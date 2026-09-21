Revolut alcanza un millón de clientes en México

Desde su llegada al mercado mexicano, Revolut ofrece cuentas personales y colectivas, herramientas de ahorro, transferencias nacionales e internacionales y operaciones de cambio de divisas en más de 30 monedas. También cuenta con pago de servicios, domiciliaciones, tarjetas físicas y virtuales, así como eSIM y otros servicios relacionados con viajes.

Los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de acuerdo con los límites establecidos en la legislación mexicana.

Juan Guerra, director general de Revolut en México, señaló que el millón de clientes alcanzado en ocho meses representa el inicio de la estrategia de crecimiento de la institución en el país.

México, plataforma para la expansión de Revolut

La operación mexicana también tiene un papel dentro de la estrategia internacional de Revolut. La empresa señaló que México fue el primer mercado fuera de Europa en el que estableció y lanzó un banco desde cero, con la intención de utilizar la operación como modelo para futuras expansiones internacionales.

El crecimiento en México está respaldado por una inversión acumulada de 167 millones de dólares, mientras que Revolut Group opera como banco con licencia completa en 33 países y atiende a más de 80 millones de clientes en 40 mercados, de acuerdo con la compañía.

Revolut adelantó que continuará incorporando productos y funciones disponibles en otros mercados, adaptados a las necesidades de los clientes mexicanos, con el objetivo de ampliar su oferta bancaria local.

De acuerdo con datos de la CNBV, al cierre de julio pasado, Revolut administraba 9 mil 712 millones de pesos en activos, con una cartera de crédito vigente por 254 millones de pesos. Al séptimo mes del año, la firma reportó una pérdida por 458 millones de pesos.