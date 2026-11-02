Restaurantes, bienestar y mascotas ganan espacio en el gasto con tarjetas de jóvenes

El costo de vida condiciona el consumo de los jóvenes

Aunque algunas categorías de consumo registran incrementos, las presiones sobre los ingresos continúan influyendo en las decisiones financieras de las generaciones más jóvenes.

De acuerdo con la Encuesta Gen Z y Millennials 2026 de Deloitte, el costo de vida se mantiene por quinto año consecutivo como la principal preocupación de ambas generaciones, mencionado por 38% de los integrantes de la generación Z y 42% de los millennials.

El estudio, realizado entre 22,595 personas de 44 países, muestra que 47% de los encuestados de ambas generaciones vive de sueldo a sueldo, frente al 52% reportado en 2025.

Además, 34% de los participantes de cada generación reconoce dificultades para cubrir sus gastos mensuales, entre ellos vivienda, alimentación y transporte.

Las restricciones económicas también se reflejan en las decisiones de largo plazo. El 55% de los integrantes de la generación Z y 52% de los millennials afirma que ha pospuesto decisiones como casarse, formar una familia, iniciar un negocio o continuar sus estudios debido a su situación financiera.

En materia de vivienda, 51% de la generación Z y 40% de los millennials considera que no cuenta con recursos suficientes para adquirir una propiedad.

Pese a estas condiciones, 53% de los integrantes de la generación Z espera que su situación financiera mejore durante los próximos 12 meses, frente al 45% de los millennials.