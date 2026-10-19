Ante envejecimiento del país Afores piden revisar sistema de pensiones, pero descartan elevar la edad de retiro

La Encuesta Intercensal 2025, elaborada por el Inegi, reportó una reducción en el promedio de hijas e hijos nacidos de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025. “El cambio implica una población más longeva y generaciones futuras potencialmente más pequeñas, con efectos sobre el ahorro, la empleabilidad y la planeación del retiro”, agregó la Asociación Mexicana de Afores.

Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, mencionó en rueda de prensa que en un entorno en que la demografía de México está cambiando y envejece: “no puede haber tanto subsidio intergeneracional porque cada vez hay menos jóvenes apoyando en edad productiva a un grupo de adultos mayores”.

La estructura del sistema debe ser tal que este apoyo intergeneracional sea razonable y no excesivo Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore.



Entre los “subsidios generacionales” se encuentran la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, el Fondo de Pensiones para el Bienestar y la reforma a la Ley de Seguro de Social aprobada en 2020, la cual incrementó las aportaciones patronales a la Afore de los trabajadores del sector privado.

Si bien en México se cuenta con un esquema pensionario multiplicar, Zamarripa aseguró que las cuentas individuales, es decir las Afores, atiende el cambio demográfico. Además con la suma de los esquemas se dan “pensiones adecuadas a la realidad de un trabajador”.

Información de la Consar señaló que se han autorizaron 120,900 pensiones bajo el régimen de las Afores, de las cuales, 120,553 son pensiones mínimas garantizadas. La pensión mínima garantizada, en promedio sumó 5,297 pesos.

Con la ayuda del Fondo de Pensiones para el Bienestar las pensiones que otorgan las Afores han mejorado en casi cinco mil pesos en promedio. En 2026 se proyecta que 8,230 personas tramitarán su complemento de pensión en el fondo y con ello su ingreso mensual subirá hasta 10 mil 545 pesos en promedio.