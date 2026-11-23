“La inmensa mayoría de los estudios”, dice, “no dispone de esos recursos ni necesita competir en esa escala. No debemos alimentar la idea o percepción de que un juego debe ser cada vez más grande, más caro e infinito para tener éxito. Empresarialmente, sería una visión muy equivocada”.

Iván Castillo, analista de las industrias de entretenimiento en Circana, coincide con Hurtado, pero pone el foco sobre un elemento distinto y es que si bien GTA VI representa un evento global, también existe el peligro de que los jugadores y los inversionistas esperen siempre solo un tipo de juego, afectando la innovación dentro de la industria.

Desde su perspectiva, si los consumidores, inversionistas o publishers esperan que cada lanzamiento alcance el mismo nivel de escala, detalle y producción. “Podríamos ver menos innovación, más riesgo y una mayor concentración de inversión en unos pocos proyectos gigantes. La industria necesita tanto títulos blockbuster como experiencias AA, independientes y de nicho que mantengan la diversidad creativa”, puntualiza.

GTA VI, un fenómeno que no se volverá a repetir

La cifra de lanzamiento de GTA VI superó ampliamente los aproximadamente 800 millones de dólares que Grand Theft Auto V (GTA V) generó durante sus primeras 24 horas en 2013. "Nos sentimos increíblemente honrados por la respuesta de los jugadores de todo el mundo", declaró Sam Houser, fundador y presidente de Rockstar Games, el estudio responsable del juego.

No obstante, este impacto tan grande es algo que difícilmente se verá en la industria por parte de cualquier otra franquicia que no sea Grand Theft Auto. De hecho, Hurtado es claro al decir que se trata de algo “prácticamente inviable para el 99.9% de las compañías”, pues asegura que este título es el resultado de una inversión “extraordinaria y de casi 30 años construyendo una franquicia global que tiene muy pocos (por no decir ninguno) homólogos en la industria del entretenimiento”.