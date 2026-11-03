Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

El Fondo Monetario Internacional está listo para rescatar a una economía avanzada

La directora del Fondo Monetario Internacional indicó que esta situación es indeseable, pues dejaría más vulnerables a las economías de menores recursos.
mar 03 noviembre 2026 08:06 AM
Añadir Expansión en Google
En la imagen se ven a Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, sentada en una silla. En la otra silla está sentada Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, durante la Conferencia Bancaria Internacional organizada en Madrid, España, este 3 de noviembre de 2026.
Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, intercambian argumentos durante la charla, Empoderando el crecimiento, construyendo resiliencia, en el marco de la Conferencia Bancaria Internacional organizada por el banco español.

MADRID, España.- Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, confirmó que el organismo cuenta con un "poder de fuego"de aproximadamente 1 billón de dólares y que, al haber utilizado menos de esa cifra hasta la fecha, tienen la capacidad técnica y financiera para acoger un rescate financiero, incluyendo a una economía avanzada.

El crecimiento acelerado de la deuda pública mundial, que bordea el 100% del PIB global, fue señalado como una vulnerabilidad central, durante la Confernecia Bancaria Internacional, organizada por Santander en la capital española. Las intervenciones de personalidades financieras remarcaron que la expansión económica no logrará neutralizar los déficits sin una consolidación presupuestaria explícita e incluso llamaron a desterrar el populismo.

Publicidad

No obstante, remarcó con firmeza que esa debe ser una tarea que el FMI nunca tenga que asumir, argumentando dos motivos. Primero, porque si el FMI tuviera que volcar su capacidad en rescatar a un solo país de gran tamaño, dejaría sin recursos a los países más pequeños que también necesiten ayuda. Además, el impacto institucional y el mensaje para la ciudadanía de una gran potencia al tener que pedir un rescate internacional resultaría "devastador".

Georgieva cuestionó la reticencia de los países desarrollados a reconstruir sus márgenes de protección fiscal tras los shocks recientes."La trayectoria del endeudamiento público se ha convertido en una escalera constante que no conduce precisamente al cielo", dijo con tono irónico.

La economista explicó que tras cada crisis, los gobiernos recurren al endeudamiento pero luego omiten reconstruir los márgenes de protección. El caso más evidente se observa en Estados Unidos, con una deuda de 40 billones de dólares y un déficit fiscal del 6% del PIB, añadió, y advirtió que no podemos confiar en que únicamente el crecimiento económico nos sacará del agujero de la deuda; sino que se requiere disciplina presupuestaria firme.

La deuda pública de Francia alcanzó 3.6 billones de euros, equivalentes al 119% del PIB, en el segundo trimestre de 2026. El gobierno prevé que llegue al 121.7% en 2027, presionada por déficits persistentes y mayores costos de financiamiento.

Además, la fragmentación política dificulta los ajustes fiscales, al mismo tiempo que la calificadora Fitch cambió a negativa la perspectiva crediticia del país el pasado 30 de octubre. Por lo tanto, Francia mantiene acceso al financiamiento, pero una mayor pérdida de confianza podría encarecer su deuda y precipitar una crisis.

Europa tiene exceso de capital privado

A pesar de la situación actual, donde la deuda en países como Francia están presionando cada vez más la capacidad de los gobiernos para financiar el acceso a derechos sociales, Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, contrapuso el elevado endeudamiento estatal con la fortaleza del ahorro privado.

Publicidad

"El sector público en Europa se encuentra muy cerca de su límite operativo, con un déficit público promedio proyectado en 3.5% del PIB y rendimientos de la deuda soberana a 10 años en niveles que no se veían en cuatro décadas. No obstante, Europa cuenta con una fortaleza extraordinaria, 30 billones de euros en ahorro acumulado por los hogares. El reto regulatorio consiste en canalizar ese ahorro hacia proyectos productivos internos en lugar de permitir que la mitad migre hacia otros mercados". Para ello, pidió nuevas regulaciones que simplifiquen el camino, pero aseguró que no está abogando por una desrregulación.

Aludiendo a la historia, Kristalina Georgieva destacó que las economías europeas con mejor desempeño en la actualidad son Grecia, Portugal e Irlanda. Explicó que la razón principal es que vivieron momentos de gran dolor fiscal durante crisis pasadas y "aprendieron por la vía dura", lo que las obligó a sanear sus presupuestos y aplicar una estricta disciplina fiscal.

Las expertas también citaron a Islandia como un ejemplo notable de aprendizaje tras un colapso económico, destacando que el país fijó la edad de jubilación a los 72 años para equilibrar sus cuentas públicas.

En este mismo tenor, Ana Botín llamó a hacer los cambios necesarios y recordó que en España, "ajustamos los salarios dentro de una democracia sin tener problemas sociales, algo inaudito" y añadió que algunos países vecinos deberían analizar detenidamente lo que logró España como muestra de resiliencia.

Publicidad

Tags

Deuda pública BANCO SANTANDER, S.A. Fondo Monetario Internacional

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad