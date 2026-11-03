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¿Cuáles son los estados de EU con más mexicanos y qué eligen en las elecciones de este martes 3 de noviembre?

Las contiendas por las gubernaturas, el Congreso y las legislaturas estatales definirán decisiones sobre migración, educación, empleo y seguridad fronteriza.
mar 03 noviembre 2026 08:37 AM
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Protest against arrests and deportations of migrants by U.S. government agencies in Los Angeles
California concentra la mayor población de origen mexicano en Estados Unidos, con alrededor de 12.7 millones de personas. (Joel Angel Juarez/REUTERS)

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebra elecciones intermedias en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gubernaturas, además de legislaturas estatales y cargos locales. La jornada tendrá especial relevancia en los estados que concentran a millones de personas de origen mexicano.

California y Texas encabezan la lista por población de origen mexicano, pero no son los únicos estados donde esta comunidad tiene un peso demográfico importante. De acuerdo con estimaciones de la American Community Survey 2020-2024 , los cinco estados con más habitantes de origen mexicano son:

California: 12.7 millones.

Texas: 9.7 millones.

Arizona: 1.98 millones.

Illinois: 1.82 millones.

Colorado: 927,743.

En conjunto, estos cinco estados concentran alrededor de 72% de la población de origen mexicano que vive en Estados Unidos. En total, cerca de 38 millones de personas tienen raíces mexicanas, aunque no todas pueden votar porque para participar en las elecciones deben contar con la ciudadanía estadounidense y cumplir los requisitos de edad y registro electoral.

Es importante distinguir entre las personas de origen mexicano y los inmigrantes nacidos en México. La primera categoría incluye también a quienes nacieron en Estados Unidos y tienen ascendencia mexicana. En cambio, el Migration Policy Institute (MPI) identifica a California y Texas como los principales destinos de los inmigrantes mexicanos, seguidos por Illinois, Arizona y Florida.

Los resultados electorales definirán quiénes tomarán decisiones sobre migración, empleo, educación y otros asuntos que afectan a estas comunidades.

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¿Qué elige California, el estado con más mexicanos en EU?

California concentra la mayor cantidad de población de origen mexicano y también es el principal destino de los inmigrantes nacidos en México. De acuerdo con el MPI, alrededor de 35% de los mexicanos que viven en Estados Unidos reside en este estado.

En las elecciones de este martes, sus habitantes votan por la gubernatura, además de otros cargos estatales y legislativos. Entre los principales puestos en disputa están:

Gobernador: Xavier Becerra, demócrata, y Steve Hilton, republicano, compiten por suceder a Gavin Newsom, quien no puede buscar la reelección por los límites de mandato.

Congreso federal: se renuevan los 52 escaños que corresponden a California en la Cámara de Representantes.

Legislatura estatal: se eligen los 80 integrantes de la Asamblea y 20 de los 40 senadores estatales.

Otros cargos: también se vota por puestos como vicegobernador, fiscal general, secretario de Estado y tesorero.

Propuestas electorales: los ciudadanos deciden sobre 14 medidas estatales que abordan temas como impuestos, vivienda, salud y reglas electorales.

La elección de gobernador es una de las contiendas centrales de la jornada, junto con la renovación de la representación estatal y federal.

Un camión de carga cruza la frontera de México con Estados Unidos.
Las comunidades mexicanas tienen una presencia importante en estados que celebran elecciones para gobernador y el Congreso. (Foto: Sandy Huffaker/AFP.)


Texas también vota por gobernador y un escaño en el Senado de EU

Texas es el segundo estado con mayor población de origen mexicano y el segundo destino de los mexicanos nacidos en México. Según el MPI, concentra alrededor de 22% de los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

En esta entidad, la boleta incluye una contienda por la gubernatura y otra por un puesto en el Senado federal. Los principales cargos en disputa son:

Gobernador: el republicano Greg Abbott busca un cuarto mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa.

Senado federal: el republicano Ken Paxton compite contra el demócrata James Talarico por un escaño de seis años.

Cámara de Representantes: se renuevan los 38 lugares que corresponden a Texas en el Congreso.

Legislatura estatal: se eligen los 150 integrantes de la Cámara de Representantes y 16 de los 31 senadores estatales.

Otros cargos: también están en juego puestos como vicegobernador, fiscal general y contralor.

Las decisiones del gobierno estatal tienen relevancia para las comunidades migrantes, particularmente por las atribuciones de Texas en materia de seguridad fronteriza, educación y políticas locales.

