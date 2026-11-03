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Economía

FMI destaca a Brasil como el país que lo tiene todo para crecer

La Conferencia Bancaria Internacional organizada por Banco Santander se inauguró en Madrid con discusiones sobre la relevancia de América Latina, los riesgos fiscales y tecnológicos.
mar 03 noviembre 2026 08:09 AM
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Brasil potencial crecimiento fmi
La mayor economía de Latinoamérica tiene, en opinión de la directora del FMI, el potencial más alto de crecimiento de la región. (Gilnature/Getty Images/iStockphoto)

MADRID, España.- En un escenario caracterizado por el desaceleramiento europeo, la presión presupuestaria en las economías desarrolladas y el acelerado avance tecnológico, las intervenciones de la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y el presidente de Chile, José Antonio Kast, discutieron, entre otros temas, sobre el papel de América Latina en la coyuntura financiera y económica actual. La región brilla por su mejora continua en estabilidad fiscal e institucional, recursos críticos y por las oportunidades de inversión que ofrece, pero entre estos países destacó Brasil como uno de los países con mayor potencial.

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Frente a la atonía que registran diversos mercados desarrollados, las y los líderes participantes coincidieron en destacar a América Latina como una región con sólida capacidad de adaptación y atrayente para el capital internacional, impulsada por sus recursos estratégicos y su reciente disciplina macroeconómica.

Ana Botín resaltó la resiliencia de la región y su posición ventajosa ante las nuevas dinámicas del comercio global y señaló que "América Latina es súper resiliente y cuenta con ventajas enormes en el mundo actual, comenzando por el hecho de que Estados Unidos está mirando decididamente hacia el Sur (de Latinoamérica). Este giro en el hemisferio occidental representa un cambio estructural profundo.

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Además, la gerente del Fondo Monetario Internacional destacó a Brasil como el único país de la región que lo tiene todo para crecer, con una matriz de energía limpia, escala demográfica y minerales críticos indispensables para la transición mundial.

Desde la perspectiva multilateral, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, subrayó que las lecciones aprendidas tras crisis pasadas permitieron a la región consolidar su estabilidad fiscal.

"América Latina y diversos mercados emergentes han demostrado una notable capacidad para poner sus cuentas fiscales en orden. Esto responde a que aprendieron la lección por la vía difícil tras sufrir severas crisis en el pasado. Han integrado la disciplina fiscal en sus instituciones mucho mejor que varias economías desarrolladas." indicó.

Y, sobre la democracia en Brasil, los participantes celebraron que se trate de un país con suficientes contrapesos democráticos. No obstante, Georgieva señaló que si bien esto es bueno para una economía avanzada como Estados Unidos, para el caso de Brasil provoca que los cambios profundos para acelerar su crecimiento sean más lentos de lo deseado.

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America Latina BANCO SANTANDER, S.A.

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