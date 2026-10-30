Además de esa súper cosecha, el gobierno a través de Alimentación para el Bienestar compró 196,000 toneladas; sin embargo, sus tiendas comunitarias solo consumen alrededor de 30,000 toneladas al año, por lo que el gobierno se quedó casi 166,000 toneladas guardadas en bodegas.

Ese frijol fue comprado a un precio de garantía de 27 pesos por kilo, ahora, en octubre lo vende con descuentos de 44% a 56%; entre 10.50 y 15 pesos por kilo. La diferencia representa pérdidas para el gobierno federal de entre 2,000 y 2,850 millones de pesos.

¿Cómo afecta al bolsillo de los mexicanos la sobreoferta de frijol en México?

Esta situación se refleja en los precios al consumidor final. El precio del frijol al mayoreo bajó cerca de 24%, mientras en los mercados y tienditas el precio bajó poco menos de 11.4%, pues empacarlo, transportarlo y distribuirlo cuesta lo mismo.

Esta baja ayuda levemente al bolsillo de los mexicanos, su impacto en la inflación general del país es mínimo.

El efecto en la inflación general es pequeño. El frijol representa 0.41% del gasto de la canasta con que se mide la inflación . Con la caída actual le resta 0.04 puntos porcentuales a la inflación anual, es decir, cuatro centésimas. En su peor momento reciente, enero de 2024 , cuando subía 20 .6% anual, le sumaba 0.11puntos.

¿Qué va a pasar con la cosecha de 2026?

Para este año la siembra cayó 12%, por lo que la nueva cosecha será más baja. Pero no habrá escasez de frijol porque el faltante se compensará con importaciones.

Si el gobierno vende el frijol guardado solo se tendrán que importar entre 70,000 y 200,000 toneladas. Si lo deja guardado tendrá que importar entre 235,000 y 365,000 toneladas.

El gran riesgo es que si el gobierno no vende el frijol de 2025, antes de volver a comprar la cosecha de 2026, se le podrían juntar dos cosechas enteras en las bodegas. En tanto, el frijol guardado se endurece y pierde calidad.