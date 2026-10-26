Revolut comenzará a ofrecer en México la portabilidad de nómina, con la que sus usuarios podrán recibir directamente su salario en la cuenta de la institución y convertirla en su cuenta bancaria principal.
Revolut entra a la captación de nómina de trabajadores en México
El banco de origen británico informó que el nuevo producto utiliza la integración directa con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), como parte de su operación como institución de banca múltiple en México, lo cual le permitirá que los trabajadores soliciten el cambio de cuenta desde la aplicación.
La nómina es uno de los productos más atractivos para los bancos digitales en México y fue uno de los factores para que varias firmas solicitaran operar como banco en el país, ya que esta licencia les permite captar directamente el salario de los trabajadores y apostar por convertirlos en sus clientes de forma permanente y convertirse en su institución financiera principal.
De acuerdo con Revolut, el proceso será completamente digital y tendrá un plazo de entre dos y 10 días hábiles, sin necesidad de acudir a una sucursal o presentar documentación física.
Los trabajadores también podrán solicitar a sus empleadores que depositen directamente su salario en una cuenta de Revolut.
La funcionalidad comenzó a implementarse mediante un grupo inicial de prueba, con el objetivo de recopilar comentarios de los usuarios antes de ampliar su disponibilidad a la comunidad de más de un millón de clientes que la compañía reporta en México.
Revolut señaló que la disponibilidad general se realizará en las próximas semanas, una vez concluida la fase de validación del producto. Así, el trámite podrá realizarse desde la sección “Detalle de la cuenta”, mediante la CLABE de 18 dígitos o los datos de la tarjeta de débito.
¿Cómo opera la portabilidad de nómina en México?
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la portabilidad de nómina permite que un trabajador elija el banco en el que quiere recibir su salario, aunque su empleador tenga contratado el servicio de pago de nómina con otra institución.
El organismo señala que se trata de un derecho y que el banco que recibe originalmente los recursos debe transferirlos sin costo a la cuenta que el trabajador tenga en otra institución.
En el proceso intervienen una cuenta ordenante, donde el patrón deposita el salario, y una cuenta receptora, elegida por el trabajador.
Para realizar el cambio, el trabajador puede solicitar la transferencia al banco donde actualmente recibe su nómina y presentar el formato correspondiente, identificación oficial y los datos o documentos de la cuenta receptora. establece que la solicitud debe comenzar a surtir efectos a más tardar el décimo día hábil siguiente a su presentación.
Además, mientras se procesa el cambio, el trabajador puede disponer de los recursos en la cuenta original. La institución que recibe inicialmente el salario también puede retener, antes de transferir los recursos, las cantidades correspondientes a créditos o servicios cuyo pago haya sido previamente autorizado mediante domiciliación.