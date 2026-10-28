La Asociación de Bancos de México (ABM), encabezada por Emilio Romano, informó que la implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no será draconiana , sino que será paulatina bajo el orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ley de Economía Digital no será draconiana; la implementación de pagos digitales será paulatina, dicen banqueros
Emilio Romano, presidente de la ABM, adelantó en rueda de prensa que las medidas de adopción serán con plazos y mecanismos adecuados para evitar una disrupción en las formas de pago de los mexicanos. Y aseguró que el nuevo marco legal es positivo y los bancos están listos para acompañar a los sectores claves de la nueva ley.
No se trata de una medida de inmediato ni de una medida draconiana, sino que se va a hacer de manera adecuada para que se vayan adecuando los diferentes sectores y se tomen en cuenta los problemas específicos de personas de mayor edad o personas que no tienen acceso a servicios bancarios
Secretaría de Hacienda publicará sectores clave de la Ley de Economía Digital
De acuerdo con la Ley de Economía Digital sólo se establece que, una vez que se publique el Diario Oficial de la Federación, la SHCP tendrá 15 días para determinar cuáles son los “sectores claves” que sólo usarán pagos digitales en México.
Al respecto, el presidente de ABM mencionó, como lo marca la ley, los tres niveles de gobierno estarán obligados a aceptar pagos digitales para servicios públicos como puede ser el pago de impuestos.
El gremio de los bancos no reveló cuáles otros “sectores claves” dejarán de aceptar pagos en efectivo.
Cabe recordar que las gasolineras y las casetas de cobro de las carreteras se perfilan para ser los primeros en aceptar solamente pagos con medios digitales.
“Sería claramente de esperar que el mismo gobierno muestre el ejemplo con los cobros digitales en materia de trámites, permisos y de impuestos. De ahí partirán más”, consideró.
ABM: irrelevante la inconstitucionalidad de la Ley de Economía Digital
De acuerdo con el despacho Uruchurtu y Snipeliski, la Ley de Economía Digital podría ser inconstitucional porque el Congreso de la Unión delegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que dirige Édgar Amador Zamora, definir cuáles serán los sectores estratégicos que solo usarán pagos digitales.
En este sentido, Emilio Romano consideró que aunque entiende el motivo por el cual podría ser inconstitucional la ley, “los abogados están siendo abogados”.
“Puede ser o no inconstitucional, eso al final de cuentas, si alguien demanda, lo solucionará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no me atrevería a decirlo. Pero para mí se vuelve irrelevante porque para ser inconstitucional alguien tiene que tener un perjuicio (...) Yo no veo a nadie decir en su sano juicio que prefiere pagar en efectivo”, aseguró el líder del gremio de los bancos.
¿Por qué la Ley de Economía Digital puede ser inconstitucional?
Ron Snipeliski, socio del despacho legal, explicó a Expansión que el Congreso delegó y facultó a una autoridad administrativa, es decir a la SHCP, determinar de qué forma se van a limitar los derechos al libre comercio en el país mediante los pagos con QR, con tarjeta o transferencia en ciertos sectores.
“Lo que tenemos aquí es una ley que básicamente en un artículo le da la facultad a la Secretaría de Hacienda de determinar qué sectores (acepten pagos digitales). Esto ocurre sin que la Ley de Economía Digital le dé un parámetro o criterio para decidir por qué razón hacerlo”, mencionó el abogado.
El despacho agregó que el artículo 13 no define qué es un “sector estratégico” ni establece montos, criterios o condiciones que justifiquen la restricción en el uso de efectivo.
Economía mexicana en buen momento
En la conferencia de prensa, la ABM también confirmó que la economía del país está con un buen dinamismo. De acuerdo con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que elabora el Inegi, la actividad económica reportó una expansión de 0.6% agosto en comparación mensual, además de un crecimiento de 3.5% a tasa anual.
“Confirmamos que estamos viendo una economía que empieza a tomar impulso y si bien estamos en los meses iniciales de la recuperación. Estamos viendo crecimiento en el comercio exterior, la construcción y consumo”, dijo Emilio Romano.
El consenso de mercado prevé que la economía crezca 1.5% a tasa anual al cierre de año, proyección mayor al 0.8% pronosticado a inicios de 2026.