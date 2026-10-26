El presidente del organismo empresarial, Juan José Sierra Álvarez, dijo que esclarecer lo ocurrido es una condición para fortalecer la confianza de los ciudadanos en el árbitro electoral, de cara a las elecciones de 2027.

“Se requiere que se investigue con total transparencia a favor del Estado de derecho, que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades. Yo creo que esta parte es muy importante, es parte de la certeza, de la confianza que necesita el ciudadano en el Instituto Nacional Electoral”, aseguró.

Sierra fijó la postura de Coparmex durante la presentación del Encuentro Nacional Coparmex 2026, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre en León, Guanajuato, y reunirá a empresarios y especialistas para discutir temas como seguridad, economía y democracia.

Taddei formaliza su salida

La Cámara de Diputados recibió este lunes el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del INE, cargo que asumió en abril de 2023.

Su salida ocurre en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores y posibles conflictos de interés. La existencia de estos señalamientos no implica, por sí misma, que se haya determinado alguna responsabilidad.

Ante ese escenario, Sierra planteó que la renuncia debe acompañarse de una investigación que permita aclarar lo ocurrido. Para el dirigente empresarial, sus resultados son relevantes para que los ciudadanos tengan certeza sobre la institución que organiza las elecciones.

El relevo rumbo a 2027

Además de investigar las presuntas irregularidades, Coparmex considera que la elección de quien encabece el INE será clave para la confianza en el proceso electoral de 2027.

Sierra pidió que en la designación se privilegien la independencia, la capacidad técnica, la legalidad y la imparcialidad de la persona que asuma la presidencia del organismo.

El dirigente empresarial sostuvo que la confianza en el árbitro electoral debe permitir a los ciudadanos acudir a las urnas con la certeza de que su voto contará.

“La democracia requiere un árbitro electoral independiente y una ciudadanía activa que vigile, que participe y defienda elecciones libres, transparentes y confiables”, afirmó.

La Cámara de Diputados iniciará esta semana el proceso para designar a la nueva persona titular del INE, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

