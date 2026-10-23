Ley de economía digital: México alcanza máximo de tarjetas de crédito y reduce el número de sucursales bancarias

¿Qué busca la ley de economía digital?

Aprobada el pasado 20 de Octubre, la Ley de Economía Digital tiene como uno de sus principales objetivos la disminución del uso del efectivo en el país. En un contexto donde 85% de las operaciones diarias se ejecutan con dinero físico, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum empezará, en una primera etapa, con una estrategia para masificar los medios de pago en gasolineras y casetas.

Después de obtener la luz verde por el Legislativo, la iniciativa regresó al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Después, correrá un plazo de quince días para que el gobierno federal determine los sectores estratégicos en los cuales se aplicará la Ley de Economía Digital en el país.

La iniciativa también busca ampliar el uso de transferencias bancarias, tarjetas, códigos QR y herramientas como CoDi y DiMo. Entre sus principales cambios, faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores y actividades en los que los pagos digitales podrán ser el único medio aceptado; establece que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar estos mecanismos para trámites y servicios públicos.

Al mismo tiempo, reconoce la CURP Digital como una opción de identificación para contratar servicios financieros a distancia. La legislación también contempla medidas para facilitar la recepción de pagos electrónicos en comercios y permitir el uso de efectivo o cheques cuando una contingencia impida realizar operaciones digitales.