El Fondo Monetario Internacional está listo para rescatar a una economía avanzada

No obstante, remarcó con firmeza que esa debe ser una tarea que el FMI nunca tenga que asumir, argumentando dos motivos. Primero, porque si el FMI tuviera que volcar su capacidad en rescatar a un solo país de gran tamaño, dejaría sin recursos a los países más pequeños que también necesiten ayuda. Además, el impacto institucional y el mensaje para la ciudadanía de una gran potencia al tener que pedir un rescate internacional resultaría "devastador".

Georgieva cuestionó la reticencia de los países desarrollados a reconstruir sus márgenes de protección fiscal tras los shocks recientes."La trayectoria del endeudamiento público se ha convertido en una escalera constante que no conduce precisamente al cielo", dijo con tono irónico.

La economista explicó que tras cada crisis, los gobiernos recurren al endeudamiento pero luego omiten reconstruir los márgenes de protección. El caso más evidente se observa en Estados Unidos, con una deuda de 40 billones de dólares y un déficit fiscal del 6% del PIB, añadió, y advirtió que no podemos confiar en que únicamente el crecimiento económico nos sacará del agujero de la deuda; sino que se requiere disciplina presupuestaria firme.

La deuda pública de Francia alcanzó 3.6 billones de euros, equivalentes al 119% del PIB, en el segundo trimestre de 2026. El gobierno prevé que llegue al 121.7% en 2027, presionada por déficits persistentes y mayores costos de financiamiento.

Además, la fragmentación política dificulta los ajustes fiscales, al mismo tiempo que la calificadora Fitch cambió a negativa la perspectiva crediticia del país el pasado 30 de octubre. Por lo tanto, Francia mantiene acceso al financiamiento, pero una mayor pérdida de confianza podría encarecer su deuda y precipitar una crisis.

Europa tiene exceso de capital privado

A pesar de la situación actual, donde la deuda en países como Francia están presionando cada vez más la capacidad de los gobiernos para financiar el acceso a derechos sociales, Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, contrapuso el elevado endeudamiento estatal con la fortaleza del ahorro privado.