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Economía

Ante elecciones en EU, aranceles y guerra con Irán debilitan a Trump, dice Banamex

De acuerdo con el banco, la narrativa "MAGA" prometía reducir el costo de la vida para los norteamericanos, pero su política comercial y el conflicto en Medio Oriente sólo consiguieron aumentarlo de manera significativa
mar 03 noviembre 2026 12:27 PM
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Ciudadanos estadounidenses emiten su voto en las urnas este 3 de noviembre de 2026.
Uno de los principales riesgos que enfrenta el pronóstico de numerosos analistas que han anunciado una ola azul histórica en elecciones de EU, es que las encuestas hayan medido mal el voto republicano en estados como Texas, Michigan, Iowa o Kansas. (Anna Moneymaker/Getty Images)

La política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la guerra contra Irán han contribuido al deterioro de su aprobación entre los estadounidenses, un escenario que podría favorecer a los demócratas en las elecciones intermedias de este martes y modificar el equilibrio de poder en el Congreso, de acuerdo con un análisis de Banamex.

En su reporte “Elecciones EUA: arranca jornada electoral entre augurios pro-demócratas”, el área de Estudios Económicos del banco señala que el presidente estadounidense pasó de representar un factor de apoyo para los candidatos republicanos a convertirse en uno de los principales elementos de desgaste electoral de su partido.

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Según los agregadores de encuestas Silver Bulletin y RealClearPolitics, el balance neto de aprobación de Trump pasó de -9.9 puntos porcentuales a principios de 2026 a -20 puntos en la víspera de las elecciones.

El deterioro se acentuó a partir de marzo, después de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un contexto en el que la política comercial estadounidense también ha generado descontento entre los votantes.

“La narrativa MAGA (“ Make America Great Again") tenía al centro la promesa de reducir el costo de la vida para los norteamericanos, pero su política arancelaria y la innecesaria guerra en Medio Oriente sólo consiguieron aumentarlo de manera significativa”, resaltó el análisis de Banamex.

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Las encuestas mencionadas en el documento muestran que 59% de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Trump, frente a 39% que la respalda. En el caso de la guerra contra Irán, el rechazo alcanza 57%, mientras que 36% aprueba su manejo.

Además, 63% de los encuestados considera que Estados Unidos avanza en una dirección equivocada, frente a 31% que tiene una opinión favorable sobre el rumbo del país.

Este comportamiento se ha reflejado en las preferencias electorales. La intención de voto para la Cámara de Representantes favorece a los demócratas con 52%, frente a 43% de los republicanos, una diferencia de nueve puntos porcentuales que prácticamente duplica la registrada a principios de año.

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Demócratas avanzan en estados tradicionalmente republicanos

El análisis de Banamex señala que el rechazo a Trump podría extender sus efectos electorales a estados donde los republicanos han mantenido una presencia importante, lo que abre la posibilidad de cambios tanto en el Senado como en distintas gubernaturas.

Entre las entidades con competencias cerradas se encuentran Texas, Alaska, Iowa, Maine, Michigan, Ohio y Kansas, donde las encuestas muestran diferencias reducidas entre los candidatos de ambos partidos.

En Texas, por ejemplo, la intención de voto para el Senado favorece a los demócratas con 48%, frente a 45% de los republicanos. En Alaska, la diferencia es de 50% contra 48%, mientras que en Iowa se ubica en 45% frente a 44%.

Banamex identifica que parte de este comportamiento responde al desencanto de segmentos del electorado que apoyaron a Trump en las elecciones presidenciales de 2024, entre ellos votantes hispanos, jóvenes, universitarios y mujeres blancas.

De acuerdo con el reporte, estos grupos han manifestado inconformidad con las decisiones económicas, comerciales y de política exterior de la administración estadounidense.

La participación anticipada también apunta a una mayor movilización electoral. Banamex estima que el número de votos emitidos antes de la jornada podría alcanzar 57 millones, frente a los 46 millones registrados en las elecciones intermedias de 2022.

Del total de sufragios anticipados, 46% corresponde a electores registrados como demócratas, 31% a republicanos y 23% a otros partidos o categorías de registro.

Sin embargo, la institución advierte que la participación de los votantes republicanos durante la jornada electoral podría modificar las tendencias observadas hasta ahora.

Los modelos de predicción recopilados por Banamex anticipan que los demócratas obtendrían, en promedio, 237 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, frente a 198 de los republicanos.

Para el Senado, las estimaciones apuntan a una distribución de 52 escaños para los demócratas y 48 para los republicanos.

En los mercados de apuestas electorales, la probabilidad de que los demócratas consigan el control de ambas cámaras alcanzó 77% en Polymarket y 74% en Kalshi al 2 de noviembre.

El banco advierte que estos escenarios todavía están sujetos al comportamiento de los votantes y a los resultados de competencias estatales cerradas. También recuerda que las encuestas han sobreestimado el apoyo demócrata entre tres y cuatro puntos porcentuales en elecciones presidenciales anteriores.

“Uno de los principales riesgos que enfrenta el pronóstico de numerosos analistas que han anunciado una ola azul histórica es que las encuestas hayan medido mal el voto republicano en estados como Texas, Michigan, Iowa o Kansas, donde estimaron empates con tendencia favorable a los demócratas. La reticencia de los republicanos a responder encuestas apoyaría la hipótesis de una medición errónea. Sin embargo, son muchos los estudios por encuesta que registraron el desencanto de segmentos que en 2024 apoyaron estratégicamente a Trump”, detalló.

De concretarse el cambio de mayorías legislativas, Trump enfrentaría un Congreso con mayor presencia opositora durante los últimos dos años de su mandato, lo que reduciría su margen político para avanzar en su agenda de gobierno.

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Trump, la amenaza comercial Va por México Conflictos, guerra y paz

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