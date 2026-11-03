¿Cuáles son los estados de EU con más mexicanos y qué eligen en las elecciones de este martes 3 de noviembre?

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebra elecciones intermedias en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gubernaturas, además de legislaturas estatales y cargos locales. La jornada tendrá especial relevancia en los estados que concentran a millones de personas de origen mexicano.
California y Texas encabezan la lista por población de origen mexicano, pero no son los únicos estados donde esta comunidad tiene un peso demográfico importante. De acuerdo con estimaciones de la American Community Survey 2020-2024 , los cinco estados con más habitantes de origen mexicano son:
California: 12.7 millones.
Texas: 9.7 millones.
Arizona: 1.98 millones.
Illinois: 1.82 millones.
Colorado: 927,743.
En conjunto, estos cinco estados concentran alrededor de 72% de la población de origen mexicano que vive en Estados Unidos. En total, cerca de 38 millones de personas tienen raíces mexicanas, aunque no todas pueden votar porque para participar en las elecciones deben contar con la ciudadanía estadounidense y cumplir los requisitos de edad y registro electoral.
Es importante distinguir entre las personas de origen mexicano y los inmigrantes nacidos en México. La primera categoría incluye también a quienes nacieron en Estados Unidos y tienen ascendencia mexicana. En cambio, el Migration Policy Institute (MPI) identifica a California y Texas como los principales destinos de los inmigrantes mexicanos, seguidos por Illinois, Arizona y Florida.
Los resultados electorales definirán quiénes tomarán decisiones sobre migración, empleo, educación y otros asuntos que afectan a estas comunidades.