FMI destaca a Brasil como el país que lo tiene todo para crecer

Frente a la atonía que registran diversos mercados desarrollados, las y los líderes participantes coincidieron en destacar a América Latina como una región con sólida capacidad de adaptación y atrayente para el capital internacional, impulsada por sus recursos estratégicos y su reciente disciplina macroeconómica.

Ana Botín resaltó la resiliencia de la región y su posición ventajosa ante las nuevas dinámicas del comercio global y señaló que "América Latina es súper resiliente y cuenta con ventajas enormes en el mundo actual, comenzando por el hecho de que Estados Unidos está mirando decididamente hacia el Sur (de Latinoamérica). Este giro en el hemisferio occidental representa un cambio estructural profundo.



Además, la gerente del Fondo Monetario Internacional destacó a Brasil como el único país de la región que lo tiene todo para crecer, con una matriz de energía limpia, escala demográfica y minerales críticos indispensables para la transición mundial.

Desde la perspectiva multilateral, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, subrayó que las lecciones aprendidas tras crisis pasadas permitieron a la región consolidar su estabilidad fiscal.

"América Latina y diversos mercados emergentes han demostrado una notable capacidad para poner sus cuentas fiscales en orden. Esto responde a que aprendieron la lección por la vía difícil tras sufrir severas crisis en el pasado. Han integrado la disciplina fiscal en sus instituciones mucho mejor que varias economías desarrolladas." indicó.

Y, sobre la democracia en Brasil, los participantes celebraron que se trate de un país con suficientes contrapesos democráticos. No obstante, Georgieva señaló que si bien esto es bueno para una economía avanzada como Estados Unidos, para el caso de Brasil provoca que los cambios profundos para acelerar su crecimiento sean más lentos de lo deseado.