El gasto con tarjeta en restaurantes, servicios de bienestar y productos para mascotas registra incrementos entre clientes jóvenes de American Express en México, de acuerdo con información de la institución financiera correspondiente a 2025.
Los datos muestran cambios en el consumo de los millennials y la generación Z, particularmente en alimentación fuera del hogar, cuidado personal y compras cotidianas.
Restaurantes, bienestar y mascotas ganan espacio en el gasto con tarjetas de jóvenes
El gasto con tarjeta en restaurantes, servicios de bienestar y productos para mascotas registra incrementos entre clientes jóvenes de American Express en México, de acuerdo con información de la institución financiera correspondiente a 2025.
Durante 2025, ambas generaciones representaron 80% de las nuevas cuentas de The Gold Card American Express contratadas en México, según cifras de la compañía.
En restaurantes, el gasto promedio de los tarjetahabientes de la generación Z con este producto fue 9% superior al registrado por clientes de la misma generación que utilizan otras tarjetas de American Express.
Por su parte, el gasto de millennials y jóvenes de la generación Z en establecimientos y servicios relacionados con el bienestar aumentó 17% anual durante 2025.
El consumo destinado a mascotas también presentó incrementos. Entre 2019 y 2025, el gasto promedio por tarjetahabiente de The Gold Card en productos y servicios para animales de compañía creció aproximadamente 19%.
American Express ajusta beneficios a nuevos hábitos de consumo
Ante estos cambios, American Express anunció modificaciones a los beneficios de The Gold Card en México, con un esquema de bonificaciones para compras en restaurantes, cafeterías, establecimientos de bienestar y comercios de consumo cotidiano.
El programa contempla devoluciones de hasta 4,000 pesos anuales por cada una de tres categorías, sujetas a las condiciones de la compañía, e incluye más de 100 establecimientos participantes.
La institución también modificó su esquema de recompensas para que los puntos acumulados tengan el doble de valor en determinadas compras elegibles en supermercados y restaurantes.
El costo de vida condiciona el consumo de los jóvenes
Aunque algunas categorías de consumo registran incrementos, las presiones sobre los ingresos continúan influyendo en las decisiones financieras de las generaciones más jóvenes.
De acuerdo con la Encuesta Gen Z y Millennials 2026 de Deloitte, el costo de vida se mantiene por quinto año consecutivo como la principal preocupación de ambas generaciones, mencionado por 38% de los integrantes de la generación Z y 42% de los millennials.
El estudio, realizado entre 22,595 personas de 44 países, muestra que 47% de los encuestados de ambas generaciones vive de sueldo a sueldo, frente al 52% reportado en 2025.
Además, 34% de los participantes de cada generación reconoce dificultades para cubrir sus gastos mensuales, entre ellos vivienda, alimentación y transporte.
Las restricciones económicas también se reflejan en las decisiones de largo plazo. El 55% de los integrantes de la generación Z y 52% de los millennials afirma que ha pospuesto decisiones como casarse, formar una familia, iniciar un negocio o continuar sus estudios debido a su situación financiera.
En materia de vivienda, 51% de la generación Z y 40% de los millennials considera que no cuenta con recursos suficientes para adquirir una propiedad.
Pese a estas condiciones, 53% de los integrantes de la generación Z espera que su situación financiera mejore durante los próximos 12 meses, frente al 45% de los millennials.