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Arizona: gubernatura, Congreso y propuestas estatales

Arizona es otro de los estados con una presencia importante de población mexicana. Según el MPI, concentra alrededor de 5% de los inmigrantes nacidos en México que viven en Estados Unidos.

Este martes, los electores deciden quién ocupará la gubernatura y cómo quedará integrada su legislatura. Entre los puestos y asuntos en disputa están:

Gobernador: la demócrata Katie Hobbs busca la reelección frente al republicano Andy Biggs.

Congreso federal: se renuevan los nueve escaños de Arizona en la Cámara de Representantes.

Legislatura estatal: se eligen los 60 integrantes de la Cámara de Representantes y los 30 del Senado estatal.

Otros cargos: también se vota por secretario de Estado, fiscal general, tesorero y otros puestos estatales.

Propuestas electorales: los ciudadanos tienen ocho medidas estatales en la boleta, relacionadas con asuntos como impuestos, educación y administración pública.

Por su ubicación fronteriza, Arizona también es relevante para el debate sobre migración y las políticas de seguridad.

Texas adopta mapa electoral para preservar la mayoría legislativa de Trump
Texas ocupa el segundo lugar por población de origen mexicano y también celebra elecciones para gobernador y el Senado federal. (AFP)

Illinois: gubernatura y un escaño en el Senado de EU

Illinois, donde se encuentra Chicago, concentra alrededor de 6% de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, de acuerdo con el MPI. En esta elección, además de la gubernatura, los ciudadanos votan por un escaño en el Senado federal.

Entre los puestos que se renuevan están:

Gobernador: el demócrata JB Pritzker busca un nuevo mandato frente al republicano Darren Bailey.

Senado federal: la demócrata Juliana Stratton y el republicano Don Tracy compiten por el escaño que dejará Dick Durbin, quien se retira después de representar al estado desde 1997. También participa el candidato independiente Whitfield Harrington.

Cámara de Representantes: se renuevan los 17 escaños de Illinois en el Congreso.

Legislatura estatal: se eligen los 118 integrantes de la Cámara de Representantes y 39 de los 59 senadores estatales.

Gobierno local: en Chicago se elige la totalidad de su Consejo de Educación, con lo que concluye la transición hacia un órgano integrado completamente por representantes elegidos por voto popular.

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Colorado: gubernatura, Senado y 14 propuestas estatales

Aunque Colorado no figura entre los cinco principales destinos de los mexicanos nacidos en México, según la clasificación del MPI, sí aparece entre los cinco estados con mayor población de origen mexicano, con alrededor de 927,743 habitantes.

En las elecciones de este martes, los ciudadanos votan por cargos federales y estatales, además de decidir sobre medidas que podrían modificar distintas leyes y políticas públicas. Entre los principales puestos en disputa están:

Gobernador: el demócrata Phil Weiser y el republicano Victor Marx compiten por suceder a Jared Polis, quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo.

Senado federal: el demócrata John Hickenlooper busca conservar su escaño.

Cámara de Representantes: se renuevan los ocho lugares que corresponden a Colorado en el Congreso.

Legislatura estatal: se eligen los 65 integrantes de la Cámara de Representantes y 17 de los 35 senadores estatales.

Otros cargos: también se vota por vicegobernador, fiscal general, secretario de Estado y tesorero.

Propuestas electorales: los ciudadanos deciden sobre 14 medidas estatales, además de asuntos locales que aparecen en determinadas boletas.

¿Por qué importan estas elecciones para los mexicanos?

Las elecciones intermedias no definen quién ocupará la presidencia de Estados Unidos, pero sí pueden modificar el equilibrio político en Washington. Este martes se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado. Además, 36 estados eligen gobernador.

Los resultados también pueden influir en las políticas que afectan a las comunidades mexicanas y de origen mexicano, desde las medidas migratorias y la seguridad fronteriza hasta el acceso a educación, vivienda, empleo y servicios públicos.

Sin embargo, el tamaño de estas comunidades no equivale al número de votantes. Para participar en las elecciones federales y estatales, las personas deben contar con la ciudadanía estadounidense, tener al menos 18 años y cumplir los requisitos de registro electoral establecidos por cada jurisdicción.

Así, estados como California, Texas, Arizona, Illinois y Colorado concentran una parte importante de la población de origen mexicano en Estados Unidos y celebran contiendas que definirán quién toma decisiones en sus gobiernos y en el Congreso durante los próximos años.

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