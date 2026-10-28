Ley de Economía Digital no será draconiana; la implementación de pagos digitales será paulatina, dicen banqueros

Emilio Romano, presidente de la ABM, adelantó en rueda de prensa que las medidas de adopción serán con plazos y mecanismos adecuados para evitar una disrupción en las formas de pago de los mexicanos. Y aseguró que el nuevo marco legal es positivo y los bancos están listos para acompañar a los sectores claves de la nueva ley.

No se trata de una medida de inmediato ni de una medida draconiana, sino que se va a hacer de manera adecuada para que se vayan adecuando los diferentes sectores y se tomen en cuenta los problemas específicos de personas de mayor edad o personas que no tienen acceso a servicios bancarios Emilio Romano, presidente de la ABM.





Secretaría de Hacienda publicará sectores clave de la Ley de Economía Digital

De acuerdo con la Ley de Economía Digital sólo se establece que, una vez que se publique el Diario Oficial de la Federación, la SHCP tendrá 15 días para determinar cuáles son los “sectores claves” que sólo usarán pagos digitales en México.

Al respecto, el presidente de ABM mencionó, como lo marca la ley, los tres niveles de gobierno estarán obligados a aceptar pagos digitales para servicios públicos como puede ser el pago de impuestos.

El gremio de los bancos no reveló cuáles otros “sectores claves” dejarán de aceptar pagos en efectivo.

Cabe recordar que las gasolineras y las casetas de cobro de las carreteras se perfilan para ser los primeros en aceptar solamente pagos con medios digitales.

“Sería claramente de esperar que el mismo gobierno muestre el ejemplo con los cobros digitales en materia de trámites, permisos y de impuestos. De ahí partirán más”, consideró.