente ocurre en otras latitudes. El gremio de fondos privados de pensiones advirtió que la medida impopular sólo incrementará el problema en el país.
La razón por la que en México no es buena idea incrementar la edad para el retiro tiene una pista en los datos de empleo formal, mostrados por Amafore, ya que la empleabilidad formal decrece mucho antes de la edad de jubilación.
Un 15% de la población de 25 a 30 años trabaja en la formalidad y se mantiene en esa tasa entre los 30 y 35 años. Sin embargo, a partir de ese quintil, la gente en sector formal del empleo cae hasta 9.5% en un edad de 50 y 55 años. Una década antes del pensar en el retiro.
“Hay muchos temas a estudiar porque por otra parte estamos viviendo más y está bien complicado”, sentenció Zamarripa.
La situación no es ajena a México. El estudio “De la longevidad informal a la cotización efectiva”, presentado por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), muestra que el reto de empleabilidad para las personas mayores de 50 años es generalizado en los países de América Latina.