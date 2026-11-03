¿Cuáles son los estados de EU con más mexicanos y qué eligen en las elecciones de este martes 3 de noviembre?

¿Qué elige California, el estado con más mexicanos en EU?

California concentra la mayor cantidad de población de origen mexicano y también es el principal destino de los inmigrantes nacidos en México. De acuerdo con el MPI, alrededor de 35% de los mexicanos que viven en Estados Unidos reside en este estado.

En las elecciones de este martes, sus habitantes votan por la gubernatura, además de otros cargos estatales y legislativos. Entre los principales puestos en disputa están:

Gobernador: Xavier Becerra, demócrata, y Steve Hilton, republicano, compiten por suceder a Gavin Newsom, quien no puede buscar la reelección por los límites de mandato.

Congreso federal: se renuevan los 52 escaños que corresponden a California en la Cámara de Representantes.

Legislatura estatal: se eligen los 80 integrantes de la Asamblea y 20 de los 40 senadores estatales.

Otros cargos: también se vota por puestos como vicegobernador, fiscal general, secretario de Estado y tesorero.

Propuestas electorales: los ciudadanos deciden sobre 14 medidas estatales que abordan temas como impuestos, vivienda, salud y reglas electorales.

La elección de gobernador es una de las contiendas centrales de la jornada, junto con la renovación de la representación estatal y federal.

Las comunidades mexicanas tienen una presencia importante en estados que celebran elecciones para gobernador y el Congreso. (Foto: Sandy Huffaker/AFP.)





Texas también vota por gobernador y un escaño en el Senado de EU

Texas es el segundo estado con mayor población de origen mexicano y el segundo destino de los mexicanos nacidos en México. Según el MPI, concentra alrededor de 22% de los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos.

En esta entidad, la boleta incluye una contienda por la gubernatura y otra por un puesto en el Senado federal. Los principales cargos en disputa son:

Gobernador: el republicano Greg Abbott busca un cuarto mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa.

Senado federal: el republicano Ken Paxton compite contra el demócrata James Talarico por un escaño de seis años.

Cámara de Representantes: se renuevan los 38 lugares que corresponden a Texas en el Congreso.

Legislatura estatal: se eligen los 150 integrantes de la Cámara de Representantes y 16 de los 31 senadores estatales.

Otros cargos: también están en juego puestos como vicegobernador, fiscal general y contralor.

Las decisiones del gobierno estatal tienen relevancia para las comunidades migrantes, particularmente por las atribuciones de Texas en materia de seguridad fronteriza, educación y políticas locales.