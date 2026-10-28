La Ley de Economía Digital abre una batalla legal por las facultades de Hacienda

Secretaría de Hacienda, la manzana de la discordia

Ron Snipeliski, socio del despacho legal, explicó a Expansión que el Congreso de la Unión delegó y facultó a una autoridad administrativa, es decir a la SHCP, determinar de qué forma se van a limitar los derechos al libre comercio en el país mediante los pagos con QR, con tarjeta o transferencia en ciertos sectores.

Lo que tenemos aquí es una ley que básicamente en un artículo le da la facultad a la Secretaría de Hacienda de determinar qué sectores (acepten pagos digitales). Esto ocurre sin que la Ley de Economía Digital le dé un parámetro o criterio para decidir por qué razón hacerlo. Ron Snipeliski, socio de Uruchurtu y Snipeliski.

El despacho agregó que el artículo 13 de la Ley de Economía Digital no define qué es un “sector estratégico” ni establece montos, criterios o condiciones que justifiquen la restricción en el uso de efectivo.

De acuerdo con la ley solo se establece que, una vez que se publique el Diario Oficial de la Federación, la SHCP tendrá 15 días para determinar cuáles son los “sectores claves” que solo usarán pagos digitales en México.

Ron Snipeliski afirmó que lo no explicado en la ley da como resultado el uso discrecional de la Secretaría de Hacienda y ello “deja en total situación de incertidumbre jurídica”.

Hay elementos para la inconstitucionalidad

Por su parte, Juvenal Lobato Díaz, catedrático en derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, mencionó a este espacio que sí hay elementos para considerar inconstitucional la Ley de Economía Digital por la atribución de facultades a la SHCP.

“Sí creo que el argumento pudiera ser válido de que esta delegación no resulta pegada a la Constitución porque a quien le corresponde es al Congreso y no a una autoridad administrativa y ello puede significar también la discrecionalidad en el ejercicio”, mencionó el catedrático.