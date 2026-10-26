“Ya se está empezando a sembrar una infraestructura para mejorar la recaudación a través de reducir la brecha entre el valor del catastro y el valor comercial de los bienes. Eso ya se trabaja desde este Paquete Económico y eso es positivo (…) También se está apostando por una infraestructura para la digitalización de pagos, eso también nos puede llevar a una menor evasión de IVA, pues el pago en efectivo favorece la evasión de IVA”, explicó Mariana Campos, directora general de México Evalúa.

En el foro, México en la visión de Las Economistas, las participantes coincidieron en que el crecimiento económico puede llegar hasta 2% el siguiente año, después de crecimientos de alrededor de 1%, lo que puede favorecer la recaudación, luego de recursos tributarios estancados y una menor previsión para la llegada al erario público de ingresos petroleros, considerando una menor exportación de crudo.

“Las contribuciones a la seguridad social son algo bueno, nos llevan a tener un conjunto de seguros para la población. Sin embargo, recordemos que las pagamos antes de que una empresa sea rentable. Es decir, antes de que gane un peso de rentabilidad, uno ya está pagando impuestos”, explicó Campos.

Refirió que en otros países, en vez de liquidaciones laborales, por ejemplo, se tienen seguros de desempleo. En tanto, el impuesto a la nómina estatal no necesariamente representa un beneficio en materia de seguridad social.

“Tenemos que pensar en, cómo le hacemos para tener menos impuestos laborales, menos carga de impuesto laboral y pasarlo a otros impuestos que, por supuesto, hay que tener un horario público y hay que tener que financiar el estado de derecho y muchas otras cosas”, dijo la directiva de México Evalúa.

La formalidad es costosa para las mipymes

Soraya Pérez Munguía, presidenta de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) explicó que en este momento la formalidad es costosa para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y no hay un beneficio tangible para formalizarse.

De acuerdo con la directiva, “en este momento es mucho más caro formalizarse que crecer”. En tanto, la seguridad es un factor que encarece la operación de las empresas.