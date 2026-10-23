México entrará a su apuesta de reducir el uso del efectivo tras la aprobación de la Ley de Economía Digital con un máximo histórico de tarjetas de crédito en circulación. Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) muestran que al cierre de agosto, se registraron poco más de 58 millones 272 mil plásticos en circulación.
Ley de economía digital: México alcanza máximo de tarjetas de crédito y reduce el número de sucursales bancarias
Dicho movimiento obedece principalmente al efecto de Nu y su llegada a los registros de la CNBV de su operación como banco, que de entrada reporta ya 10 millones 101 mil plásticos en el sistema bancario, colocándose en tercer lugar por debajo de BBVA y Banamex.
Ante la aprobación esta semana en el Congreso de la Ley de Economía Digital que tiene como principal objetivo la reducción del efectivo en México, los datos muestran que el uso de medios digitales de pago en el país mantienen un crecimiento sostenido, en tanto que la infraestructura física se sigue reduciendo por parte de las instituciones financieras.
Los datos de la CNBV muestran que el número de sucursales bancarias sigue reduciéndose en el país al alcanzar 11,295 unidades al cierre de agosto, 433 menos respecto del mismo periodo del año previo.
Las principales instituciones bancarias del país han comentado que los cierres de sucursales que han realizado obedecen a la reducción de asistencia de usuarios o a la relocalización de infraestructura física a zonas con mayor flujo de clientes.
En tanto, las cuentas de captación alcanzaron 342.45 millones, con un aumento de 53.87 millones.
De este universo, las cuentas activas llegaron a 151.62 millones, 27.19 millones más que en agosto de 2025.
¿Qué busca la ley de economía digital?
Aprobada el pasado 20 de Octubre, la Ley de Economía Digital tiene como uno de sus principales objetivos la disminución del uso del efectivo en el país. En un contexto donde 85% de las operaciones diarias se ejecutan con dinero físico, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum empezará, en una primera etapa, con una estrategia para masificar los medios de pago en gasolineras y casetas.
Después de obtener la luz verde por el Legislativo, la iniciativa regresó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Después, correrá un plazo de quince días para que el gobierno federal determine los sectores estratégicos en los cuales se aplicará la Ley de Economía Digital en el país.
La iniciativa también busca ampliar el uso de transferencias bancarias, tarjetas, códigos QR y herramientas como CoDi y DiMo. Entre sus principales cambios, faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores y actividades en los que los pagos digitales podrán ser el único medio aceptado; establece que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar estos mecanismos para trámites y servicios públicos.
Al mismo tiempo, reconoce la CURP Digital como una opción de identificación para contratar servicios financieros a distancia. La legislación también contempla medidas para facilitar la recepción de pagos electrónicos en comercios y permitir el uso de efectivo o cheques cuando una contingencia impida realizar operaciones digitales.