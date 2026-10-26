Revolut entra a la captación de nómina de trabajadores en México

¿Cómo opera la portabilidad de nómina en México?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la portabilidad de nómina permite que un trabajador elija el banco en el que quiere recibir su salario, aunque su empleador tenga contratado el servicio de pago de nómina con otra institución.

El organismo señala que se trata de un derecho y que el banco que recibe originalmente los recursos debe transferirlos sin costo a la cuenta que el trabajador tenga en otra institución.

En el proceso intervienen una cuenta ordenante, donde el patrón deposita el salario, y una cuenta receptora, elegida por el trabajador.

Para realizar el cambio, el trabajador puede solicitar la transferencia al banco donde actualmente recibe su nómina y presentar el formato correspondiente, identificación oficial y los datos o documentos de la cuenta receptora. establece que la solicitud debe comenzar a surtir efectos a más tardar el décimo día hábil siguiente a su presentación.

Además, mientras se procesa el cambio, el trabajador puede disponer de los recursos en la cuenta original. La institución que recibe inicialmente el salario también puede retener, antes de transferir los recursos, las cantidades correspondientes a créditos o servicios cuyo pago haya sido previamente autorizado mediante domiciliación.

